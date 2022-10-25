Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış

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Hayko Cepkin’in Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verdiği, Elçin Sangu’nun ise Lucy Harris rolünü üstlendiği “Jekyll & Hyde” müzikalinin galası büyük ilgi gördü.

Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak ve Cenk Bıyık’ın da rol aldığı müzikal, 45 kişilik bir ekip tarafından sahnelendi.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Tamer Levent, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı, Burcu Özberk, Deniz Barut, Ecem Erkek, Hazal Türesan, Mehmet Yılmaz Ak, İsmail Ege Şaşmaz, Nesrin Cavadzade, Sedef Avcı, Kenan Ece, Canan Ergüder gibi çok sayıda ünlü isim de vardı. Müzikal ekibi finalde ayakta alkışlandı.

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Enis Arıkan-Merve Polat-Burcu Biricik-Devrim Yakut-Tamer Levent-Nadim Güç-Olgay BayarBurcu ÖzberkFeyyaz Yiğitoğlu-Hamza Yazıcı-Tuğrul Tülek-Cihangir Ceyhan