Düğününde başkasının kolunda görünce ağlamıştı... Eski sevgilisinin okul arkadaşından ikinci bebeğini doğurdu

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O kişi de Prens Harry'nin, 2004 ile 2011 arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Chelsy Davy.

Zengin bir aileden gelen Zimbabwe doğumlu Davy'nin günün birinde İngiliz kraliyet ailesine gelin olacağına herkes o kadar inanmıştı ki ayrılıklarının da yine barışmayla sonuçlanacağı düşünüldü.

Ama öyle olmadı. Harry ile Chelsy, gerçekten ayrıldılar.

Öte yandan Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe bile davetliydi Chelsby Davy. Onunla hala dost olduğunu kanıtlamak için düğünü de gitti.

Belli ki eski sevgilisini Meghan Markle'ın kolunda görünce yüreği sızladı ki yüzündeki ağlamaklı ifadeyi gizleyemedi ve dünya basınının manşetlerine çıktı.

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ORTADAN KAYBOLDU SONDA HABERİ GELDİ

Chelsy Davy, Prens Harry'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla çok gündeme gelmedi.

Fakat bundan iki yıl önce bir anda İngiliz basınının manşetlerine çıktı. Bunun nedeni de Chelsy Davy'nin gözlerden uzak bir şekilde bir erkek bebek sahibi olmasıydı.

Davy, hamileliği süresince de gözlerden uzak kalma, dikkat çekmeme konusunda o kadar başarılıydı ki bu haber duyanları şoke etti.

Üstelik, 2022'nin ocak ayında dünyaya gelen bebeğin babası da bir sır gibi saklanıyordu.

Fakat sonunda gerçek ortaya çıktı.

HARRY'NİN OKUL ARKADAŞIYLA EVLENMİŞ

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Leo adı verilen bebeğin babası, Prens Harry'nin de mezun olduğu Eton Collage'i bitiren Sam Cutmore Scott idi. Davy gizlice bir evlilik yapmıştı.

39 yaşındaki Cutmore- Scott, ünlü ve soylu ailelerin çocuklarının devam ettiği Eton Collage'da Harry'nin bir sınıf üstünde öğrenim görüyordu. Daha sonra da Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu.

Her ne kadar çok yakın olmasalar da Chelsy Davy'nin eski sevgilisi Prens Harry ile bebeğinin babası Sam Cutmore- Scott, okul arkadaşıydı. Bu arada Cutmore- Scott'ın başarılı bir otel işletmecisi olduğunu da ekleyelim.

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BİR DE KIZLARI OLMUŞ

İşte şimdi Harry'nin Meghan ile evlendiği 2018 yılındaki düğünde ağlamaklı yüz ifadesiyle tüm dünyanın hafızasına kazınan Davy'den başka bir haber geldi.

Genç kadın bir süre önce Harry'nin okul arkadaşı olan kocasından bir de kız bebek sahibi olmuş.

Özel hayatını gözler önünde yaşamak istemeyen Davy, bu mutlu haberi de Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Genç kadın, kendi tasarladığı bir mücevher koleksiyonunu tanıtırken kızını da dünyaya ilan etmiş oldu. Bu arada kızının adının Chloe olduğunu da duyurdu

Davy, paylaşımında " Üç yıl oldu. İki bebek ve yeni bir koleksiyon " diye not düştü.

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İki yaşında bir oğlu olan Davy, bir de kız çocuğu olduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu.





HERKES ONLARI BİRBİRİNE ÇOK YAKIŞTIRIYORDU

Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti.

Hem de her anlamda...

Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli.

Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.

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ESKİ SEVGİLİSİ HARRY'NİN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı.

Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuşma yaptı.

İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında.

Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü.

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O BAŞKA BİR HARRY İLE EVLENDİ

Prens Harry, evlenmeden önce çok konuşulan aşklarından birini de Cressida Bonas ile yaşamıştı. Hatta Harry'nin onunla da evleneceği çok konuşulmuştu. Fakat Bonas ile Harry yollarını ayırdılar. Cressida Bonas, 2020 yılında Harry Wentworth-Stanley ile evlendi.





KISA SÜRE FLÖRT EDİP HEMEN EVLENDİLER

Prens Harry, çok konuşulan bu uzun süreli aşkların sonunda Meghan Markle ile evlendi. Diğerleri gibi uzun süre flört etmediği Markle ile hemen evlilik kararı vermesi herkesi şaşırttı. Çift şimdi ABD'de iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyor.