DÃ¼ÄŸÃ¼n gibi doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±: Ben ne ÅŸanslÄ± bir kÄ±zÄ±m

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DOÄžUM GÃœNÃœ DE DÃœÄžÃœNLERÄ° GÄ°BÄ° BÄ°RKAÃ‡ GÃœN SÃœRDÃœ

Hem bebeÄŸin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± hem de Covid 19 kÄ±sÄ±tlamlarÄ± nedeniyle bir sÃ¼re kendi kabuÄŸuna Ã§ekilen Ã§ift; Ã¶nemli bir kutlama iÃ§in sevdikleriyle bir araya geldi...

RENKLÄ° GÃ–RÃœNTÃœLER

2018 yÄ±lÄ±nda hem ABD'de hem de Hindistan'da bir dizi renkli tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Nick Jonas ile Priyanka Chopra zor gÃ¼nleri geride bÄ±raktÄ±. Ã‡ift, yakÄ±n dostlarÄ± ve aile Ã¼yeleriyle birlikte yine tÄ±pkÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nleri kadar renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne olan bir ÅŸekilde Chopra'nÄ±n 40'Ä±ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.

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ALTI AYLIK KIZLARI DA EÅžLÄ°K ETTÄ°

Chopra ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Jonas, bu Ã¶nemli kutlama iÃ§in Meksika'nÄ±n Cabo Son Lucas tatil beldesini seÃ§ti. ArkadaÅŸlarÄ± ve aile Ã¼yeleriyle birlikte lÃ¼ks bir tatil kÃ¶yÃ¼ne giden Priyanka Chopra ve Nick Jonas orada gÃ¼nlerce sÃ¼ren kutlamalar yaptÄ±. Ã‡ift, Jonas, kutlama sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ Ã§ifte, altÄ± aylÄ±k olan kÄ±zlarÄ± Malti de eÅŸlik etti.

'BEN ÅžANLSI BÄ°R KIZIM'

Priyanka Chopra, Instagram hesabÄ±ndan kutlamalara iliÅŸkin bir mesaj da paylaÅŸtÄ±. 40 yaÅŸÄ±na girerken en sevdiÄŸi insanlarla birlikte olduÄŸu iÃ§in kendini mÃ¼teÅŸekkir hissettiÄŸini belirten Chopra, bu gÃ¶steriÅŸli kutlamanÄ±n kocasÄ± Nick Jonas tarafÄ±ndan organize edildiÄŸini belirtti. KocasÄ±na "Bu unutulmaz doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle sana teÅŸekkÃ¼r etmeye kelimeler yetmez" diye seslenen Priyanka Chopra mesajÄ±nÄ± "BebeÄŸim, sen gerÃ§ekten sevmeyi biliyorsun. Ben ÅŸanslÄ± bir kÄ±zÄ±m" cÃ¼mleleriyle duygularÄ±nÄ± ifade etti.

Chopra, doÄŸum günü kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kendisiyle birlikte olanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra mesaj gönderen takipçilerine de teÅŸekkür etti.

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TAÅžIYICI ANNE YÃ–NTEMÄ°YLE DOÄžDU

Nick Jonas ve Priyanka Chopra, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi olduklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. O dÃ¶nemde ayrÄ±lacaklarÄ± yolunda iddialar bulunan Ã§ift, bÃ¶ylece bunlarÄ± da yalanlamÄ±ÅŸ oldu. Priyanka Chopra ve Nick Jonas, Instagram sayfalarÄ±nda paylaÅŸtÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "TaÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi olduÄŸumuzu doÄŸrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Ailemize odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dÃ¶nemde Ã¶zel hayatÄ±mÄ±za saygÄ± istiyoruz. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼rler."

'TANRI'NIN LÃœTFUYLA NE ZAMAN OLURSA OLUR'

Chopra ile Jonas'tan gelen bu haber, Ã¶ncesinde bu konuda hiÃ§bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±klarÄ± hatta bir duyum bile alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±, aynÄ± zamanda da Ã§ok sevindirdi. Fakat Chopra ile Jonas, daha Ã¶nceki rÃ¶portajlarÄ±nda kesinlikle ailelerini geniÅŸletmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirtmiÅŸlerdi. Chopra, geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda Vanity Fair dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, Ã§ocuk sahibi olmanÄ±n geleceÄŸine dair en bÃ¼yÃ¼k arzularÄ±ndan biri olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "TanrÄ±'nÄ±n lÃ¼tfuyla, olduÄŸu zaman olur."

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Fakat, Malti Marie adÄ±nÄ± verdikleri bebekleri doÄŸar doÄŸmaz bir süre saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mücadele etti. Bebek 100 gün boyunca yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gördü. Sonunda Chopra ve Jonas kÄ±zlarÄ±nÄ± da alÄ±p evlerine gitti.

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, 2018 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼nlerce bÃ¼yÃ¼k bir merak iÃ§inde izlediÄŸi bir dizi tÃ¶renle evlenmiÅŸlerdi. Ã‡ift, Chopra'nÄ±n ana vatanÄ± olan Hindistan'da Ã¼lkesinin geleneklerine uygun bir ÅŸekilde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Geleneklere uygun bir dizi tÃ¶renden kameralara da renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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