GÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 32 yÄ±l geÃ§ti...Gelin gibi giyinmeye doyamadÄ±... Beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ kÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼

Hele bir de dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren bir insansanÄ±z iÅŸiniz daha da zor.

DiÄŸer yandan bazÄ±larÄ± bu konuda kendini Ã¶yle iyi geliÅŸtirmiÅŸtir ki bazen deneysel parÃ§alar bile tercih etseler, en 'notu kÄ±t' eleÅŸtirmenlerden bile 'bol keseden' beÄŸeni alÄ±rlar.

ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania, genellikle gittiÄŸi her yerde giyimi kuÅŸamÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. Bu konuda 55 yaÅŸÄ±na gelmesine ve dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi olmasÄ±na raÄŸmen bozulmayan fiziÄŸi de kendisine Ã§ok yardÄ±mcÄ± oluyor.

TÄ±pkÄ± dÃ¼nyanÄ±n en iddialÄ± giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania gibi.

55 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk ve iki torun sahibi olan Rania, bir sÃ¼redir resmi bir gezi iÃ§in Hindistan'da bulunuyordu.

Ã–nce KÃ¼resel Ä°ÅŸ Zirvesi'nde bir konuÅŸma yapan Rania sonra da Ã¼lkenin en zenginlerinden Ambani ailesinden Nita Mukesh Ambani'nin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÃ¼ltÃ¼r merkezinde "KadÄ±nlar ve Liderlik" konulu bir yuvarlak masa toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte orada da giyimi ve kuÅŸamÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

Renk uzmanÄ± ve tasarÄ±mcÄ± Constance Richardson'a gÃ¶re Ã¶zellikle kraliyet ailesi Ã¼yeleri beyazÄ± genellikle "netliÄŸin ve Ã¶zgÃ¼venin sembolÃ¼" olarak kullanÄ±yor.

Kimi zaman bazÄ± takipÃ§ilerini hiÃ§ memnun etmeyen deneysel parÃ§alar da giyen Rania o toplantÄ± iÃ§in tepeden tÄ±rnaÄŸa beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. KÄ±yafetinin Ã¼zerinde ise yine aynÄ± renkte Ã§iÃ§ek desenleri vardÄ±.

Moda iÅŸini derin bir ÅŸekilde bilenlerden de tam not aldÄ± bu seÃ§imiyle.

Renk uzmanÄ± ve Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ± olan Constance Richardson da onun bu giyimini deÄŸerlendirdi.

Daha Ã¶nce "Beyaz renk eÄŸer giyimde baskÄ±n hale gelirse bu sorun da yaratabilir" diyen Constance Richardson yine de Rania'nÄ±n kÄ±yafetine tam not verdi.

Onun Hindistan gezisindeki giyim tercihleri de tam not aldÄ±.

Onun deÄŸerlendirmesine gÃ¶re Rania'nÄ±n kÄ±yafeti "gelin gibiydi" aslÄ±nda. Ama KraliÃ§e bu rengi gayet doÄŸru ve yerinde kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Richardson "Beyaz, modern ve temiz bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m saÄŸlar. AyrÄ±ca Ã¶zellikle kraliyet ailelerinde netliÄŸi, Ã¶zgÃ¼veni simgeler. Her zaman taze hissettiren zarif bir seÃ§imdir" diye konuÅŸtu.

Bir el sanatlarÄ± okulunu ziyarete gittiÄŸinde Rania yine beyazlar giydi. O ziyarette Ã¼zeri inci ve kristallerle sÃ¼slÃ¼ ceketi en Ã§ok dikkat Ã§eken parÃ§a oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Rania, yine Hindistan gezisinde bir el sanatlarÄ± okulunu ziyaret ettiÄŸinde de beyaz pantolon, beyaz bluz giyip aynÄ± renk ayakkabÄ± ve Ã§anta kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœzerinde de inci ve kristallerle sÃ¼slÃ¼ kapÃ¼ÅŸonlu mavi bir ceket vardÄ±.

O kÄ±yafeti de en ince eleyip sÄ±k dokuyan moda eleÅŸtirmenlerinden tam not aldÄ±.

Sadece Rania deÄŸil, ev sahipleri de genellikle aÃ§Ä±k renk giyindi.

Her zaman olduÄŸu gibi Hindistan gezisinde de sanki defileye Ã§Ä±kar gibi giyindi Rania. Her gÃ¼n farklÄ± bir kÄ±yafet tercih etti.

Sadece onun deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen insanlarÄ±nÄ±n giyimini kuÅŸamÄ±nÄ± deÄŸerlendiren moda eleÅŸtirmenleri de "Rania'nÄ±n bu gezi boyunca herkese giyinme dersi veren bir usta" gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ yorumunu yaptÄ±.





Rania daha veliaht olduÄŸu sÄ±rada, 1993 yÄ±lÄ±nda Abdullah ile evlendi. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ son derece gÃ¶rkemliydi.. Åžimdi dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir gelinleri, bir damatlarÄ± ve iki de torunlarÄ± var.