Düğünleri 10 gün sürmüştü… Saray bahçesinde 17 top atışı yapıldı: Çocukluk arkadaşı olan prens ve prensesin kızları dünyaya geldi

Haberin Devamı

Mutlu haberi ülkenin ulusal kamu yayın kuruluşu RTB News duyurdu. Pazar günü RTB'nin resmi Instagram hesabında yayınlanan mesajda “Majesteleri Prens Muda 'Abdul Mateen ibni'nin eşi Majesteleri Prenses Anisha Rosnah binti Adam, Majesteleri Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ın, Allah Subhanahu Wata'ala'nın izniyle, 8 Şubat 2026'da sağlıklı bir kız çocuğu dünya gelmiştir.”

Haberin ülkede duyulmasıyla birlikte Brunei Sultanlık Sarayının bahçesinde 17 top atışı yapıldı.

Brunei Prensi Mateen ve Prenses Anisha Rosnah'ın ilk bebeklerini bekledikleri geçen ekim ayında duyurulmuştu.

Haberin Devamı

Çift mutlu haberi Brunei Sultanı'nın oğlu Prens Mateen’in Instagram hesabında bir balkonda el ele tutuşurken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

30 yaşındaki Prenses Anisha, uçuşan beyaz bir düğmeli elbise giymiş ve diğer elini büyüyen karnına koymuştu. Prens, fotoğrafın altına "Ve artık 3 kişi olduk" diye yazmıştı.

Prens Abdul Mateen ve Prenses Anisha'nın kızı, anne babasının gönlünde eşsiz bir yerde duracak olsa da taht sıralamasında yer almayacak. Brunei hükümdarlığının kurallarına göre doğacak çocukların hükümdarın soyundan gelmesi ve erkek olması gerekiyor.

Aslında ailenin en tanınmış yüzü olsa da sultanın beşinci oğlu olan Prens Mateen'in kendisi de taht söz konusu olunca erkek akrabalarından birçoğunun arkasında yer alıyor.

Prens Abdul Mateen ve Prenses Anisha 2024 yılında on gün süren görkemli kutlamalarla evlenmişti. Sultanlık sarayındaki günlerce süren düğüne çevre ülkelerin hükümdarları da katıldı.

Haberin Devamı

Ardından da binlerce Brunei vatandaşının katıldığı bir kraliyet arabası alayı düzenlendi. Vatandaşlar, çiftin başkentte katıldıkları bu alaya tanık olmak için bir araya geldi.

Prens askeri üniformasını giyerken, gelin uzun kollu bir elbise ve 838 elmas içeren ve daha önce Prens Mateen'in kız kardeşi Prenses Azemah tarafından 2023'te takılan bir taçla kusursuz görünüyordu.

Eğitimine Brunei'de başlayan Prens Mateen daha sonra Londra'ya taşınarak King's College London'da uluslararası politika ve Londra Üniversitesi'ndeki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda yüksek lisans eğitimi aldı.

Haberin Devamı

Prens Mateen ve Prenses Anisha 2018’de sevgili oldular ancak ülkelerinin katı kuralları gereği evlenene kadar aşklarını gözlerden uzakta yaşadılar. Ancak bu tarih ünlü aşıkların ilk kez bir araya geldiği tarih değil…

Prens Mateen ve Prenses Anisha birbirlerini neredeyse doğdukları günden beri tanıyan iki çocukluk arkadaşıydı. İki gencin bu arkadaşlıkları yıllar içinde duygusal bir yakınlığa sonra da aşka dönüştü.

Prenses Anisha’nın babası Prens Mateen’in babası, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın danışmanlarından biriydi.