Düğün gününde bir duvağı bile yoktu... Bana bu gelinliği giydirdiğin için minnettarım

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Ama o gelinin büyük gününde başka bir ayrıntı daha dikkat çekti... Onca özenli ve iddialı gelinliğinin bir duvağı yoktu. Üstelik sırtı da açıktı ve tam sırtının ortasında uzaktan bile görünen bir yara izi vardı. Sanki gelinliğin modeli, duvak takmaması tamamen o yara izini göstermeye zemin hazırlamıştı.

Gerçekten de durum tam da öyleydi. Bugün o gelin, annesine öyle bir gelinliği giymeye kendisini cesaretlendirdiği için herkesin gözleri önünde teşekkür etti.

DUVAKSIZ GELİN OLMUŞTU

Bu sözünü ettiğimiz gelin, 2018 yılında Jack Brooksbank ile evlenen Prenses Eugenie…

Kral Charles'ın hayatı skandallarla dolu kardeşi Prens Andrew'un eski eşi Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen Prenses Eugenie, bugün o gösterişli törenle evlendiği Brooksbank ile iki çocuklu ve mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Bugün de o gelinliği için annesi Sarah Ferguson'a sonsuza kadar minnettar kalacağını belirtti. Gelin Eugenie'nin düğün günü sırtında görünen o yara izi çocukken geçirdiği skolyoz ameliyatından kalan bir izdi. Onu Brooksbank ile evlenirken de bilerek göstermişti.

Eugenie, Skolyoz Farkındalık Haftası kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımında bu konuya değindi. Skolyozun annesi sayesinde erken yaşta fark edildiğini anlatan Eugenie "Bunun için ona çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda yara izimden gurur duyma konusunda güven verdiği için de teşekkür ederim. Beni o gelinliği giymem için cesaretlendirip bütün endişemi aldı" diye yazdı.

VERDİĞİ CESARET İÇİN ÖVGÜ TOPLADI

Her ne kadar kuzeni Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın bir bebek beklediği haberi o törende aileye duyurulup gelin biraz gölgede kalsa da Prenses Eugenie, özellikle gelinlik tercihiyle uzun süre gündemde kaldı. O dönemde de yara izini cesaretle sergilediği için övgü almıştı.

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Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.

Prenses Eugenie'nin gelinliğinin sırt kısmının açık olmasının nedeni ise daha önce ortaya çıkmıştı. Çocukken bir skolyoz ameliyatı geçiren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayı tercih etmişti.

DÜĞÜNDEN 16 YIL ÖNCEKİ AMELİYATIN İZİ

Skolyoz hastası olan prenses 12 yaşında çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyat sırtında genişçe bir iz bıraktı. Ameliyattan 16 yıl sonra prenses aslında tüm kadınlara cesaret verecek bir karar aldı. Hem de hayatının en önemli gününde...

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Prenses Eugenie, Skolyoz Farkındalık Haftası kapsamında bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Skolyoz ya da bir başka deyişle omurga eğriliği, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Bu deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebilir. Tedavi yöntemlerinden birinin de ameliyat olduğunu not düşelim.

Eugenie, o düğünde bütün dünyayı şaşırtıp, gelmiş geçmiş en şık kraliyet gelinlerinden biri olarak tarihe geçti. Aslında yaptığı giyim tercihleriyle sık sık eleştiriliyor Eugenie. Bu konuda tek rakibi de ablası Prenses Beatrice.

İşte bu yüzden dünyanın izlediği nikah töreninde giydiği gelinlikle ve ortaya çıkan güzelliğiyle herkesi şaşırttı.

Eugenie, seçtiği gelinlikle kullandığı tacıyla ve eksik olan duvağıyla milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.

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Prenses'in, Peter Pilotto imzalı gelinliği, özellikle sadeliği ve duvaksız oluşuyla çok dikkat çekti. Babaannesinin koleksiyonundan seçtiği taç da beğeni topladı.

Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.

GELİNLİĞİN SIRLARI

Prenses Eugenie'nin gelinliğinin gizlediği sırlara gelirsek... Bir İngiliz kraliyet ailesi üyesinin son yıllarda giydiği en güzel gelinlik olarak tarihe geçen gelinliğin çeşitli bölümlerinde Prenses Eugenie, ailesi ve evlendiği Jack Brooksbank'a özel dört tane simge vardı.

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Bunlardan biri, İskoçya'yı temsil eden ve Prenses Eugenie'nin ailesinin bir şatosunun da bulunduğu Balmoral'ı simgeleyen deve dikeni deseniydi. Fildişi rengi ise çiftin yaşadığı evin sembolü.

Prenses Eugenie aynı zamanda annesi Sarah Ferguson'ın İrlandalı köklerini temsil eden bir sembol de bulunduruyordu gelinliğinin üzerinde.

Gelinliğin arka kısmında, belin hemen yukarısında bulunan düğüm ise sıkı aile bağlarının simgesiydi.

GELİN TACI AYRI KONUŞULMUŞTU

O gün "belki de İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadarki en güzel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacı da ayrı göz kamaştırdı.

Bu taç Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilmişti. Prenses'in gelinliğinin tamamlayan yakut taç, 1919 yılında ünlü bir Fransız tasarımcı tarafından yapıldı ve Ana Kraliçe'ye hediye edildi.

Ondan da kızı Elizabeth'e geçti. O taç sayesinde Prenses Eugenie, bütün zamanların en güzel gelinleri arasında yerini aldı.