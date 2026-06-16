Düğün bilmecesinde mutlu son… Hayatının aşkını buldu: Evet biz evlendik!

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2017’de Örümcek Adam filminin setinde başlayan aşklarını 2021’e kadar saklayan Tom Holland ve Zendaya çiftinin gizlice evlendiği söylentileri bizzat ünlü aktör tarafından doğrulandı.

Tom Holland sonunda Zendaya ile evlendiğini doğruladı ve “Hayatımın aşkını buldum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” dedi.

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30 yaşındaki oyuncu aylarca süren evlilik spekülasyonlarının ardından Zendaya ile ilişkisinin durumu hakkında Esquire UK'ye konuştu.

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Instagram ve TikTok'ta viral olan, yapay zeka tarafından oluşturulmuş son derece gerçekçi düğün fotoğraflarına atıfta bulunan Tom'a, aile üyelerinden herhangi birinin fotoğrafları gördükten sonra gerçek düğünü kaçırdıklarını düşünüp düşünmedikleri soruldu.

Tom Holland bu soruya “Hayır, çünkü hepsi oradaydı... Orada göreceğiniz tek şey bu” diyerek gizli düğünün gerçekten gerçekleştiğini doğruladı.

Zendaya'nın uzun süredir stilisti olan Law Roach, şubat ayında Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Oyuncu Ödülleri'nde verdiği bir röportajda ikilinin evlendiğini söyleyerek "Düğün çoktan oldu. Kaçırdınız!" demiş ve deyim yerindeyse bombayı paylatmıştı.

Tom Holland ve Zendaya, bu konuda bir açıklama yapmasa da hayranları iki ünlü yıldızı gelinlik ve damatlıkla gösteren sayısız düğün fotoğrafını yapay zeka yoluyla canlandırdı.

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Bu fotoğraflar sosyal medyada dolaşmaya başlayınca herkes gerçekten de onların evlendiğine inandı.

Bugüne kadar herkesin merak ettiği bu gizli düğünün gerçekten yapıldığı da Tom Holland’ın sözleriyle böylece açığa çıkmış oldu.

Özel hayatları konusunda son derece ketum davranan ve ilişkileri hakkında da pek konuşmayan genç çiftin nişanlandığı haberi de nişan çoktan olup bittikten sonra öğrenilmişti.

Zendaya ünlü kuyumcu Jessica McCormack tarafından tasarlanan nişan yüzüğünü ilk kez 2025 Altın Küre Ödülleri'nde sergiledi.

Güzel yıldız evlilik haberleri çıktığından beri de parmağında nişan yüzüğü yerine sarı altından bir alyansla dolaşmaya başlamıştı.