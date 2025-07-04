Düğün için yanına 27 ayrı model almıştı… Gelinliği çalındı, polisi bile aramadı… ‘Nasıl olsa bende çok var!’

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Lauren Sanchez düğünü için 27 adet, her biri ünlü tasarımcıların elinden çıkan gelinlikler seçmiş, bunların hepsini Venedik’e giderken yanına almıştı.

Bu gelinliklerden birinin çalındığı bir hafta sonra ortaya çıktı, daha doğrusu duyuldu.

Ünlü çiftin çalınan gelinlik için polise bildirim yapmadığı, alan kişinin nasıl olsa gelinliği geri getireceğine inandıkları da iddia edildi.

Şu anda Sicilya'nın Taormina kentinde balayını geçiren çift, Venedik’te üç gün süren yıldızlarla dolu kutlamalarla evlendi.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez pazar günü Venedik’ten ayrıldı, sonra da kaybolan gelinlikle ilgili gizem konuşulmaya başladı.

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Corriere della Sera gazetesi, elbisenin muhtemelen güvenlik önemlerinden sıyrılan ve çiftin geçen cuma günü evlendiği San Giorgio adasındaki partiye davetsiz olarak katılan biri tarafından çalındığını iddia etti.

Gazete, etkinliğe çok sayıda davetsiz misafirin sızdığını ve bu yüzden İtalya'nın terörle mücadele birimi Digos'un yerel biriminden memurların adaya çağrıldığını da yazdı.

İtalyan basını düğünün konuklarından, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump tarafından giyilen vintage Dolce & Gabbana tasarımı bir elbisenin de düğün için verilen partilerden birinde yırtıldığını ve alev aldığını iddia etti.

Durumu yakından bilen kaynaklar, bir elbisenin kaybolduğunu doğruladı ancak çalındığını reddetti. Elbisenin nerede ve ne zaman kaybolduğu belli değil. Çift, gelinin düğün kıyafetlerinin sıkı bir şekilde korunduğu bildirilen yedi yıldızlı Aman otelde konaklamıştı.

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Kaynaklar, kaybolan elbiseyle ilgili polise herhangi bir yasal şikayette bulunulmadığını vurguladı ve elbisenin sonunda “ortaya çıkacağı” beklentisi olduğunu belirtti. Ayrıca, bir elbisenin alev aldığı ve kutlamalara davetsiz misafirlerin sızdığı yönündeki haberleri de yalanladılar.

40 ila 50 milyon dolar arası bir masraf yapıldığı söylenen düğünün konukları Venedik’e süper yatlar ve 90'dan fazla özel jetle gelmişti. Düğünün yapıldığı haftanın başında başlayan protestolar günlerce devam etti.

Bezos ve Sanchez ses getiren düğünlerinin ardından ünlü milyarderin 127 metrelik yatıyla balayı turuna çıktılar.

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Lauren Sanchez’in bu 37 model arasından seçip giydiği gelinliği Dolce & Gabbana imzası taşıyordu.

Modeli beğenilmeyen ve demode bulunan gelinliğin yapımının 900 saat yani neredeyse 38 gün sürdüğü söylendi.

Dolce & Gabbana ve gelin Lauren Sanchez gelinlik için 1958 yapımı Melville Shavelson filmi "Houseboat"ta Sophia Loren'in giydiği gelinlikten ilham aldılar.