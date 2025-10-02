'Düğün günü yalanı' 14 yıl sonra ortaya çıktı

Haberin Devamı

Bu da nedensiz değildi elbette...

Bir peri masalı mutlu sona ulaşıyordu. Elbette bu öyle her dakika insanın karşısına çıkan bir durum değildi.

Yüzyılın düğünü gerçekleşiyordu Westminster Abbey'de. Ülkenin gelecekteki kralı William, Catherine Elizabeth Middleton ile evleniyordu.

Kate Middleton ile Prens William'ın düğünü, 29 Nisan 2011 günü bütün dünyayı durdurdu... Milyonlarca kişi bulabildiği her tür iletişim kaynağından bu töreni izledi.

Bu düğünün "peri masalının mutlu sonu" olarak anılmasının nedeni de gelinin halktan bir aileden gelmesiydi... Prens William, öyle soylu ya da başka bir kraliyet ailesinden bir genç kızla evlenmiyordu.

St. Andrews Üniversitesi'nde tanıştığı ve basının çoktan Kate Middleton olarak anmaya başladığı o sıradan genç kız, İngiliz kraliyet ailesine gelin gidiyordu. Daha da ötesinde zamanı geldiğinde ülkenin kraliçesi olacaktı.

Düğün gerçekten gösterişli bir şekilde gerçekleşti. William'ın babası Charles'ın bir zamanlar Diana Spencer ile hayatını birleştirdiği Westminster Abbey'de seçkin konukların ve milyonların gözleri önünde evlendi.

Yıllar boyunca Kate'in düğün makyajını kendisinin yaptığı bir "şehir efsanesi" olarak yayılmıştı.





Ancak makyaj uzmanı Bobbi Brown, Kate'in büyük gününde makyajının kendi çalışanları arasında yer alan bir sanatçı tarafından yapıldığını söyledi.



O gün ile ilgili olarak en çok merak edilen ayrıntı Kate'in gelinliğiydi... Babası Michael'ın kolunda kendisini taşıyan otomobilden indiğinde bu mera giderildi.

Üzerinde Sarah Burton'ın, Alexander McQueen için tasarladığı bir gelinlik vardı. Ki bu model o dönemde evlenen birçok genç kız tarafından kopyalandı.

Kate'in başında da İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundan bir taç vardı. Uzun saçlarını açık bırakmıştı ve yüzünde de sade bir makyaj vardı.

İşte o makyajla ilgili bir gerçek tam 14 yıl sonra ortaya çıktı!

Kate Middleton'ın düğün makyajı çok sade ve tam da 'prenseslere layık' olarak nitelendirilmişti.

Düğün sırasında da sonrasında da yıllarca hep Kate'in bu makyajını kendisinin yaptığı konuşuldu. Ama perde arkasında yer alan bir uzmanın itirafına göre gerçek hiç de öyle değildi!

Kate Middleton düğün makyajını kendisi yapmamıştı. Bu iş, bir uzmanın ellerine teslim edilmişti.

Bunu ortaya seren kişi de Breaking Beauty adlı yeni bir kitap çıkaran makyaj uzmanı Bobbi Brown oldu.

Brown, Still Bobbi adlı podcast yayınında, düğün makyajını Kate'in yapmadığını açıkladı. Onun söylediğine göre bu iş Bobbi Brown'ın şirketinden bir uzmanın ellerine emanet edildi.

Brown söylediğine göre makyajı beğendiğini belirten bir mektup aldı ve bunu ofisine astı.

Bobbi Brown yayında "Kate'in makyajını ben yapmadım. Ki bunu yapmış olmayı isterdim. Kate'in düğün makyajını yapan kişi benimle birlikte çalışan Hannah Martin'di.

Söylediğine göre Kate'in makyajı yapılmadan önce Bobbi ile Martin, cep telefonu üzerinden birbirlerine mesajlar gönderdi.

O anları şöyle anlattı Bobbi Brown "Ben oturuyordum... Hatırlıyordum, saat sabahın altısıydı. Hannah ile mesajlaşıyorduk. O bana durmadan "Aman Tanrım, Aman Tanrım" diye yazıyordu."

Brown, düğünün ardından o sırada Kate'in yanında bulunanlardan birinin kendisine "Makyajı çok beğendiğine dair" bir not aldığını ve bunu da Montclair'deki ofisine asıp hatıra olarak sakladığını sözlerine ekledi.

Kate ile William'ın düğünün hafızalarda yer eden anlarından biri de buydu... Kate'in kardeşi Pippa o gün nedimelik görevini üstlendi. Üzerindeki beyaz elbiseyi çok güzel taşıyan Pippa, ablası Kate kadar çok konuşuldu.





Düğün günü Londra'nın ve İngiltere'nin başka şehirlerinin merkezi yerlerine dev ekranlar kuruldu. Halk da geleceğin kralı ile kraliçesinin evlilik törenini bu şekilde izledi. Yüzyılın düğünü olarak nitelendirilen o görüntüler dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı.