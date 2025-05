Düğün değil sanki bir peri masalıydı... İki erkeğin üstüne sonunda kızı buldular... Ünlü çifte üçüncü bebek geliyor

Haberin Devamı

Elbette şartları geçmiş yıllarda olduğu gibi değil, biraz daha farklı. Çoğu da sembolik olarak ayakta duruyor ve ülkeleri için bir tür tanıtım figürü olarak görülüyor. Çünkü her birinin üyeleri dünyadaki milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor.

İşte bu tür ailelerden birinden mutlu bir haber geldi...

Aslına bakılırsa bütün dünya kuşaklardır bu aileyi hep acıklı ya da tatsız olaylarla hatta skandala varan gelişmelerle tanıyor.

Ama bu kez gelen haber gerçekten de bu tür 'taçlı aileleri' merakla takip edenler açısından yüz güldüren cinsten.

'MUTSUZ' SÜLALEYE YENİ KIZ BEBEK GELİYOR

Sözünü ettiğimiz bu ünlü aile, Monako Prensliği'nin tahtında oturan Grimaldi ailesi.

Ülkenin genç yaşta geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda eden efsane prensesi Grace Kelly'nin torunlarından biri üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Grace Kelly'nin, Hollywood'daki kariyerinin zirvesindeyken aşık olduğu Monako Prensi Rainier ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü olan Prenses Caroline'in küçük oğlu Pierre Casiraghi ile karısı Beatrice Borromeo Casiraghi, üçüncü bebeklerine kavuşmak üzere.

İki tane erkek evlatları olan çiftin bu kez bir kız bebeği beklediği de Monako basınına yansıyan haberler arasında.

KARNI GİDEREK BÜYÜMÜŞ

Monako Sarayı'nın gelini, Pierre Casiraghi'nin karısı olan 39 yaşındaki Beatrice Borromeo, geçtiğimiz günlerde ünlü moda markası Dior'un 2026 yılı için hazırladığı koleksiyonun tanıtıldığı defileye katıldı.

Tek omuzlu beyaz bir elbise giyen Beatrice'in karnının artık gözlerden saklanmayacak kadar büyüdüğü gözlerden kaçmadı.

2015 yılında, Prenses Caroline ile trajik bir tekne kazasında hayata veda eden ikinci kocası Stefano Casiraghi'nin küçük oğlu Pierre ile evlenen Beatrice'İN epeydir konuşulan hamilelik haberini de sosyal medya aracılığıyla doğrulandı.

Aynı defilenin konukları arasında yer alan gazeteci Inge Griese, Dior gecesi hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında Beatrice Borromeo Casiraghi'nin üçüncü bebeğine hamile olduğunu herkese ilan etti.

Söz konusu ünlü moda markasının tanıtım yüzlerinden biri de olan Beatrice, gece boyunca şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti.

İKİ TANE ERKEK EVLATLARI VAR

Beatrice ile 39 yaşındaki Pierre Casiraghi'nin ilk oğlu, 2017'de düğünlerinden iki yıl sonra dünyaya geldi. Çift, bu bebeği Pierre'in babasının anısına Stefano adını verdi.

İkinci bebekleri Francesco ise ondan bir yıl sonra aralarına katıldı. Görünüşe göre önümüzdeki yılın ilk yarısında da şimdilik tek kız bebekleri dünyaya gelecek.

Yakında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Beatrice, her ne kadar Monako Prenslik ailesine sonradan katılmış olsa da güzelliği ve zarafetiyle kendisini görenlere "Tam da bir dönemin güzellik simgesi Grace Kelly'nin gelini" dedirtiyor.

İtalyan kökenli aristokrat bir aileden gelen Beatrice Milano'daki Bocconi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.

AŞKIYLA MAGAZİN BASINININ MANŞETLERİNE ÇIKTI

2013 yılında Newsweek ve Daily Beast'e katkıda bulundu. 2009 yılında Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak çalıştı. Politik içerikli röportajlar yaptı. İtalya'da birçok TV kanalında sunucu ve muhabir olarak görev aldı.

Son olarak yönettiği The King Who Never Was adlı belgeselle konuşulan Beatrice Borromeo, benzer türde başka birçok filme de imzasını attı.

Ülkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yılında magazin gazetelerinin manşetlerine çıkmaya başladı. Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genç yaşta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Pierre ile olan beraberliğiydi.

Çift, 2015'te Manaco Sarayı'nda düzenlenen resmi bir törenle evlendi.

Beatrice ile Pierre'in nikah töreni 1 Ağustos'ta yapıldı. Düğünleri ise çiftin ailesinin sahip olduğu adada gerçekleşti.

Çift, bazı kesimler tarafından çok da sempatiyle bakılmayan Monaco prenslik ailesinin en gözde üyelerinden.

PIERRE'İN BABASI TRAJİK BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Grace ile Prens Rainier'ın kızı yani Pierre Casiraghi'nin annesi Prenses Caroline, Philippe Junot ile sonu hüsranla biten bir evlilik yaşadı. Sonra Pierre'in babası Stefano Casiraghi ile evlendi. Üç çocukları olan çift mutlu bir hayat sürüyordu. Fakat Stefano Casiraghi'nin katıldığı bir tekne yarışında kaza geçirerek ölmesi, bu mutluluğu sonsuza kadar bitirdi. Prenses Caroline 2001 yılında Honover Prensi Ernst August ile evlendi.





Grace Kelly, bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biriydi. Monako Prensi Rainier ile evlenince mesleğine veda etti. Güzellik ve zarafet sembolü olarak görülen Kelly, 1982 yılında 52 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu öldü.





Kelly'nin torunu Pierre'in karısı Beatrice de güzel ve zarif görünümü nedeniyle Grace Kelly'ye yakışan bir gelin olarak nitelendiriliyor.





Pierre'in annesi Prenses Caroline, şu anda üç çocuğundan altı torun sahibi. Yakında yedincisi de geliyor.