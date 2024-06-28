O kadar da hevesliydi... Düğüne 4 gün kala nişan bozuldu... Gelinliği dolapta asılı kaldı

Haberin Devamı

Ama her hayal gerçeğe ulaşmaz elbette.

Kimi zaman düğüne aylar hatta bazen günler kala mutluluk da uçar gider. Nişan bozulur, düğün hayalleri de suya düşer.

Tıpkı gösteri dünyasının ünlülerinden birine olduğu gibi. O da sevdiği adamla evlenmek için bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gün sayıyordu. Ama olmadı... Her ayrıntısı aylar önceden planlanan düğün, o büyük güne sadece 4 gün kala iptal edildi.

DÜĞÜNE DÖRT GÜN VARDI... BÜTÜN PLANLAR SUYA DÜŞTÜ

Böylesine tatsız bir sürprizle karşılaşan kişi TV dünyasının ünlülerinden biri olan Kelly Bensimon.

Aslında 56 yaşındaki Bensimon, ilk kez gelin olmayacaktı. Ancak 2007 yılında boşandığı Gilles Bensimon ile evlenmesinin üzerinden 27 yıl geçtiği düşünülünce ikinci kez gelinlik giymekten ne kadar heyecan duyduğunu anlamak mümkün.

Haberin Devamı

İlk evliliğinden iki tane kız çocuğu sahibi olan Kelly Bensimon, Scott Liner ile evlenmeye hazırlanıyordu.

Düğünü için gelinlik seçimi yaptığı anları sosyal medya hesabından da paylaşmıştı üstelik. Bensimon, öylesine heyecanlıydı ki 60'ına merdiven dayadığı bir dönemde bir kez daha gelinlik giyeceğine inanamıyordu. Bunu da "Bu yaşta bunu hiç ummamıştım" diyerek itiraf etmişti zaten.

DÜĞÜN HAYALLERİ YIKILDI

Fakat Kelly Bensimon'un hayalleri yıkıldı. Çünkü Scott Liner ile düğününe sadece 4 gün kala nişan bozuldu. Bensimon da kızlarını alıp tatile çıktı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına bakılırsa da son anda düğünün iptal edilmesi onu en azından görünüşte çok da sarsmadı.

Kelly Bensimon ile Scott Liner'in nişanının, düğüne sadece 4 gün kala iptal edilmesinin nedeni de ortaya çıktı.

Kamera karşısına geçtiği Real Housewives of New York City adlı reality şovla tanınan Bensimon, nişanlısı, evlilik anlaşması imzalamaya yanaşmadığı için ayrılık kararı aldığını söyledi.

Haberin Devamı

KENDİNİ KADERİN ELLERİNE TESLİM ETMEK İSTEMEDİ

US Weekly'ye konuşan Kelly Bensimon, bu anlaşmanın kendisi için "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti. Liner, anlaşma imzalamayı reddettiği için de nişanın bozulduğunu sözlerine ekledi.

Bensimon; iş hayatında bunca tecrübesi olan Scott Liner gibi bir insanın böyle bir anlaşma imzalamaktan kaçınmasının kendisini şaşırttığını da belirtti.

"Evlilik yapmadan önce birbirimizi korumamız gerektiğini herkesten çok onun anlaması gerekirdi. Doğrusu anlaşma imzalamayı reddetmesine gerçekten şaşırdım" dedi.

Kelly Bensimon "Nişanlım benim böyle bir sürece yasal koruma altında olmadan gireceğini sandı. Her şeyi kaderin ellerine bırakacağımı düşündü" dedi.

Haberin Devamı

Eğer her şey yolunda gitseydi Kelly Bensimon ile Scott Litner, bu hafta sonu evleneceklerdi. Fakat nişan bozulup dört gün kala düğün iptal edilince Kelly Bensimon da kızlarını alıp tatile çıktı.

Düğünü iptal edilince Bensimon da ilk evliliğinden dünyaya gelen kızlarını alıp tatile çıktı.

