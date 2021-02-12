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Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Dudaktan Kalbe'nin Melek'i Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu!

Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
Dudaktan Kalbe'nin Melek'i Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu!
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2007 - 2009 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinin mavi gözlü Melek'i büyüdü.

Burak Hakkı ve Aslı Tandoğan'ın başrollerini paylaştığı “Dudaktan Kalbe” dizisinde 'Melek' karakteriyle tanınan Leylifer Kızgınyürek büyüdü.

Bir döneme damga vuran 'Dudaktan Kalbe' dizisinin çocuk oyuncusu Leylifer Kızgınyürek artık genç bir kız oldu.

Dudaktan Kalbenin Meleki Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu

İzmir'de ailesi yaşayan ve lisede hazırlık okuyan Kızgınyürek, İngilizce ve İspanyolca eğitim alıyor.

Gelecekte üniversite eğitimini Amerika'da sürdürmeyi planlayan Kızgınyürek, oyunculuğa da devam etmek istiyor.

Dudaktan Kalbenin Meleki Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu

DUDAKTAN KALBE OYUNCULARI ŞİMDİ NE YAPIYOR
Lamia Sönmez (Aslı Tandoğan)
Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, Dudaktan kalbe dizisinde Lamia Sönmez karakterine hayat verdi. 2009'da final yapan dizinin ardından birçok dizi ve reklam projesinde yer alan Tandoğan en son 'Menajerimi Ara' dizisiyle ekranda boy gösterdi. 2017 yılında iş insanı Tan Yeşilada ile nikah masasına oturan ünlü oyuncunun Atlas ve Arya adında iki çocuğu var.

Dudaktan Kalbenin Meleki Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu

Hüseyin Kenan Gün (Burak Hakkı)
En son 2018 yılında İkizler Memo-Can dizisinde rol alan Burak Hakkı, oyunculuğun yanısıra çiftçilikle de uğraşıyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde 22 dönüm arasizi olan Hakkı, oğlu ve annesiyle ceviz yetiştiriyor. Köy hayatını benimseyen yakışıklı oyuncu dizilere konuk oyuncu olarak katılıyor.

Dudaktan Kalbenin Meleki Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu

Cavidan Meriçoğlu (Özge Özder)
En son Sadakatsiz dizisinde 'Derya' karakterine hayat veren Özge Özder şu sıralar bebek telaşı yaşıyor. 11 Şubat 2021'de (dün) kızı Luna'yı kucağına alan Özder, heyecanını sevenleriyle paylaşıyor.

Dudaktan Kalbenin Meleki Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu

Cemil Paşazade (Yiğit Özşener)
Ramo dizisinin Yavuz Bey'i Yiğit Özşener aralık ayında diziye veda etti. Yoğun geçen sezonun ardından Özşener bir süre dinlenme kararı aldı.

Dudaktan Kalbenin Meleki Leylifer Kızgınyürek genç kız oldu

Leyla Paşazade (Fadik Sevin Atasoy)
Uzun zamandır yurtdışında yaşayan Fadik Sevin Atasoy, İngilizce ve Türkçe yazıp oynadığı 'Bir Esin Perisi Muse 90401' projesiyle dünyayı dolaşıyor. Atasoy, en son Birleşmiş Milletler’in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığı insan ticaretiyle mücadele kampanyasının Türkiye’deki yüzü olmuştu...

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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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