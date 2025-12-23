Düğünden önce son çıkış! Nişan bilmecesi zorla çözülmüştü

Haberin Devamı

Ama onlar bütün bu söylentilere inat birbirlerinin elini sımsıkı tuttular. Yaşadıkları aşkın gerçek olduğunu gözler önüne serdiler.

Sonra da nişan söylentileri başladı. Sessiz kalsalar da bu uzun sürmedi. Güzel şarkıcı, gerçekten de evlilik yolunda ilk adımı attıklarını verdiği bir röportajda doğruladı.

Şimdi de yaklaşan düğünleri ve yeni yıl öncesi bir tatile çıktılar.

DÜĞÜNDEN ÖNCE TATİLE ÇIKTILAR

Bu anlattığımız ünlü çift, sahnelerin son dönemdeki en gözde yıldızı Dua Lipa ile oyuncu nişanlısı Callum Turner.

30 yaşındaki Dua Lipa ile 34 yaşındaki Callum Turner, bir süredir Meksika tatilinde. Dünyanın bir bölümü soğuk havaya teslim olmuşken Lipa ile Turner, Meksika'da güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Genç çift, geçtiğimiz hafta sonu da plajda görüntülendi.

Turner, sevgilisinin cildi güneşten zarar görmesin diye ona uzun uzun güneş kremi sürdü. Sonra da mutlu çift, birlikte o günün keyfini çıkardı.

Adım adım takip eden paparazzi ordusu bile Dua Lipa ile Callum Turner'ın huzurunu bozamadı.

Dünyanın bir bölümü soğuğa teslim olmuşken Dua Lipa ile Callum Turner, Meksika'da güneşin keyfini çıkarıyor. Tabii ki aşklarının da!





Lipa zaman zaman nişanlısına verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

AŞK KISA ÖMÜRLÜ OLUR SANILMIŞTI

Lipa ile Turner, iki yılı aşkın süredir aşk yaşıyor. Önceleri onların birlikteliğinin uzun ömürlü olacağına kimse ihtimal vermedi. Ama iki ünlü, birbirlerini gerçekten sevdiklerini kanıtlayıp nişan yüzüklerini taktı.

Özel hayatlarını gözlerden uzan yaşamayı seçen çiftin nişan açıklaması da Dua Lipa'dan geldi.

Şarkıcı, Vogue dergisinin İngiliz baskısına geçtiğimiz aylarda konuk oldu. Orada verdiği röportajda da nişan konusundaki bütün söylentilere son noktayı koydu.

SONUNDA NİŞANI İTİRAF ETTİ

Lipa, Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği röportajda "Evet nişanlandık... Bu çok heyecanlı" sözleriyle aylardır ortada dolaşan söylentileri ilk ağızdan doğruladı.

Arnavut asıllı şarkıcı "Birlikte yaşlanmaya, hayatı görmeye ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmaya karar vermek gerçekten özel bir duygu" diye sürdürdü sözlerini.

Lipa'nın verdiği ipuçlarına bakılırsa düğün öyle hemen birkaç ay içinde değil, ama yine de fazla uzatmadan yuvalarını kurmayı planlıyor çift.

Lipa gelinliğini düşünmeye daha şimdiden başladığını da söylemeden geçemedi.





AŞKLARI GEÇEN YILIN BAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Lipa ile Turner, önceki yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar. Ama sonunda gerçek ortaya çıktı.

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.