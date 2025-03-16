Düğünün üstünden bir yıl geçmeden hamilelik haberi geldi… Tescilli güzelin annelik heyecanı

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2012 yılının Kainat Güzeli olan ünlü model Olivia Culpo, 2019’dan beri birlikte olduğu Amerika Futbolu yıldızı Christian McCaffrey’le geçen yaz evlenmişti.

Büyük aşklarını nikah masasına taşıyan mutlu çiftten geçen hafta da müjdeli haber geldi.

BİR YILDA BEBEK HABERİNİ VERDİLER

Düğünlerinin üzerinden bir yıl bile geçmeden bebek sevinci yaşayan ünlü model ve eşi mutlu haberi sosyal medyadan yaptıkları romantik bir paylaşımla duyurmuştu.

Hamile olduğunu açıklayan ve karnı da iyice büyümüş olan Olivia Culpo bu açıklamadan hemen sonra üzerine giydiği bol ve uzun bir üstle büyüyen karnını gizlemeye çalışırken görüntülendi.

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Hemen ardından da eşi Christian McCaffrey’le çıktığı bir hafta sonu kaçamağından fotoğraflar paylaşarak ilerleyen hamilelik sürecini Instagram’daki milyonlarca hayranıyla paylaştı.

Hem fotoğraflara hem de çiftin yakın çevresine bakılırsa Olivia Culpo’nun altı aylık hamile olduğu söyleniyor. Culpo ve McCaffrey’in aslında bu hamilelik haberini ailelerine ve yakın dostlarına duyurdukları ancak kamuoyuna açıklamak için bir süre daha bekledikleri de iddia ediliyor.

HERKES KORKU İÇİNDE BEKLİYORDU

Büyümüş karnıyla ilk hamilelik pozlarını yayınlayan Olivia Culpo’nun düğünlerinden hemen sonra hamile kalması özellikle yakınlarını çok sevindirmiş durumda.

Çünkü ünlü model bir süre önce rahim zarına benzer dokunun rahim dışında büyüdüğü ve hamile kalmayı zorlaştırabilen endometriozis hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

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"ANNE OLAMAYABİLİRİM" DİYE AĞLIYORDU

Belki de hiç hamile kalamayacağın ve çok istese de bir çocuk doğuramayacağını büyük bir üzüntüyle açıklayan Olivia Culpo’nun hamilelik haberi böylece çifte sevinç yarattı.

28 yaşındaki futbol yıldızı sevgilisi Christian McCaffrey’le yıllardır hayal ettiği yuvayı kuran 32 yaşındaki Olivia Culpo daha nişanlandıkları günlerden beri evlenir evlenmez korunmayı bırakıp hemen hamile kalmaya çalışacağını söylüyordu.

Nişanlandıktan sonra "Bir süre bekarlığa asla veda edemeyeceğimi düşünmüştüm ama işte şimdi buradayız" diyen Olivia Culpo hayranlarına "Müstakbel kocanız için dua edin" diye tavsiyede bulunmuştu.

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İDEAL EŞİ BULABİLMEK İÇİN ÇOK DUA ETMİŞ

Evrenden kendisine ideal bir eş vermesini dilediğini, bunun için çok dua ettiğini söyleyen ünlü model bu dileklerini sürekli bir kağıda döktüğünü, en sonunda da hayalinin gerçek olduğunu anlatmış, hayranlarına aşk dilemekten vazgeçmemelerini söylemişti.