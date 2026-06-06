Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n Palermo dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ halkÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±: Bir ÅŸarkÄ±cÄ± yÃ¼zÃ¼nden bunca eziyet Ã§ekiyoruz: DÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸil ÅŸÄ±marÄ±klÄ±k!

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Ama Ã§iftin Londra'daki sade nikahÄ±ndan sonra Ä°talya'nÄ±n Sicilya AdasÄ±'nÄ±n baÅŸkenti Palermo'daki Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gecelik dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini duymayan kalmadÄ±.

Daha geÃ§en hafta "yÄ±lÄ±n Ã¼nlÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak tanÄ±mlanan kutlamalar dÃ¼n gece dÃ¼zenlenen bir kokteyl partiyle baÅŸladÄ±.

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Beyazlar iÃ§indeki Dua Lipa'nÄ±n annesi de gayet ÅŸÄ±k puanlÄ± bir elbise giymiÅŸti. Anesa Lipa da konuklarÄ±yla tek tek ilgilendi.Â

Kutlamada kimler yoktu ki...

Kendisi de geÃ§en yÄ±l evlenen Charlie XCX ve kocasÄ± George Daniel, Meryl Streep ile Don Gummer'Ä±n kÄ±zÄ± Grace Gummer ile mÃ¼zisyen kocasÄ± Mark Ronson, Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Donatella Versace de bu Ã¼nlÃ¼ konuklar arasÄ±ndaydÄ±.

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Elbette Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n aileleri ve akrabalarÄ± da kutlamalarda yerlerini aldÄ±.

Dua Lipa ile Callum Turner, konuklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±larken mutluluktan uÃ§uyorlardÄ±.Â

GeÃ§en hafta Londra Marylebone Town Hall'da resmi nikahlarÄ± kÄ±yÄ±lan 30 yaÅŸÄ±ndaki Arnavut asÄ±llÄ± Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Dua Lipa ile 36 yaÅŸÄ±ndaki Callum Turner, konuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸku iÃ§inde karÅŸÄ±ladÄ±.

Mutluluktan yerlerinde duramadÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼len Lipa ile Turner, konuklarÄ±nÄ± da teker teker sarÄ±lÄ±p yanaklarÄ±ndan Ã¶perek kutladÄ±.

Bu arada ikisi de gayet ÅŸÄ±ktÄ±.

GenÃ§ Ã§ift, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ baÅŸlatan kokteyl sÄ±rasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler giydi.Â

Dua Lipa, Bottega Veneta imzalÄ± bir beyaz elbise giydi. SÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k elbisenin etek kÄ±smÄ±ndaki tÃ¼yler de dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Lipa, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ elbisesine uyumla tÃ¼ylÃ¼ bir Ã§antayla tamamladÄ±.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, artÄ± "alameti farikasÄ±" olan koyu renk uzun saÃ§larÄ±nÄ± da doÄŸal halinde bÄ±rakmasÄ± gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Lipa'nÄ±n Ã§iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Callum Turner ise aÃ§Ä±k renk yazlÄ±k bir takÄ±m elbise giydi. Onun kÄ±yafeti de Jacques Marie Mage'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu.

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SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Palermo'da Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼recek olan kutlamalar iÃ§in 1 buÃ§uk milyon sterlinin Ã¼zerinde bir harcama yaptÄ±.

Dua Lipa ile Callum Turner, bu kutlamalar iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼recek olan kutlamalar iÃ§in 1 buÃ§uk milyon sterlin harcandÄ±.

Palermo'daki Valguerna Gangi SarayÄ±'nda yapÄ±lan kokteylde konuklarÄ±na "hoÅŸ geldiniz" diyen Lipa ile Turner bu buluÅŸmanÄ±n keyfini de sonuna kadar Ã§Ä±kardÄ±.

Bu arada sÄ±k sÄ±k durup birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere de boÄŸdu genÃ§ Ã§ift.

Dua Lipa ile Callum Turner kutlamalar sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k romantik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de sergiledi.

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Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Palermo'daki gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± da etkiledi. Ama sanmayÄ±n ki yerel halk bu olaydan bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duydu.

Kentin ana yollarÄ±, tarihi meydanlara Ã§Ä±kan bÃ¼tÃ¼n yollar gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapatÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte bu durum da Palermo sakinlerinin Ã¶fkeden Ã§Ä±ldÄ±rmasÄ±na neden oldu. Kentin birÃ§ok yerine "Palermo kiralÄ±k deÄŸildir" ya da "Bizim meydanlarÄ±mÄ±z sizin oturma odanÄ±z deÄŸil" "Palermo zenginler iÃ§in deÄŸil" yazÄ±lÄ± broÅŸÃ¼rler asÄ±ldÄ±.

Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Palermo kentindeki hayatÄ± olumsuz etkiledi. Halk ana yollarÄ±n ve meydanlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Kentin dÃ¶rt bir yanÄ±na protesto afiÅŸleri asÄ±ldÄ±.

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DÃ¼ÄŸÃ¼n organizatÃ¶rleri, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± toplayÄ±p Ã§Ã¶pe attÄ±. Ama sonra benzer protesto yazÄ±larÄ± Palermo'nun dÃ¶rt bir yanÄ±nda yeniden belirdi.

Bu arada bazÄ± protestocular da kentin duvarlarÄ±nÄ± Lipa ve Turner'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in kentte hayatÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± protesto eden duvar yazÄ±larÄ±yla doldurdu.

Palermo'da yaÅŸayan maÄŸaza sahibi Concetta Chillemi adlÄ± bir kadÄ±n Ä°ngiliz The Guardian gazetesine, bu dÃ¼ÄŸÃ¼n yÃ¼zÃ¼nden kentin "eÄŸlence parkÄ±na" dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Palermo'da yaÅŸayan bir dÃ¼kkan sahibi "Bu Ã¶nlemler Papa iÃ§in alÄ±nsaydÄ± anlayabilirdim. Ama bir ÅŸarkÄ±cÄ± iÃ§in bunlarÄ±n hepsi" diyerek durumu eleÅŸtirdi.Â

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Clarissa adÄ±ndaki dÃ¼kkan komÅŸusu da bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kente birÃ§ok problem getirdiÄŸini sÃ¶yledi. Bunlardan birini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "Ã–rneÄŸin Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca arabamÄ±zÄ± kilometrelerce uzaÄŸa park etmek ve iÅŸe yÃ¼rÃ¼yerek gelmek zorundayÄ±z."

Clarissa, bÃ¶ylesine deÄŸiÅŸikliklerin kent halkÄ± iÃ§in iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi: " EÄŸer bu Ã¶nlemler Papa iÃ§in alÄ±nmÄ±ÅŸ olsaydÄ± bunu anlardÄ±m. Ama bir ÅŸarkÄ±cÄ± iÃ§in alÄ±nmasÄ±nÄ± anlamÄ±yorum" dedi.

Sosyal medyada da Dua Lipa ile Callum Turner'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in Palermo'da yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸiklikler, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eleÅŸtirildi.

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BÃœTÃœN BU KUTLAMALARI 'ÅžIMARIKLIK VE BENCÄ°LLÄ°K' DÄ°YE NÄ°TELENDÄ°RENLER DE OLDU

Kentin tÃ¼m ana meydanlarÄ±nÄ±n ve oralara Ã§Ä±kan yollarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n yerel esnafÄ± zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar oldu.

BazÄ±larÄ±na gÃ¶re de Lipa ile Turner'Ä±n kutlama etkinlikleri gerÃ§ek bir dÃ¼ÄŸÃ¼n bile deÄŸil, zaten Londra'da resmen evlendiler. Bu Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k kutlamalara da esasen kimsenin ihtiyacÄ± yok.

Hatta bu kutlamalarÄ± "bencillik ve ÅŸÄ±marÄ±klÄ±k" olarak nitelendirenler de oldu sosyal medyada.

BazÄ±larÄ± "Dua ile Callum yarÄ±n bir gÃ¼n ÅŸÃ¶hretlerini kaybetse, dÃ¶nÃ¼p kendilerine bakmayacak insanlarÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in milyonlar harcÄ±yor" diye yorum yaptÄ±.

"Bu bir dÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸil halkla iliÅŸkiler faaliyeti. Dua ile Callum, yarÄ±n bir gÃ¼n ÅŸÃ¶hretlerini kaybetseler dÃ¶nÃ¼p yÃ¼zlerine bile bakmayacak insanlarÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in milyonlar Ã¶dÃ¼yor" yorumunu yapan bir kullanÄ±cÄ± da oldu.

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± herkesin maddi durumu elverdiÄŸinde arzu etiÄŸi gibi dÃ¼ÄŸÃ¼n yapabileceÄŸini belirtip "Ama bunun iÃ§in halka aÃ§Ä±k mekanlarÄ± kapatmak sorun. Dua'yÄ± seviyorum ama Ã¼zgÃ¼nÃ¼m bu kez Sicilya halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m" sÃ¶zleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Dua Lipa ile Callum Turner geÃ§en hafta Londra'daki Old Marylebone Town Hall'da nikahlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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