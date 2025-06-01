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Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış!

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#Sydney Sweeney#Jonathan Davino#Hollywood
Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 09:38

Hollywood’un son yıllardaki en gözde yıldızlarından biri. Güzelliği izleyicilerin ve hayranlarının başını döndürüyor, attığı her adım takip ediliyor, yaşantısı çok merak ediliyor…

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Bunlar yetmezmiş gibi özel hayatı da sürekli magazin sayfalarını süsleyip zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Sinemanın yeni nesil “sarışın bombası” olarak anılan Sydney Sweeney, nişanlısı Jonathan Davino ile ilgili tartışmalı haberlerin ardından 6 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış

Basına yansıyan ve faturalarını bile nişanlısa ödettiği iddia edilen dedikoduların ardından ateş püsküren Sydney Sweeney çok genç yaşlarından beri çalışan, üreten ve bunun karşılığında da iyi bir kazanç elde eden bir oyuncu olduğunu söylemişti.

Bu konu hâlâ konuşulmaya devam ederken Sweeney ve Jonathan Davino’nun yakın bir zaman sonra yapmayı düşündükleri düğünlerini iptal ettikleri duyulmuştu.

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Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış

Bu haberin ardından da Sydney Sweeney, geçtiğimiz mart ayında Jonathan Davino ile altı yıllık ilişkisini sonlandırdı.

Yıllar sonra yeniden bekar kalında bir anda bütün gözlerin çevrildiği yıldız oyuncunun adı o günden sonra birçok ünlü isimle yan yana yazıldı.

Sydney Sweeney ve Anyone But You filminde birlikte başrol oynadığı Glen Powell her görüldüklerinde aşk iddiaları ortaya atıldı. Oysa ikili çekimlerde çok iyi arkadaş olduklarını ve aralarında bu dostluktan başka bir şey olmadığında ısrarcıydı.

Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış

Sweeney daha sonra da Megan Fox’tan ayrılan ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly ile karşılaştıkları bir partide dans ederken samimi görüntüler verdi.

Ancak ilişkisi bitip nişanlısından ayrıldıktan sonra ilk kez açıklama yapan Sydney Sweeney kendi anlattığına göre hâlâ hayatına kimseyi sokmuş değil ve bu durumdan da oldukça memnun…

Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış

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Dün Sunday Times’da yer alan röportajında yeniden bekar olmaktan “mutlu” olduğunu söyleyen ünlü oyuncu “Kendim hakkında çok şey öğreniyorum, arkadaşlarımla daha fazla zaman geçiriyorum. Ve bundan çok mutluyum” dedi.

27 yaşındaki Sweeney’nin yoğun iş programı nedeniyle son derece meşgul olduğu ve düğün planlamasının stresiyle başa çıkamadığı da söylenmiş, ilişkinin bitişinde bunun da payı olduğu konuşulmuştu.

Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış

Nişanı attıktan sonra yeniden filmlerine ve gelecek projelerine odaklanan güzel yıldızın bu durumdan çok memnun olduğu ve artık tamamen yükselen kariyerine odaklanmak istediği söyleniyor.

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Çok çalışmaktan hiç şikâyet etmeyen Sydney Sweeney’nin aslında tek sıkıntısının giderek bozulan ilişkisi ve bununla birlikte de hâlâ evlenme yolunda ilerleyip bir de düğün planlamak olduğunu yakın çevresi “Onu gerçekten bunaltan şey ise ilişkisi ve düğünüydü. Bu konuda kendini rahat hissetmiyordu” sözleriyle anlattı.

Önce düğünden vazgeçti sonra nişanlısını terk etti... İlk kez konuştu: Bekarlık meğer sultanlıkmış

Artık yalnızca işlerine odaklanacak olan ve bir yandan da kalan zamanını sadece sevdiği insanlara ve ailesiyle dostlarına ayıracak olan Sydney Sweeney yıllar sonra yeniden kavuştuğu bekâr yaşantısının şu sıralar kendisi için en büyük mutluluk kaynaklarından biri olduğunu söyledi...

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#Sydney Sweeney#Jonathan Davino#Hollywood

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