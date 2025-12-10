Düğünden dokuz ay sonra mutlu haber: Ünlü çiftin ilk bebeği geliyor!

Haberin Devamı

İşte şimdi belki de bu ünlü oyuncunun yüreğini biraz da olsa sızlatacak bir haber geldi. Ondan boşandıktan sonra çok daha genç biriyle evlenen kocası ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu Jennifer Aniston. Baba olma heyecanı yaşayan kişi ise Brad Pitt ile boşandıktan sonra evlendiği ama iki yılda yollarını ayırdığı eski kocası Justin Theroux.

HABERİ KENDİLERİ DEĞİL YAKIN ÇEVRELERİ SIZDIRDI

Bundan dokuz ay önce 32 yaşındaki Nicole Brydon Bloom ile evlenen 54 yaşındaki Justin Theroux, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

Theroux ve Bloom, geçen mart ayında, aile ve dostlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Aslına bakılırsa Justin ve Nicole henüz bu mutlu haberi, kendileri resmen duyurmadı.

Haberin Devamı

Ancak yakın çevreleri onlardan önce davranıp çiftin ilk bebeklerini beklediğini açıkladı.

Bu arada bebeğin cinsiyetinin ve ne zaman doğacağının henüz bilinmediğini de not düşelim.

MEĞER BEBEK DE ONLARLA BİRLİKTEMİŞ: Nicole Brydon Bloom ile Justin Theroux, kısa süre önce bir film galasına birlikte katılmıştı. Aslında o zaman henüz kimsenin haberi yoktu ama doğmamış bebekleri de onlarla birlikteydi.





İLK EVLİLİĞİNİ ÜNLÜ YILDIZ İLE YAPTI: Theroux, ilk evliliğini 2015 ile 2017 arasında Jennifer Aniston ile yapmıştı...Ondan boşandıktan yıllar sonra 2023'te şu anda evli olduğu Nicole ile tanıştı. Çift, kısa sürede romantik olarak yakınlaştı.





GÖRÜR GÖRMEZ ARADIĞIM KİŞİ OLDUĞUNU ANLADIM

Theroux, geçen yıl Drew Barrymore'un sohbet programına katıldığında karısını ilk gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlatmıştı: "Onu görür görmez aradığım kişi olduğunu hemen anladım."

Haberin Devamı

Ardından kendi kendine Nicole'ün ne kadar güzel olduğunu düşünmüş. Sonra da gidip onunla konuşmaya karar vermiş. Böylece de aralarındaki ilişki başladı.

Justin Theroux ile Nicole Brydon Bloom, bu yılın mart ayında hayatlarını birleştirdi. Şimdi de çiftten ilk bebek haberi geldi.

Gözden Kaçmasın Güzel gözlerini açık tutamadı: Gizli hastalığı ifşa oldu Haberi görüntüle





Jennifer Aniston'ın eski eşi Justin Theroux ile Nicole Brydon Bloom, bu yılın mart ayında kumsal düğünüyle evlenmişti. Hem de tam gün batımında.



