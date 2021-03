Drake, daha resmi olarak boşanmadan Kim Kardashian'ın peşine düştü

MESAJLAR GÖNDERİYOR İDDİASI

Kim Kardashian, işlerine yoğunlaşsa da bir ünlü daha şimdiden onun peşine düştü. Heat dergisinin iddiasına göre 34 yaşındaki rap'çi Drake, Kim Kardashian ile yakınlaşmak için fırsat kolluyor. Hatta ona sürekli olarak mesajlar gönderiyor.



KANYE'DE NE BULDUĞUNU MERAK EDİYORDU

Heat'e konuşan bir kaynak "Drake, Kim'in Kanye'de ne bulduğunu hiçbir zaman anlayamadı" diye konuştu. Aynı kaynak, Drake'in, Kardashian için Kanye West'in doğru kişi olmadığı görüşünü saklamadığını da belirtti.



TEK SÖZÜ YETER

Dergiye konuşan ancak adını vermeyen bu kaynağın iddiasına göre, Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanacağı kesinleştikten sonra da Drake, hiç vakit kaybetmeden Kim'e yaklaşmak için çaba göstermeye başladı. Aynı kişi "Drake, kendisine tek bir söz söylemesi durumunda Kim ile görüşmeye hazır. Bunun da kısa zamanda gerçekleşeceği konusunda kendine güveniyor" diye sürdürdü sözlerini.

ROMANTİK İLİŞKİYE HAZIR DEĞİL

Bu arada Kim Kardashian'ın ise şu sıralarda herhangi bir romantik ilişkiye hazır olmadığı belirtildi. Yıldıza yakın kaynaklar da "Kim, boşanma süreci tamamlamadan hızlıca bir ilişkiye başlama konusunra ihtiyatlı" diye konuştu.



YILLARDIR SÜREN KAVGA

Drake ile Kanye West arasında uzun süredir devam eden bir çekişme var. Bu ise 2018 yılına dayanıyor. Bu gerilimin sebebi de Drake'in bir şarkısının sözleri. Drake'in In My Feelings adlı şarkısında yer alan "Kiki do you love me?" (Kiki beni seviyon musun?" sözlerinin Kim Kardashian'ı ithafen yazdığı iddiaları işte bu kavganın temelini oluşturuyor.

KARŞILIKLI ATIŞMA

2018'de ortaya atılan bu iddiaların ardından Kanye West, Drake'e sosyal medyadan yanıt verdi. Fakat Drake sessiz kalınca gerilim daha da arttı. Bunun üzerine West, Drake'in ortalığı karıştırmak için böylesine sessiz kaldığını savundu. Sonra da Drake'in kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. İkili arasındaki gerilim bitmek bilmedi. Drake, yakınlarda çıkan albümünde yer alan bir şarkısında "Kanye West'e gönderme yaparak "Fakat yakında günahlarımı itiraf etmeye başladığımda, o bize inanamayacak" sözlerine yer verdi. Drake, Kim Kardashian'ın adını söylemese de hayranları şarkı sözleri içinde geçen 'yeezy' (Kanye West'in moda markası) kelimesinden yine o bitmek bilmeyen gerilime yordu.

