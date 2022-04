Düğün 4 değil 2 gün sürecek

Haberin Devamı

4 değil 2 gün!

Evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çift, 4 gün sürecek bir düğün planladıkları iddiasına yanıt verdi: “4 gün değil ama 2 gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek, herkese zaman ayırmak istiyoruz.” (Behlül AYDIN)

Sanatsız olmaz

Serel Yereli’nin yeni şarkısı “None of the Above”, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde çıkıyor.

Londra’da yaşayan Serel Yereli, “None of the Above”un söz ve müziğine Jimmy Kent ile birlikte imza attı. Yapımcılığını Believe, DMC ve Moko Yapım’ın üstlendiği single yarın çıkacak.

Serel Yereli single’ının çıkış tarihi için “Sanatsız olmak nedir, bilmeyen bir insanım. Onun için şarkımı 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde çıkarmak istedim” dedi.

Oğlu büyüdü

Fenerbahçe futbol takımının oyuncusu Ozan Tufan, ocak ayında dünyaya gelen oğlu Aren Kuzey’le bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 3,5 aylık olan oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Tufan, fotoğrafın altına “Babam” yazarak, yoruma kapattı. Aren Kuzey’in fotoğrafına kısa sürede beğeni yağdı.

Kemal Reis

TRT 1’de yayınlanan “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı” dizisine sürpriz isimler katılmaya devam ediyor. Diziye son katılan ünlü isim, başarılı oyuncu Bülent Alkış oldu. Bülent Alkış, dizide Kemal Reis’i canlandıracak.

Galada buluştular

Başrollerini Reha Özcan, Selahattin Taşdöğen, Ayşenil Şamlıoğlu ve Kemal Başar’ın paylaştığı “Yedi” filminin galası önceki akşam Özdilek AVM’de gerçekleşti. Yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Buğra Kekik’in oturduğu filmin galasına Reha Özcan, yoğunluğundan katılamadı. Gecenin sunuculuğunu ise Tuğba Özay üstlendi. (Behlül AYDIN)

Şarkı zirvede sıra konserde

Sefo’nun Revart ile hazırladığı “Yarım Kalır” şarkısı kısa sürede tüm platformlarda 1 milyon 200 bini aşkın dinlenme oranına ulaştı ve YouTube trendler listesinde de 1 numaraya yerleşti.

Şimdilerde bu başarının keyfini süren Sefo bir yandan da ilk büyük İstanbul konserine hazırlanıyor. Şarkıcı, 20 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.