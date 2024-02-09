Aşktan yana yüzü bir türlü gülmemişti... Artık eğitim sezonu bitti... Aradığı sevgili yanında!

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Her ne kadar son dönemde büyük aşkıyla gittiği her yerde mutluluk görüntüleri sergilese de özel hayatında birçok kadının yaşadığı zorlukları ve hayal kırıklıklarını da hayat defterine yazdı. Bunların hiçbiri boşa gitmedi. Kariyerine katkısı oldu.

Tıpkı yaşadığı acıları satırlara döken yazarlar ya da beyazperdeye taşıyan sinemacılar gibi Dua Lipa da romantik ilişkilerindeki hayal kırıklıklarıyla şarkılarını, müziğini besledi... Bunu biz söylemiyoruz, kendisi ifade ediyor.

'YAŞADIĞIM HER DENEYİMLE BÜYÜYORUM'

Şu anda 28 yaşında olan Dua Lipa Hello dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

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Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz..."

ŞİMDİ DOLUDİZGİN AŞK VAR

Geçmişte hayal kırıklıkları yaşamış olsa da görünüşe göre Dua Lipa şimdilik aradığını bulmuş gibi görünüyor. Genç kuşağın gözde oyuncularından Callum Turner ile doludizgin bir aşk yaşıyor genç şarkıcı.

Sokakta, restoranda, ödül törenlerinde kısacası gittikleri her yerde aşkın mutluluğunu gözler önüne seriyor genç çift.

Aslında Lipa, ünlü yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile ilişkisini bitirdikten sonra yorulduğunu ve kendini işine vereceğini açıklamıştı.

Ama aşk öyle hesaplı kitaplı gelmez elbette. Yakışıklı oyuncu karşısına çıkınca kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Sonuç olarak kendine verdiği sözü bozdu ve yeni bir aşkın kollarına bıraktı kendini.

Sokaklarda durmadan sarmaş dolaş ve birbirlerini öpücükleri boğarken görüntülenen iki genç ünlü, son olarak geçen hafta sonu gerçekleşen Grammy Ödülleri törenindeydi. Sonra da düzenlenen partiye katıldılar. Tabii orada da görüntüler değişmedi.

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ÖDÜL TÖRENİNDE DE AŞK GÖSTERİSİ

Dua Lipa, Los Angeles'taki ödül töreninde hem kırmızı halıda poz verdi hem de sahnede şovunu yaptı. Tabii sevgilisi Callum Turner da onu yalnız bırakmadı.

İki sevgili, törenden sonra Los Angeles'taki ünlü Chateau Marmont Oteli'nde düzenlenen partiye de konuk oldu.

Dua Lipa, o geceye kırmızı halı ve sahne için hazırlanmış farklı kostümlerle katılmıştı. Parti için ise derin sırt dekoltesiyle dikkat çeken siyah bir elbise giydi.

28 yaşındaki Dua Lipa ile 33 yaşındaki Callum Turner, partiye de bir otomobille gitti. Genç çift; araçtan inerken etraflarında öyle yoğun bir fotoğrafçı kalabalığı vardı ki patlayan flaşlardan önlerini görmeleri bile mümkün değildi.

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Üstelik yağan yağmur da özellikle yüksek topuklu ayakkabı giyen Dua Lipa'yı her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

İşte o anlarda Callum Turner, sevgilisinin dengesinin bozulmaması için elinden gelen yardımı yaptı. Dikkatli bir şekilde araçtan inmesine de sonra yolunu bulmasını da destek oldu.

Lipa ve Callum, sağ salim bir şekilde partiye girdiler ve eğlencenin keyfini çıkardılar.

KENDİNİ İŞİNE VERECEKTİ AMA SÖZÜNÜ TUTAMADI

Son olarak usta yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile bir romantik ilişki yaşayan Dua Lipa, ondan ayrıldıktan sonra bir süreliğine kendini işlerine vereceğini söylemişti. Fakat Callum Turner ile tanışınca bu sözünü tutamadı.

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İki genç ünlünün aşkı da ilk kez Callum'un Masters of the Air adlı şovu için Beverly Hills'te düzenlenen bir partide ortaya çıktı.

TMZ adlı internet sitesi Lipa ile Callum'un samimi dansının görüntülerini yaydı ve belki de ikisinin de çok fazla duyurmak istemedikleri aşk ortaya çıktı.

O partinin sonunda paparazzi ordusu Turner'a, Dua Lipa ile aralarında bir ilişki olup olmadığını sordu. Genç oyuncu bu soruyu yanıtsız bıraksa da Page Six; iki genç ünlünün birlikte olduğunu doğruladı.

Page Six'e konuşan bir kaynak bu ilişkinin henüz yeni olduğunu ama Lipa ile Turner'ın kelimenin tam anlamıyla birbirleri için deli olduklarını söyledi.

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HER YERDE SARMAŞ DOLAŞ

Bu yeni aşk, Lipa'nın Romain Gavras'tan ayrıldığının anlaşılmasından çok kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Zaten ikilinin aşkı da bir yaz mevsimi boyunca sürmüştü.

Dua Lipa, daha önce de Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile bir ilişki yaşamıştı.

Dua Lipa ile Callum Turner, sık sık sokaklarda birbirlerini öpücüklere boğarken görüntüleniyor. Çift, geçtiğimiz haftalarda Beverly Hills'teki bir suşi restoranında yemeğe gitti. Çıkışta da paparazzinin kendilerini takip etmesine bile aldırmadan birbirlerine sarılıp uzun uzun öpüştü.

Daha sonra da Dua Lipa ile Callum Turner, yine sokaklarda birbirlerini öpücüklere boğarken objektiflere takıldı.