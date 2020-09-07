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Haber Giriş: 07.09.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda Neslihan kimdir, kaç yaşında? Neslihan Çolak hakkında bilgiler

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Doya Doya Moda Neslihan kimdir, kaç yaşında? Neslihan Çolak hakkında bilgiler
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Doya Doya Moda’nın yeni yarışmacısı Neslihan Çolak oldu. İkinci sezona 7 Eylül tarihli bölümde dahil olan Neslihan Çolak, yarışmaya motosikletle gelişiyle ve iddialı çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Neslihan Çolak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Neslihan Çolak, yarışmaya katıldığı gün hayatıyla ilgili detayları paylaştı. Aslen Sinoplu olan ancak yarışmaya İstanbul'dan katılan Büşra Neslihan Çolak, 25 yaşında. Dijital pazarlama uzmanı olan genç yarışmacının kendisine ait bir çanta ve terlik modellerinin satışını yaptığı bir markası var. 

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