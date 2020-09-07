Doya Doya Moda Neslihan kimdir, kaç yaşında? Neslihan Çolak hakkında bilgiler

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Neslihan Çolak, yarışmaya katıldığı gün hayatıyla ilgili detayları paylaştı. Aslen Sinoplu olan ancak yarışmaya İstanbul'dan katılan Büşra Neslihan Çolak, 25 yaşında. Dijital pazarlama uzmanı olan genç yarışmacının kendisine ait bir çanta ve terlik modellerinin satışını yaptığı bir markası var.