Düğün- dernek boşa gitti... Güzeller güzeli model, daha birinci evlilik yıl dönümünü kutlayamadan aldatıldı

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Biri gelinliğiyle diğeri damatlığı içinde gençliklerinin doruğunda kelimenin tam anlamıyla "tablo gibi" görünüyorlardı.

Hatta genç model evlendikten sonra kocasının soyadıyla anılmak istediğini basın mensuplarının önünde söylemişti.

Şimdi bu çift son birkaç gündür magazin gündeminin ilk sıralarında. Ama bunun nedeni yeni evlilerden gelen bebek haberi değil. Güzel modelin kalbini kıran bir olay.

Çünkü moda dünyasının en gözde isimlerinden biri olan model evleneli daha bir yıl bile olmadığı halde eşi tarafından aldatıldı!

Ama en azından şu sıralarda hiç beklemediği bir olay gerçekleşti bu güzel modelin. Daha evleneli bir yıl bile olmadığı halde büyük bir aşkla sevdiği kocası tarafından aldatıldı!

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GÜZELLİK ALDATILMAMAK İÇİN GARANTİ SAĞLAMIYOR

Bu olayın kimin başına geldiğini sorarsanız genç kuşak gözde modellerden Barbara Palvin'in!

Onca güzelliğiyle bunun nasıl olduğunu birçok kişi merak etse de geçen sene temmuz ayında evlendiği oyuncu Dylan Sprouse, güzeller güzeli eşi Barbara'yı 17 yaşındaki bir sosyal medya ünlüsüyle aldattı.

Her ne kadar genç çiftten bu konuda net bir açıklama gelmemiş olsa da iki gündür magazin basınında dolaşan iddialar bu yönde.

İleri sürülenlere göre Dylan Sprouse, daha geçen hafta sona eren Cannes Film Festivali'nin konuğuydu. İşte o sırada da 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeniyle karısını aldattı. Genç kızın adı net oarak açıklanmadı sadece goandsipwithus kullanıcı adıyla sosyal medyada tanındığı biliniyor.

Bu skandal yasak aşkı ortaya çıkaran da söz konusu genç kızın, Barbara Palvin'in kocası Dylan Sprouse ile birlikte olduğunu açıklayıp bununla övünmesi.

Aslına bakılırsa Dylan Sprouse'un aldattığı ilk kadın karısı Barbara Palvin değil. Genç oyuncu, daha önce de birlikte olduğu Dayna Frazer'ı da aldatmıştı. Zaten bu olayın ortaya çıkmasından sonra da çift yollarını ayırmıştı.

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GEÇEN YIL TEMMUZ AYINDA EVLENDİLER

Birkaç gündür ihanet skandalıyla gündemde olan Macar model Barbara Palvin ile Amerikalı oyuncu Dylan Sprouse geçen yıl temmuz ayında hayatlarını birleştirdi. Tören için de Palvin'in memleketi Budapeşte'teyi seçti genç çift.

Genç aşıklar, Palvin'in anne ve babasının 34 yıl önce evlendiği kilisede birbirlerine bağlılık yemini etti.

Sonra da Palvin'in ailesinin sahip olduğu Harlekin Birtok adlı mülkte bir eğlence düzenlendi. Bu tören, iki ünlünün düğününe kıyasla son derece sadeydi. Palvin ile Sprouse'un evlilik törenine 115 konuk katıldı.

Barbara Palvin, evlilik töreni sırasında üç farklı kıyafet giydi. Nikah sırasında Vivienne Westwood imzalı bir gelinlik vardı üzerinde.

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Eğlence sırasında ise ilk olarak Lorenzo Serafini imzasını taşıyan başka bir elbise giydi. Ünlü model bu elbise içinde kendini modern bir prenses gibi hissettiğini saklamadı.

GECEYİ GELENEKLERE UYARAK KIRMIZI ELBİSEYLE KATILDI

Barbara Palvin, gecenin ilerleyen saatlerinde ise kırmızı bir elbise giydi. Böylece ülkesi Macaristan'ın geleneklerinden birini yerine getirdi. Bu son elbise ise Macar tasarımcı Mero'nun imzasını taşıyordu.

Güzel model düğünün sonunda neden kırmızı elbise giydiğini de şu sözlerle anlattı: " Gece yarısından sonra gelinliğimi değiştirip bu kırmızı elbiseyi giymek zorundaydım. Çünkü o andan itibaren artık bir gelin değil bir erkeğin eşiyim."

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Barbara Palvin'in anlattığına göre düğünün sonunda giydiği o kırmızı elbise onun, medeni halindeki değişimin bir simgesi.

DAMAT: SEN SADECE ORAYA GEL DEDİLER!

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse'un düğün töreniyle ilgili başka ilginç ayrıntılar da var. Etkinliğin planlamasını Barbara, kız kardeşi Anita ile birlikte yaptı. Çünkü zaten Palvin'in anne ve babası da sahip oldukları bu mülkte başka çiftler için de düğün davetleri planlıyor.

Bu konuda damat Dylan Sprouse şunları söyledi: "Bir düğün organizatörü ile çalışmadık. Barbara ile Anita bana o gün yapmam gereken tek şeyin orada bulunmak olduğunu söyledi."

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Barbara Palvin, anne ve babasının 1989 yılında evlendiği kilisede hayatını Dylan Sprouse ile birleştirmenin ayrı bir önemi olduğunu gizlemedi: " Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz herkes yanımızdaydı. Hepimiz biraz ağladık. O asla unutamayacağımız harika bir andı" diye anlattı güzel model duygularını.

'BENİ KOCAMIN SOYADIYLA ÇAĞIRIN'

29 yaşındaki Palvin ile 30 yaşındaki Sprouse, bu yılın şubat Dylan'ın kardeşi Cole'un önemli rollerinden birini üstlendiği Lisa Frankenstein adlı filmin galasına katıldı.

Kırmızı halıda poz verildiği sırada da bir fotoğrafçı ünlü model Barbara Palvin'in dikkatini çekmek için "Bayan Palvin" (Miss Palvin) diye seslendi.

Bunun üzerine ünlü model de artık evli bir kadın olduğunu ve kocasının soyadıyla çağrılmak istediğini belirten bir uyarıda bulundu fotoğrafçıya: "Bana Bayan Sprouse (Mrs. Sprouse) deyin."