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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

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#Prens Harry#Meghan Markle#Chelsy Davy
Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 17:35

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, bir süredir eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de California'da yaşıyor. Her ne kadar Amerikalı eşi Markle'a olan aşkı ona bakışlarından bile belli olsa da Harry'nin gönül defterinin sayfalarında adı yazılı olan biri var ki hala ne kamuoyu ne de basın onu unutmuş değil.

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O kişi de Prens Harry'nin, 2004 ile 2011 arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Chelsy Davy.

Zengin bir aileden gelen Zimbabwe doğumlu Davy'nin günün birinde İngiliz kraliyet ailesine gelin olacağına herkes o kadar inanmıştı ki ayrılıklarının da yine barışmayla sonuçlanacağı düşünüldü.

Ama öyle olmadı. Harry ile Chelsy, gerçekten ayrıldılar.

Öte yandan Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe bile davetliydi Chelsby Davy. Onunla hala dost olduğunu kanıtlamak için düğünü de gitti.

Belli ki eski sevgilisini Meghan Markle'ın kolunda görünce yüreği sızladı ki yüzündeki ağlamaklı ifadeyi gizleyemedi ve dünya basınının manşetlerine çıktı.

Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

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ORTADAN KAYBOLDU SONDA HABERİ GELDİ
Chelsy Davy, Prens Harry'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla çok gündeme gelmedi.

Fakat bundan iki yıl önce bir anda İngiliz basınının manşetlerine çıktı. Bunun nedeni de Chelsy Davy'nin gözlerden uzak bir şekilde bir erkek bebek sahibi olmasıydı. 

Davy, hamileliği süresince de gözlerden uzak kalma, dikkat çekmeme konusunda o kadar başarılıydı ki bu haber duyanları şoke etti.

Üstelik, 2022'nin ocak ayında dünyaya gelen bebeğin babası da bir sır gibi saklanıyordu.

Fakat sonunda gerçek ortaya çıktı.

Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

HARRY'NİN OKUL ARKADAŞIYLA EVLENMİŞ
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Leo adı verilen bebeğin babası, Prens Harry'nin de mezun olduğu Eton Collage'i bitiren Sam Cutmore Scott idi. Davy gizlice bir evlilik yapmıştı.

39 yaşındaki Cutmore- Scott, ünlü ve soylu ailelerin çocuklarının devam ettiği Eton Collage'da Harry'nin bir sınıf üstünde öğrenim görüyordu. Daha sonra da Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu.

Her ne kadar çok yakın olmasalar da Chelsy Davy'nin eski sevgilisi Prens Harry ile bebeğinin babası Sam Cutmore- Scott, okul arkadaşıydı. Bu arada Cutmore- Scott'ın başarılı bir otel işletmecisi olduğunu da ekleyelim.

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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

BİR DE KIZLARI OLMUŞ
İşte şimdi Harry'nin Meghan ile evlendiği 2018 yılındaki düğünde ağlamaklı yüz ifadesiyle tüm dünyanın hafızasına kazınan Davy'den başka bir haber geldi.

Genç kadın bir süre önce Harry'nin okul arkadaşı olan kocasından bir de kız bebek sahibi olmuş.

Özel hayatını gözler önünde yaşamak istemeyen Davy, bu mutlu haberi de Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Genç kadın, kendi tasarladığı bir mücevher koleksiyonunu tanıtırken kızını da dünyaya ilan etmiş oldu. Bu arada kızının adının Chloe olduğunu da duyurdu

Davy, paylaşımında " Üç yıl oldu. İki bebek ve yeni bir koleksiyon " diye not düştü.

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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

İki yaşında bir oğlu olan Davy, bir de kız çocuğu olduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu. 

Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

HERKES ONLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIŞTIRIYORDU
Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti.

Hem de her anlamda...

Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli.

Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.

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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

ESKİ SEVGİLİSİ HARRY'NİN DÜĞÜNÜNE KATILDI
Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı.

Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuşma yaptı.

İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında.

Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü.

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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu


'GÖZYAŞLARI İÇİNDEYDİ':  O dönemde Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak "Bu onların son konuşmasıydı. Chelsy çok duygusaldı, gözyaşları içindeydi ve neredeyse düğüne gitmekten de vazgeçecekti" dedi. Chelsy Davy, Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikah törenine katıldı. Genç kadının, nikah sırasında duygusal açıdan zor anlar yaşadığı kameralara da yansımıştı. Chelsy Davy, törenin ardından düzenlenen öğle yemeğine de katıldı. Ancak, Vanity Fair dergisinin haberine göre Davy, akşamki eğlenceye gitmedi.

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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

O BAŞKA BİR HARRY İLE EVLENDİ
Prens Harry, evlenmeden önce çok konuşulan aşklarından birini de Cressida Bonas ile yaşamıştı. Hatta Harry'nin onunla da evleneceği çok konuşulmuştu. Fakat Bonas ile Harry yollarını ayırdılar. Cressida Bonas, 2020 yılında Harry Wentworth-Stanley ile evlendi.

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Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

KISA SÜRE FLÖRT EDİP HEMEN EVLENDİLER
Prens Harry, çok konuşulan bu uzun süreli aşkların sonunda Meghan Markle ile evlendi. Diğerleri gibi uzun süre flört etmediği Markle ile hemen evlilik kararı vermesi herkesi şaşırttı. Çift şimdi ABD'de iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

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#Prens Harry#Meghan Markle#Chelsy Davy

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