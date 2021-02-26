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Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Drag queen ne demek? Drag queen hakkında bilgiler

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Drag queen ne demek? Drag queen hakkında bilgiler
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Drag queen kelimesinin anlamı, Kerimcan Durmaz’ın yeni çıkardığı şarkısının ardından araştırılmaya başlandı. Drag Queen ne demek sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlayan Drag queen hakkında bilgiler

Drag queen kelimesi merak edilen konular arasında yerini aldı. Drag queen, eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın rolleri benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişiye denmektedir.

DRAG QUEEN NEDİR?

Drag queen, eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın rolleri benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişiye denmektedir. Drag queen kişilikler genellikle erkekler tarafından oluşturulur.

Genel olarak drag queenler kadın cinsiyet rolüne göre giyinir ve komik, dramatik veya hicivsel bir etki yaratmak için makyaj veya göz kirpikleri gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleşmiş bazı özelliklerini abartırlar.

Drag queen terimi genel olarak performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlar. Bu performanslar şarkıcılık, dans etmek, drag güzellik yarışmaları gibi etkinliklere katılmak, ya da kabareler ve diskotekler gibi mekanlarda gösteriş yapmak olabilirler.

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