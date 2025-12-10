×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Justin Theroux#Nicole Brydon Bloom#Jennifer Aniston
Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 12:30

Sinemanın ünlü yıldızı, yaşı 50'yi geçtiği halde bir türlü çocuk sahibi olamadığı için kimi zaman pişmanlığını dile getiriyor. Hatta bu konuda yıllar önce adım atmış olmayı bile diliyor. Bir keresinde "Keşke yıllar önce biri bana yumurtalarımı dondurmam gerektiğini söyleseydi" diyerek pişmanlığını bile ifade etti.

Haberin Devamı

İşte şimdi belki de bu ünlü oyuncunun yüreğini biraz da olsa sızlatacak bir haber geldi. Ondan boşandıktan sonra çok daha genç biriyle evlenen kocası ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu Jennifer Aniston. Baba olma heyecanı yaşayan kişi ise Brad Pitt ile boşandıktan sonra evlendiği ama iki yılda yollarını ayırdığı eski kocası Justin Theroux.

Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor

HABERİ KENDİLERİ DEĞİL YAKIN ÇEVRELERİ SIZDIRDI
Bundan dokuz ay önce 32 yaşındaki Nicole Brydon Bloom ile evlenen 54 yaşındaki Justin Theroux, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

Theroux ve Bloom, geçen mart ayında, aile ve dostlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Aslına bakılırsa Justin ve Nicole henüz bu mutlu haberi, kendileri resmen duyurmadı.

Haberin Devamı

Ancak yakın çevreleri onlardan önce davranıp çiftin ilk bebeklerini beklediğini açıkladı.

Bu arada bebeğin cinsiyetinin ve ne zaman doğacağının henüz bilinmediğini de not düşelim.

Gözden KaçmasınEmekli oldu, yerini kızına bıraktı: Keşke vücudum da ona benzeseydiEmekli oldu, yerini kızına bıraktı: 'Keşke vücudum da ona benzeseydi'Haberi görüntüle

Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor

MEĞER BEBEK DE ONLARLA BİRLİKTEMİŞ: Nicole Brydon Bloom ile Justin Theroux, kısa süre önce bir film galasına birlikte katılmıştı. Aslında o zaman henüz kimsenin haberi yoktu ama doğmamış bebekleri de onlarla birlikteydi.

Gözden KaçmasınGüzelliğiyle nefes kesti, en yakışıklı erkeği öptü... Ama şimdi kim inanır çok ünlü olduğuna... Yanından geçenler bile tanıyamadıGüzelliğiyle nefes kesti, en yakışıklı erkeği öptü... Ama şimdi kim inanır çok ünlü olduğuna... Yanından geçenler bile tanıyamadıHaberi görüntüle

Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor

İLK EVLİLİĞİNİ ÜNLÜ YILDIZ İLE YAPTI: Theroux, ilk evliliğini 2015 ile 2017 arasında Jennifer Aniston ile yapmıştı...Ondan boşandıktan yıllar sonra 2023'te şu anda evli olduğu Nicole ile tanıştı. Çift, kısa sürede romantik olarak yakınlaştı.

Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor

GÖRÜR GÖRMEZ ARADIĞIM KİŞİ OLDUĞUNU ANLADIM
Theroux, geçen yıl Drew Barrymore'un sohbet programına katıldığında karısını ilk gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlatmıştı: "Onu görür görmez aradığım kişi olduğunu hemen anladım."

Haberin Devamı

Ardından kendi kendine Nicole'ün ne kadar güzel olduğunu düşünmüş. Sonra da gidip onunla konuşmaya karar vermiş. Böylece de aralarındaki ilişki başladı.

Justin Theroux ile Nicole Brydon Bloom, bu yılın mart ayında hayatlarını birleştirdi. Şimdi de çiftten ilk bebek haberi geldi.

Gözden KaçmasınGüzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa olduGüzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa olduHaberi görüntüle

Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor

Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux ile Nicole Brydon Bloom, bu yılın mart ayında kumsal düğünüyle evlenmişti. Hem de tam gün batımında.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Justin Theroux#Nicole Brydon Bloom#Jennifer Aniston

BAKMADAN GEÇME!