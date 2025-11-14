DÃ¼ÅŸmanlÄ±k tohumlarÄ± yÄ±llar Ã¶nce atÄ±lmÄ±ÅŸ: OnlarÄ± gÃ¼lÃ¼p eÄŸlenirken gÃ¶rÃ¼nce hep Ã¶fkelendi... KarÄ±sÄ±nÄ±, Ã¶z kardeÅŸinden kÄ±skanmÄ±ÅŸ

Haberin DevamÄ±

Harry'nin Meghan ile evlenmesinden iki yÄ±l sonra Sussex Ã§ifti, o sÄ±rada bebek olan bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Archie'yi yanlarÄ±na alÄ±p ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Aile iÃ§indeki resmi gÃ¶revlerini de bÄ±rakan Ã§ift, orada kendilerine yeni bir hayat kurdu.

Bu beÅŸ yÄ±l akÄ±p giderken bir zamanlar anne acÄ±sÄ±nÄ± bile birlikte gÃ¶ÄŸÃ¼sleyen William ile Harry'nin arasÄ± da giderek aÃ§Ä±ldÄ±.

Harry'nin Londra'ya gidip babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bile bu sorunu Ã§Ã¶zmeye yetmedi.

Zaten sÃ¶ylenenlere gÃ¶re William, kardeÅŸine karÅŸÄ± gayet sert... Kalbi asla yumuÅŸamÄ±yor.

DURUM GÃ–RÃœNENDEN Ã‡OK DAHA DERÄ°N

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bunun nedenleri arasÄ±nda bugÃ¼ne kadar hiÃ§ konuÅŸulmayan bir ayrÄ±ntÄ± gÃ¼ndeme geldi. Daha doÄŸrusu dudak uÃ§uklatan bir sÃ¶ylenti bu.

Bu iddialara gÃ¶re William'Ä±n, aynÄ± kandan olmalarÄ±na raÄŸmen Harry'ye duyduÄŸu Ã¶fkenin bir tÃ¼rlÃ¼ yumuÅŸamamasÄ±nÄ±n bir nedeni var.

Bu da karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili!

KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse William, kardeÅŸi Harry ile karÄ±sÄ± Kate Middleton arasÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± kÄ±skandÄ±...

Bu yÃ¼zden de daha yÄ±llar Ã¶nce kardeÅŸine diÅŸ bilemeye baÅŸladÄ±.

GeÃ§miÅŸte Buckingham'da Ã§alÄ±ÅŸan bir kaynaÄŸÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Kate ile bir zamanlar onu "HiÃ§ sahip olmadÄ±ÄŸÄ±m kÄ±z kardeÅŸim gibi" diyerek tanÄ±mlayan Harry arasÄ±ndaki dinamikler kamuoyunun fark ettiÄŸinden Ã§ok daha derin.

YAKINLIK BÄ°TTÄ° AMA KISKANÃ‡LIK HALA Ä°Ã‡Ä°NÄ° KEMÄ°RÄ°YOR

SÃ¶z konusu kaynak, Harry ile Kate arasÄ±ndaki bu yakÄ±nlÄ±k artÄ±k geÃ§miÅŸte kalmÄ±ÅŸ bile olsa William'Ä±n kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±ndan hiÃ§ kurtulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Kral Charles'Ä±n eski uÅŸaÄŸÄ± Grant Harrold'un, "Kraliyet UÅŸaÄŸÄ±" adlÄ± kitabÄ±nda William ve Middleton'Ä±n 2007'deki ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±.

KitabÄ±n yazarÄ± olan Harrold, Kate ile Harry'nin Ã§ok iyi anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Hatta 2007 yÄ±lÄ±nda Kate ile William kÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nda Harry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Harrod o dÃ¶nemdeki durum hakkÄ±nda ÅŸu tarz dudak uÃ§uklatan bir yorum bile yaptÄ±: "O kadar yakÄ±nlardÄ± ki... Birbirlerinin en iyi arkadaÅŸÄ±ydÄ± ikisi de. Harry de 'Kate gÃ¼zel bir kÄ±z... AÄŸabeyim de onu istemedi. Onunla ben ilgilenebilirim' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ olabilir."

BelirttiÄŸine gÃ¶re Kate'in William ile ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Kate ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ± onun iÃ§in hiÃ§ de sÃ¼rpriz olmazdÄ±..

Harrod bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de "Ama iÅŸte ne iyi ki William, Kate ile barÄ±ÅŸtÄ±. Benim sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ÅŸey Kate ile Harry'nin birbirlerine bu kadar yakÄ±n olduÄŸu..."

WILLIAM ONLAR KADAR DOÄžAL OLMAKTA ZORLANYORDU

AdÄ±nÄ± gizleyen bir kraliyet kaynaÄŸÄ± da "Harry ile Kate'in, William'Ä±n bazen Ã§ok zorlandÄ±ÄŸÄ± doÄŸal bir rahatlÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu" sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu kaynak konu hakkÄ±nda ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: "William her zaman daha temkinliydi, Kate ve Harry ise anÄ±nda kaynaÅŸtÄ±. Herkes bunu fark etti, William da dahil. AyrÄ±ldÄ±klarÄ±nda, her ÅŸeyin olabileceÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k bir pencere olduÄŸunu biliyordu."

Ä°ÅŸte bu dostane yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndeme getiren kaynaklar, aslÄ±nda William ile Harry arasÄ±ndaki bu gerilimin daha Meghan Markle ortaya Ã§Ä±kmadan Ã§ok Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bir kaynaÄŸÄ±n deÄŸerlendirmesine gÃ¶re William'Ä±n hissettiÄŸi romantik bir kÄ±skanÃ§lÄ±k deÄŸildi... Sadakat, ilgi ve gÃ¶lgede kalma korkusuyla baÄŸlantÄ±lÄ±ydÄ±.

HARRY; KARDEÅžÄ°NDEN Ã‡OK KATE'Ä° KAYBETTÄ°ÄžÄ°NE ÃœZÃœLDÃœ

William, Harry ve Kate'in gayet iyi bir iletiÅŸim iÃ§inde olduÄŸu dÃ¶nemde aileyle Ã§alÄ±ÅŸan ve Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ de tanÄ±yan bir kaynak da "Harry ile Kate arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ± herkes tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti. GerÃ§ekten yakÄ±nlardÄ± ve iyi anlaÅŸÄ±yorlardÄ±. Birlikte gÃ¼lÃ¼p eÄŸleniyor, birbirlerinin ÅŸakalarÄ±nÄ± tamamlÄ±yorlardÄ±. Ä°ÅŸte bu durum William ile Harry arasÄ±na hiÃ§ yok olmayacak bir Ã¶fke tohumu ekti" diye deÄŸerlendirme yaptÄ±.

Harry'yi yakÄ±ndan tanÄ±yan kaynaklar ise Kate ile aralarÄ±ndaki iliÅŸkinin Ã§ok yakÄ±n ama gerÃ§ekten kardeÅŸ iliÅŸkisi gibi olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Hatta onlarÄ±n yorumuna gÃ¶re ailesiyle arasÄ± bozulan Harry iÃ§in Kate'in dostluÄŸunu kaybetmek aÄŸabeyi William'Ä± kaybetmekten Ã§ok daha Ã¼zÃ¼ntÃ¼ vericiydi.

BÃ¼tÃ¼n bu deÄŸerlendirmelere gÃ¶re William'Ä±n kardeÅŸine duyduÄŸu Ã¶fkenin ardÄ±nda Harry'nin aileye yÃ¶nelttiÄŸi aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler kadar Kate ile bu yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±skanmasÄ±nÄ±n ve bunun bir tÃ¼rlÃ¼ Ã¼stesinden gelememesinin de etkisi var.

Prens Harry, yÄ±llar Ã¶nce Kate Middleton hakkÄ±nda "O benim hiÃ§ sahip olamadÄ±ÄŸÄ±m kÄ±z kardeÅŸim gibi" demiÅŸti.

