83 yaÅŸÄ±nda hÃ¢lÃ¢ durmadan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir nedeni varmÄ±ÅŸ: Duayen oyuncu hayatÄ±nÄ±n en karanlÄ±k sÄ±rrÄ±nÄ± anlattÄ±

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla da genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± "karanlÄ±k dÃ¶neme" geri dÃ¶nmemek iÃ§in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± el verdiÄŸince mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmekte kararlÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re "Ã‡ok hastaydÄ±m" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemden Ã§Ä±kmasÄ±na da mesleÄŸi yardÄ±mcÄ± oldu.

KARANLIK DÃ–NEMDEN BU SAYEDE KURTULDU

Bu, bir tÃ¼r hayatta kalma Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± Harrison Ford. Indiana Jones ve YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± serisi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok unutulmaz yapÄ±mda rol aldÄ± Ford.

ArtÄ±k 83 yaÅŸÄ±na geldi ama yine de emekli olup kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilmek gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yok.

Deneyimli oyuncu, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda mesleÄŸinin, iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ karanlÄ±k uÃ§urumdan Ã§Ä±kmasÄ±na nasÄ±l destek olduÄŸunu anlattÄ±.

The Hollywood Reporter'Ä±n Awards Chatter adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Harrison Ford, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derin depresyonu anlattÄ±. O dÃ¶nemden kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸlayanÄ±n da Ã¼niversitede katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± drama dersleri olduÄŸunu anlattÄ±.

'PÄ°ZZA YÄ°YÄ°P DURMADAN UYUYORDUM'

Wisconsin'deti Ripon College'da okuyan Harrison Ford, o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Tek kiÅŸilik yataÄŸÄ±mdan kalkardÄ±m... Telefona kadar gidip pizza sipariÅŸ ederdim. O gelene kadar da tekrar yataÄŸÄ±ma dÃ¶nÃ¼p yatardÄ±m. Sonra pizzamÄ± yer, paketini kÃ¶ÅŸeye atar, yine yatÄ±p uyurdum."

AslÄ±nda bÃ¶yle hayatla baÄŸlarÄ± kopuk bir ÅŸekilde yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen yine de girmesi gereken dersler olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi Harrison Ford. Elbette o derslere hiÃ§ girmediÄŸini de...

"Derslere girmem gerekirdi ama nadiren dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±m. Bazen sÄ±nÄ±fa gitmeye kalktÄ±ÄŸÄ±mda ise genellikle binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki kapÄ±ya dokunur sonra odama dÃ¶nerdim" diye konuÅŸtu.

Harrison Ford bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Depresyondan daha fazlasÄ±ydÄ±. SanÄ±rÄ±m hastaydÄ±m. Sosyal iliÅŸkiler aÃ§Ä±sÄ±ndan hastaydÄ±m. Psikolojik olarak da iyi deÄŸildim" diye Ã¶zetledi.

NOTLARINI YÃœKSELTMEK Ä°Ã‡Ä°N KATILDIÄžI DERSLER HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

DiÄŸer yandan onu zorlayan bir ayrÄ±ntÄ± da vardÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden not ortalamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼ ve yÃ¼kseltmek iÃ§ir drama dersine kaydolmak zorunda kaldÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re ders ile ilgili tanÄ±tÄ±m broÅŸÃ¼rÃ¼nde sadece tiyatro oyunlarÄ±nÄ± okuyup analiz etmeyi gerektiren bÃ¶lÃ¼me ÅŸÃ¶yle bir gÃ¶z gezdirmiÅŸ.

GÃ¶zÃ¼nden kaÃ§an ayrÄ±ntÄ± ise Ã¶ÄŸrencilerin bu oyunlardan birinde rol alma zorunluluÄŸuydu. Ä°ÅŸte bu durum onun iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz oldu.

SonrasÄ±nda da o da bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yatÄ±p uyuyarak geÃ§irmekten vazgeÃ§ti. "Benim uyumsuz olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m insanlar, aslÄ±nda hayatÄ±mda o zamana kadar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en ilginÃ§ insanlarÄ±. BazÄ±larÄ± insan davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± anlama konusunda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yeteneklere sahipti" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Harrison Ford, anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu hikaye anlatÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda kendine yer buldu ve o drama derslerinden sonra da hayatÄ± deÄŸiÅŸti.

Duayen oyuncunun bu aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra sosyal medyada "Belki de yeniden o karanlÄ±k gÃ¼nlere dÃ¶nmemek iÃ§in mesleÄŸine dÃ¶rt elle sarÄ±ldÄ±, emekli olmak istemiyor" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Harrison Ford'un, sinemadaki unutulmaz rollerinden biri de Indiana Jones serisindeki Indy karakteri oldu. Yeri gelmiÅŸken bu karakterin tam adÄ±nÄ±nÂ Dr. Henry Walton "Indiana" Jones Jr. olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

'NEYSE KÄ° YAÅžLILARA DA ROL VERÄ°YORLAR'

Ä°ÅŸte Harrison Ford'un yarÄ±m asrÄ± geÃ§en kariyerinin temel taÅŸÄ± da bu drama dersleri oldu... The Fugitive (KaÃ§ak) filmindeki Dr Richard Kimble, efsanevi Star Wars'taki (YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±) Han Solo, Indiana Jones serisindeki Indy gibi birÃ§ok unutulmaz karaktere hayat verdi.

Harrison Ford, son olarak da Shrinking adlÄ± dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu, onun uzun kariyerindeki ilk TV dizisi olarak da hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Belki de mesleÄŸi, onun genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o karanlÄ±k dÃ¶nemden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Harrison Ford, aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k emekli olmayÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini defalarca sÃ¶yledi.

Daha da Ã¶tesinde kendisi gibi ileri yaÅŸtakilerin hala rol bulabilmesinden mutlu olduÄŸunu da hiÃ§ saklamÄ±yor.Â

Harrison Ford, bugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini Mary Marquart, ikincisini de Melissa Mathison ile yaptÄ±. 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Ally McBeal dizisiyle tanÄ±nan Calista Flockhart ile evli. Ford'un beÅŸ Ã§ocuÄŸu bulunuyor.