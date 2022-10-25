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Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış

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#Hayko Cepkin#Elçin Sangu#Jekyll Hyde
Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:32

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu’nun rol aldığı “Jekyll & Hyde” müzikali, önceki akşam Zorlu PSM’de perde açtı.

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Hayko Cepkin’in Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verdiği, Elçin Sangu’nun ise Lucy Harris rolünü üstlendiği “Jekyll & Hyde” müzikalinin galası büyük ilgi gördü.

Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak ve Cenk Bıyık’ın da rol aldığı müzikal, 45 kişilik bir ekip tarafından sahnelendi.

Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış

Oyunu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Tamer Levent, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı, Burcu Özberk, Deniz Barut, Ecem Erkek, Hazal Türesan, Mehmet Yılmaz Ak, İsmail Ege Şaşmaz, Nesrin Cavadzade, Sedef Avcı, Kenan Ece, Canan Ergüder gibi çok sayıda ünlü isim de vardı. Müzikal ekibi finalde ayakta alkışlandı.

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Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış

Enis Arıkan-Merve Polat-Burcu Biricik-Devrim Yakut-Tamer Levent-Nadim Güç-Olgay Bayar
Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış

Burcu Özberk
Dr. Jekyll ve Lucy’ye ayakta alkış

Feyyaz Yiğitoğlu-Hamza Yazıcı-Tuğrul Tülek-Cihangir Ceyhan

 

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#Hayko Cepkin#Elçin Sangu#Jekyll Hyde

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