Dudak uçuklatan zenginlikleri tescillendi: Öyle bir servet ki harca harca bitmez....

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Bir ara işleri yoluna koyar gibi görünseler de bu ay David Beckham'ın 50'nci yaşının kutlamalarında hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Daha kısa bir süre önce babasının sağ kolu gibi görünen Brooklyn ile ailesi arasına bu kez daha derin uçurumlar girmişti.

Bütün bunlar bir yana şimdi Beckham ailesi, bambaşka bir konuyla gündemin ilk sırasında. Herkes onların çok varlıklı olduğunu biliyordu bilmesine ama bu durum bir kez daha tescillendi.

ZENGİNLİKLERİ TESCİLLENDİ

The Sunday Times'ın hazırladığı geleneksel Zenginler Listesi'nde Victoria ve David Beckham'ın 2025 yılı itibariyla toplam serveti gözler önüne serildi.

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Buna göre Beckham çiftinin toplam serveti 500 milyon sterlin.

Bu arada çiftin ilk kez 2002 yılında 35 milyon sterlinlik servetleriyle listeye girdiğini hatırlatalım.

Bir dönem futbol sahalarında fırtına gibi esen 50 yaşındaki David Beckham ile 51 yaşındaki karısı Victoria 2024 ile 2025 arasında servetlerini 45 milyon sterlin artırarak 500 milyon sterline çıkardılar.





BİR YILDA 24 SIRA YÜKSELDİLER

Çift, Sunday Times'ın İngiltere'nin en zenginlerini açıkladığı 350 isimlik listede 273'üncü sırada yer aldı. Böyle bakınca fazla görünmeyebilir ama Victoria ve David, geçen yıldan bu yana 24 sıra yukarıya çıktı. Yani zenginleştikçe zenginleşti.

Gençlik yıllarını futbol sahalarında top peşinde ter dökerek geçiren David Beckham, o sırada verdiği emeğin karşılığını da fazlasıyla alıyor.

Diğer yandan karısı Victoria da önce kendisine şöhret getiren Spice Girls, ardından da moda derken kendi parasını kazanıyor.

Bir dönem Victoria'nın moda markasının zarar ettiği, ünlü çiftin bu yüzden zorluklar yaşadığı konuşulsa da onca varlık ve zaten kendine ait bir değeri olan Beckham soyadı sayesinde toparlanmaları zor olmadı.

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GEÇEN YIL NAKİT PARA İLE LÜKS EV SATIN ALDILAR

Bu arada Beckham çifti geçen yılın kasım ayında ABD'de aydıkları e parasını nakit ödedikleri evle de gündem olmuştu.

İngiliz ve ABD basınına yansıyanlara bakılırsa ünlü çiftin kasasından bu yeni yatırım için yaklaşık 56 milyon sterlin çıktı.

Hatta basının ileri sürdüğüne göre Beckham çifti, bu evi satın almak için kredi almak ya da başka bir mülkünü satmak zorunda da kalmadı. Çünkü dünyanın en çok kazananları arasında yer alan Victoria ve David yeni lüks evlerinin parasını nakit ödedi!

David Beckham, önceki gün de Florida'da satın aldığı yeni evinin çevresinde bir yandan gezinip diğer yandan da memnuniyetle gülümserken objektiflere takıldı.

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Beckham çiftinin Florida'daki okyanus manzaralı bu yeni mülkleri için anlaşmayı bu ayın başlarında, 3 Ekim'de sonuçlandırdığı da belirtildi.

"BU ONLAR İÇİN BİR RÜYA EV"

Beckham çiftine yakın bir kaynak Victoria ile David'in yeni satın aldıkları bu mülke, kelimenin tam anlamıyla bayıldığını ve orada mümkün olduğunCa fazla zaman geçirmek istediklerini söyledi.

Aynı kaynak "Bu, Victdoria ve David'in hayalindeki mülk ve yıllarca sürdürdükleri bütün sıkı çalışmalarının doruk noktası" diye konuştu.

Ünlü çift bu evi, David'in yöneticisi olduğu Inter Miami'deki futbol takımına yakın olmak için satın aldı.

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2018 yılında inşa edilen mülkün Biscayne Körfezi'ne hakim bir manzarası var. Evde dokuz tane yatak odası, dört buçuk banyo ve bir şef mutfağı bulunuyor. Ki bu ayrıntı, özellikle dünya mutfağından yemekler pişirmeyi seven David için bulunmaz bir nimet.

Bu yeni mülklerinde ailenin kendilerine özel sinema ve spor salonları ve spa merkezi de bulunuyor. Elbette bu tür gösterişli mülklerin olmazsa olmazı yüzme havuzu da Beckham çiftinin kullanımını bekliyor.

Kendine ait bir rıhtımı bulunan mülkün bir açık hava mutfağı ve çatısında bir eğlence alanı da bulunuyor.

AYNI BÖLGEDE BİR REZİDANSTA TERAS KATI DAİRELERİ DE VAR: Aslına bakılırsa Beckham çiftinin Miami'de 2020 yılında satın aldıkları bir çatı katı daireleri de var. David ve Victoria Beckham, bir rezidansta bulunan bu daireyi 20 milyon dolara satın almıştı.

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'BECKINGHAM SARAYI' AİLENİN ANA ÜSSÜ: Tabii ki Victoria ve David Beckham'ın İngiltere'de de pahalı konutları var. Ailenin ana merkezi İngiliz kraliyet ailesinin "üsssü" Buckingham Sarayı'na gönderme yaparak Beckingham Sarayı olarak anılan Londra'daki evleri. Özellikle Victoria bu evlerinde çektiği fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Burayı 2013 yılında 28 milyon dolara satın alan Beckham çifti, istedikleri şekle sokmak için de 40.7 milyon dolar harcadı.





KIR EVİNDE BİR DE ÇİFTLİK KURDU: Ünlü çiftin bir de yine ülkedeki zenginlerin mülklerinin bulunduğu İngiltere Cotswolds'ta bir kır evleri bulunuyor. 8 milyon dolar değerindeki bu ev de ailenin tatil günleri ya da özel günlerdeki buluşma noktalarından biri. Ayrıca bu mülkün, David Beckham tarafından çiftlik haline getirilen geniş bir arazisi de bulunuyor.