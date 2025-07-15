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Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı!

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#Tammy Hembrow#Matt Zukowski#İnternet Fenomeni
Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 16:05

Bir fitness hocasıyken ünlü bir internet fenomenine dönüşen, sosyal medyada sahip olduğu milyonlarca takipçisi sayesinde sonradan televizyon yıldızı da olan ünlü isim gelinliklerini satmaya karar verdi…

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Katıldığı reality şovlarıyla ününü giderek artıran ünlü fenomen yaptığı acele evlilik hüsranla bitince deyim yerindeyse hevesi kursağında kalmıştı.

Tammy Hembrow, kendisi gibi ekran yıldızı olan Matt Zukowski’yle yaptığı evlilik sadece 7 ay sürdükten sonra boşandı.

Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı

Ve düğününde giymek için satın aldığı, ünlü modacı Vera Wang’in elinden çıkma üç gelinliğini satışa çıkardı.

Sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisine seslenen Tammy Hembrow gelinliklerini artık onun için “duygusal değeri” kalmadığı gerekçesiyle satmaya karar verdiğini söyledi.

Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı

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31 yaşındaki influencer, sade beyaz tişört ve gözlükleriyle kamera karşısına geçerek, “Bunun mantıksız olup olmadığını bilmiyorum ama açıkçası umurumda değil” dedi ve “Gelinliklerimi elden çıkarmak istiyorum. Başlangıçta saklayacaktım ama artık duygusal bir değeri kalmadı.” sözleriyle hayranlarına seslendi.

Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı

Gelinlikleri satın almak isteyen olursa kendisine haber vermesini isteyen Tammy Hembrow düğünü için biri pembe tonlarında, geniş etekli tül bir gelinlik, şık bir büstiyerle bütünleşen dar kesim beyaz bir elbise ve bir de uzun kuyruklu mini bir gelinlik seçmişti.

Ünlü gelinin bu üçü arasından seçip giydiği gelinliğin değerinin 13 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı

Ancak hayatını influencer’lık yaparak kazanan ünlü ismin reklam anlaşması gereği bu üç gelinliği de bedavaya aldığı konuşuluyor.

Tammy Hembrow ve Matt Zukowski, Aralık 2023'te, sadece üç aylık birlikteliklerinin ardından nişanlanmışlardı. Kasım 2024'te gösterişli bir törenle evlenen çift 7 ayda ayrıldı.

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Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı

Zukowski'nin, Tammy Hembrow’u nişanlandıkları tarihten kısa bir süre sonra, Mart 2024'te başka bir Instagram ünlüsüyle aldattığı iddia edilmişti.

İkilinin çift terapisi gördüğü de konuşuldu ancak bu evliliklerini kurtarmaya yetmedi.

Düğününe ne heveslerle hazırlanmıştı… Yedi ayda boşanınca üç gelinliğini de satışa çıkardı

Tammy Hembrow daha önce iki kez nişanlanmış ve hep nikah masasına oturmaktan son anda vazgeçmişti.

Ünlü fenomenin geçmiş ilişkilerinden üç çocuğu var.

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#Tammy Hembrow#Matt Zukowski#İnternet Fenomeni

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