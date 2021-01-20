 Dudak farkı

Peki ya TV ünlülerinin dudak dolgusu yaptırdıktan sonra nasıl değiştiklerini biliyor musunuz? Bu ünlüler başka bir takım estetik müdahalelerin yanı sıra dudak dolgularını da eksik bırakmıyor. Üstelik zaman geçtikçe bu dolgular sayesinde dudakları giderek kalınlaşıyor. İşte dolgu sayesinde yüzleri farklı bir görünüme bürünen o TV ünlüleri. TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİ

Bugün dünyanın 30 yaşın altında en zengin ünlülerinden biri olan Kylie Jenner, kameralarla tanıştığında henüz çocuk yaştaydı. Elbette o dönemdeki görüntüsü de çok farklıydı. Jenner büyüdükçe ve tanınırlığı arttıkça görüntüsü de değişti. Tabii ki bu değişimin bir bölümünü de estetik müdahalelere borçlu. DUDAKLARI DA KALINLAŞTI

Her ne kadar kendine bakmak ve fiziksel görüntüsünü korumak için elinden geleni yapsa, yani doğru beslenip sporunu yapsa da sık sık estetik kliniklerin kapısını çalıyor. Onun görüntüsündeki en önemli değişiklik dudakları. Yetişme çağlarında ince dudakları olduğu bilinen Jenner, artık kalın dudaklara sahip. Bu konuda makyaj hilelerinden faydalansa da yine de sık sık dudaklarına dolgu yaptırdığı da biliniyor. O DA DEĞİŞİMDEN PAYINI ALDI

Charlotte Crosby'ye gelirsek... TV ünlüsü adını Geordie Shore adlı yapım ile duyurdu. O dönemde de küçük estetik müdahaleler yaptırsa da zaman içinde bambaşka birine dönüştü. 2011 yılında tanınmaya başlayan Crosby, o günden bu yana epey değişti. En çok değişen ayrıntılardan biri de dudakları. 'BÜYÜK KIVRIMLI DUDAKLARIM OLSUN İSTEDİM'

İlk olarak 2016'da burnundaki kemeri aldırmak için bıçak altına yattı Crosby. Hatta o dönemde yaşadıklarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Sonra da dudaklarını büyüttü. Bu konuda da "Sadece dişlerim olsun istemedim. Büyük, kıvrımlı dudaklarım da olsun istedim" diye konuştu. ESTETİK OPERASYON İÇİN SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Lauren Goodgear da sık sık estetik operasyon yaptıran TV yüzlerinden biri. Hatta İngiliz TV yıldızı Goodgear, bunun için sık sık Türkiye'ye gelip usta kliniklerde görüntüsünü değiştiriyor. DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Lauren Goodgear son olarak kalçalarını düzelttirdi ve yüzünde de bazı değişiklikler yaptırdı. KENDİNİ MUTSUZ HİSSEDİYORDU

Megan Barton Hanson ise kelimenin tam anlamıyla bambaşka biri oldu. Kamera karşısına geçtiği Love Island adlı yapımla tanınan Hanson, katıldığı bir programda "Okuldayken görüntüm yüzünden çok ezildim, küçük görüldüm" diye konuştu. Megan Barton Hanson okul yıllarında yaşadığı ve kendisini çok etkileyen bir olayı da şöyle anlattı: "En iyi arkadaşımla birlikte oturuyorduk. O güzeldi Bir çocuk etrafımızda dolanıyordu ve ikimizi kıyaslayarak 'Meghan'a bak bir de Olivia'ya bak. Kıyasa gerek yok. Olivia çok daha güzel' dedi. Bu da beni çok etkiledi. 19 YAŞINDA BIÇAK ALTINA YATTI

Barton Hanson para kazanmaya başladıktan sonra ilk olarak 19 yaşında göğüslerimden estetik operasyon geçirdiğini söyleyerek "Fakir bir aileden geliyorum. Kendimi düzelttirebilirim. Güzel bir insan olabilirim diye düşündüm" dedi. Barton Hanson, fiziksel görüntüsündeki çok sayıda değişikliğin yanı sıra sık sık dudak dolgusu da yaptırıyor.