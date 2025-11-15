Mutlu evlilik için ne fedakarlıklar yapmışlardı...Ünlü çiftin yedi yıllık sıcacık yuvası dağılıyor

Haberin Devamı

Evlilikleri önceleri biraz farklıydı belki ama onlar kendilerine göre bir hayat kurmuşlardı... Üstelik bunu sağlamak için de yeni evli bir çift olarak fedakarlık yapıp düğünden sonra tam bir yıl ayrı evlerde yaşamışlardı. Sonrasında bir araya geldiler ve bir yastığa baş koymaya başladılar.

Ama bu mutlu çiftin cephesinden tatsız bir takım iddialar geliyor son günlerde... Buna göre ünlü çiftin yedi yıllık yuvasında çatlaklar oluştu.

Büyük olasılıkla da yollarını ayırmanın ilk adımlarını atıyorlar.

YEDİ YILLIK YUVANIN DAĞILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu buruk söylentinin kahramanları 2018 yılından bu yana evli olan Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk. İleri sürülenlere göre Paltrow ile Falchuk'un evliliği bitmek üzere. Ünlü çift yolun sonuna geldi.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, Paltrow ile Falchuk'un, son dönemde hiç birlikte vakit geçirmediğini neredeyse ayrı hayatlar yaşadığını ileri sürdü.



Söz konusu kaynak " Yıllardır tanıdığınız insanlarsa eğer söz konusu olan bu durum, iyiye işaret değil" dedi.

İLİŞKİLERİ YILLAR İÇİNDE SOĞUDU

Bu kaynağa göre Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk'un ilişkisi yıllar içinde iyice soğudu.

Ünlü çiftin ilişkisini yakından bilen bir kaynak, Paltrow'un, hem kişisel hem de profesyonel olarak hazır hissettiğinde insanlardan "uzaklaşmaya" eğilimi olduğunu söyledi. Hatta ilk kocası Chris Martin ile evliliğinin bittiği ilk dönemde de bunların yaşandığını ileri sürdü.

Paltrow'un evliliğinden çok kurduğu Goop markasına ve eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu Ahle ile Moses'a odaklandığını belirten kaynak, kocası Falchuk ile ilişkilerindeki dinamiklerin değiştiğini de hatırlattı.

İleri sürülenlere göre Paltrow, Hollywood kariyerine de geri dönme peşinde ve bu konuda Brad Falchuk'un fikrini sorma gereği bile hissetmiyor.

Bütün bunlar da çiftin evliliğinin eskisi gibi olmadığının kanıtı yapılan yorumlara göre.





SETTE TANIŞTILAR... ÖNCE ARKADAŞ SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk, 2018 yılının 29 Eylül günü evlendi. Çift, daha romantik ilişkileri başlamadan dört yıl önce bir dizinin setinde tanıştı.

O sırada Paltrow, ünlü Glee dizisinde konuk oyuncu olarak yer alıyordu. Brad Falchuk da yapımcı olarak setteydi. Paltrow'un o dizideki konukluğu o kadar beğenildi ki rolü beş bölüm daha devam etti.

Sette tanıştıklarında ikisi de başkalarıyla evliydi ama bu durum birbirlerinden etkilenmelerini engellemedi.

Brad Falchuk, 2020 yılında Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda Paltrow hakkında "Muhteşemdi, çekiciydi... Üstelik ortak noktalarımız vardı. Bu sayede aramızda güzel bir arkadaşlık geliştirdik" diye konuştu.

Ama o "sevimli arkadaşlık" öyle kalmadı. Bir süre sonra aralarında romantik bir yakınlaşma başladı. O sırada Paltrow, kocası Chris Martin ile yollarını ayırmıştı. Brad Falchuk da eşi Susan ile evliliğini kısa süre önce bitirmişti.





İLİŞKİLERİNİ BİR SÜRE GİZLİ TUTTULAR

2014 yılının yaz aylarında Paltrow ile Falchuk, romantik bir ilişki yaşamaya başladılar. Ama elbette bunu hemen kamuoyuna duyurmadılar.

Söylentiler çıksa da çiftin aşk yaşadığını resmen ilan etmesi 2015 yılında gerçekleşti. Robert Downey JR'ın 50'nci doğum günü partisine el ele katılarak aşklarını da gün yüzüne çıkardılar.

Bu ilk görüntülerin üzerinden üç yıl geçtikten sonra da 2018 yılında hayatlarını resmen birleştirdi Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk. Ondan önce de bir yıl nişanlı kaldılar.

Gwyneth Paltrow ile Brad Falchuk, Hollywood'un en mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Geçmişte yaşadıkları eski evliliklerinden dersler çıkaran çift birbirlerine aşk ve huzur getiriyor.

EVLENDİKTEN SONRA BİR YIL AYRI YAŞAMIŞLAR

Artık evli bir çift olduktan sonra ilk 365 günü ayrı evlerde geçiren bu ünlü çift oyuncu ve iş kadını Gwyneth Paltrow ile kocası Brad Falchuk…

Paltrow, ikinci evliliğini yaptığı Falchuk ile düğünün sonrasında bir yıl ayrı evlerde yaşadıklarını söyledi...

Kendi hazırlayıp sunduğu Goop adlı podcast yayınında konuşan 52 yaşındaki Paltrow, yedi yıl önce verdikleri bu karardan pişman olduğunu gizlemedi.

Eğer zamanı geriye alabilseydi ne kendisinin ne de kocasının böyle bir karar vereceğini söyledi.

Oyuncu "Sanırım o zaman doğrusunu yapıyormuşuz gibi geldi bize" dedi...

Ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bir anlamda uçağı usul usul ve indirmeye çalışıyorduk. Ve herkesin o uçağın içinde olması için uğraşıyorduk."





ESKİ EVLİLİKLERİNDEN DOĞAN ÇOCUKLARIN İYİLİĞİ İÇİN

Podcast yayınında Paltrow'un yanında olan 54 yaşındaki Brad Falchuk da bu kararı ikisinin de eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarının bu yeni duruma alışması için aldıklarını ekledi.

Onun inancına göre evlendikten sonra bir yıl boyunca Paltrow ile ayrı yaşamak çocukların da bu konuda daha güçlü olmasını sağladı

Falchuk'un söylediğine göre bu süre çocukların kendi inisiyatiflerini kullanmaları açısından önemliydi. Zaten sonrasında da onlar da bu yeni durumu kabullendi.

Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk, şu anda karma ailelerinin geldiği noktanın harika olduğunu da belirtti.