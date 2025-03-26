Ünlü şarkıcı küçük kızını evlendirmişti...Bir türlü 'Ben dede oldum' diyemedi... Bebek biraz gecikti!

Haberin Devamı

Tam bu mutluluğun üzerinden bir hafta geçmişti ki bu kez bir başka haber geldi aynı aileden. Yeni evli çift bir bebek bekliyordu...

Yani zaten 10 ay arayla iki kızını da evlendiren ünlü şarkıcı ilk kez büyükbaba olacaktı.

Son günlerde ise bu mutlu haberle ilgili başka bir söylenti dolaşıyor ortalarda. Buna göre düğününde bile hamile olduğunu sonradan açıklayan genç anne çoktan bebeğini doğurdu ama henüz bunu kimseye söylemedi.

'BEBEK GİZEMİ' GİDEREK BÜYÜYOR

Bu "bebek gizemi"nin tam ortasındaki isimler, ünlü şarkıcı Eminem ile kızı Hailie Jade ve kocası Evan McClintock.

Geçen yıl mayıs ayında evlendi genç çift.

Haberin Devamı

Sonra da Hailie Jade, arkadaşı Brittany Ednie ile birlikte sunduğu podcast yayınında aslında düğününde hamile olduğunu itiraf etti. Hatta bunu konuklardan saklamak için birlikte çok büyük bir çaba harcadıklarını da söyledi.

Hailie Jade ve kocası Evan McClintock, giriştikleri bebek hazırlıklarıyla ilgili sosyal medya paylaşımları da yaptı.

Cinsiyetinin erkek olacağını açıkladıkları ilk bebekleri için oda hazırlarken çekilen fotoğraflarına sosyal medya hesaplarında yer verdi.

GÜNLERİ SAYIYORDU... BİRDEN SESİ KESİLDİ

Daha da ötesinde Hailie Jade, artık karnının giderek büyüdüğünü ve oğluna kavuşmak için gün saydığını ifade eden sosyal medya paylaşımları bile yaptı.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Hailie Jade, bu ayın ilk yarısında çekilen bir dizi pozunu da Instagram sayfasında "Oğluma kavuşmaya çok yaklaştım" mesajı eşliğinde paylaştı.

Ama aradan iki hafta geçmesine rağmen genç çiftten bebeğin dünyaya geldiğine dair bir haber çıkmadı. Bu arada Hailie Jade'in sosyal medya paylaşımları da kesildi.

İşte bu durum da genç kadının takipçileri arasında bazı tartışmalara neden oldu.

Haberin Devamı

BELKİ DE BEBEK ÇOKTAN DOĞDU!

Birçok kişi geçen mayıs ayındaki düğününde hamile olduğuna göre Hailie Jade'in bebeğini bu aralar dünyaya getirmiş olması gerektiğini ileri sürdü.

Bu gruptakiler başını açıkladığı bu mutlu haberin gerisini neden getirmediğini çok merak ettiklerini de saklamadı.

Bir başka grup da Eminem'in ilk torunu, Hailie Jade ve Evan Mc Clintock'un bebeğinin daha dünyaya gelmediğini ama bunun için sadece günler kaldığını savundu.

Şimdi ünlü şarkıcı Eminem'in ve kızının takipçileri gelecek mutlu haberi bekliyor.

ÜNLÜ ŞARKICININ İLK TORUNU

Gençlik yıllarını epey hareketli geçiren Eminem, artık belli bir olgunluğa erişti... Yakında da ilk torununu kucağına alacak.

Haberin Devamı

Eminem küçük kızı Hailie Jade ile kocası Evan McClintock'un ilk bebeklerini beklediğini ilk öğrenen kişi oldu. Sonra da yeni klibinde bütün dünyaya ilan etti.

Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan Eminem'in Temporary adlı şarkısına çektiği video klipte 28 yaşındaki kızı Hailie Jade de kamera karşısına geçti.

Görüntülerde babasına kalın harflerle büyükbaba yazılı olan bir tişört verdi Hailie. Bu şekilde de Eminem'in ilk kez torun sahibi olacağı gözler önüne serilmiş oldu.

Haberin Devamı

Eminem'in bir Instagram fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Hailie Jade Scott , uzun süredir birlikte olduğu Evan McClintock ile evlendiğini, 20 Mayıs'ta yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Hailie, o paylaşımda da mutluluğunu satırlara döktü.

Beyaz gelinliği içinde mutluluktan kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen pozlarını Instagram hesabından paylaşan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gözyaşları, kahkahalar ve gülücükler. Çok büyük bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularını.

Çiçeği burnunda kocası Evan'ın ve kendisinin, aile, arkadaş ve yakınlarından gördükleri ilgi ve sevgi nedeniyle büyük bir şükran duygusu hissettiklerini de satırlarına ekledi mutlu gelin.

SADE VE ÇOK ŞIK BİR GELİNLİK GİYDİ

Eminem'in eski eşi Kim Scott ile evliliğinden dünyaya gelen biyolojik kızı Haile, düğünü için askısız bir gelinlik seçti.

Haberin Devamı

Gelinliğin bir kısmı genç kızın bedenini sararken etek kısımları ise kat kat ve kabarıktı. Genç gelin, bu büyük gününde saçını sade bir şekilde topladı ve görünümünü de uzun duvağıyla tamamladı. Damat ise klasik siyah bir takım elbise giydi.

Gelinin babası Eminem de Haile'nin düğünü için her zamanki spor kıyafetlerinden vazgeçip takım elbise giydi. Üstelik düğününde kızını kollarının arasına aldı ve beyaz güllerle süslenmiş pistte onunla dans bile etti.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.

KÜÇÜK KIZINDAN 11 AY ÖNCE DE EVLATLIK KIZINI EVLENDİRMİŞTİ

Eminem'in geçen yılın haziran ayında evlenen büyük kızı Alaine Scott da törende kardeşinin mutluluğuna ortak oldu. Kocasıyla birlikte düğünde ev sahipliği görevini üstlendi.

Alaine de geçen yıl Matt Moeller ile hayatını birleştirdi. Kendisi bu konuda daha tecrübeli olduğu için de kız kardeşine düğün hazırlıkları öncesinde de yardım elini uzattı.

Bu arada ilginç bir ayrıntıyı da atlamayalım...

Geçen hafta sonu evlenen Haile ile Alaine, hem teyze kızı hem de yasal olarak kardeş. Bunu biraz daha açalım.

HEM TEYZE KIZI HEM KARDEŞ

Alaine, Eminem'in o dönemde evli olduğu Kim Scott'ın ikizinin kızı aslında. Fakat annesi genç yaşta kötü alışkanlıkları yüzünden hayata veda edince onu teyzesi Kim ile eniştesi Eminem sahiplendi.

Ünlü şarkıcı onu nüfusuna geçirdi ve soyadını verdi. Böylece aslında biyolojik olarak iki kuzen olan Alaine ile Hailie, birbirlerinin kardeşi olarak büyüdü.

Hailie ile Evan 2016 yılından bu yana romantik ilişki yaşıyor. Gençler nişanlandıklarını da geçen yıl sosyal medyadan ilan etmişti.