Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi.



Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezun oldu.



1995 yılında Emel Müftüoğlu'nun "Hovarda" şarkısının klibinde ve Mirkelam'ın Tavla klibinde boy gösterdi. 1996 yılında, Atv'de "Sabah Şekerleri"nde programını sunmaya başladı. Daha sonra Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la "Atv'de Pazar" ve Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte görev aldı.

2001 - 2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un yaptığı "Dadı" adlı diziyle dikkatleri üzerine çekti. Gülben Ergen, Kenan Işık, Haldun Dormen, Sinem Kobal ile birlikte rol aldı. Aynı yıl, Show TV'de yayınlanan "Ev Hali" isimli dizi, Atv'de "Aşk Olsun" isimli program, "Dolunay Katili" isimli tiyatro oyunu ve pek çok reklam filminde oynadı.



"O Şimdi Asker" isimli sinema filminde Özcan Deniz, Erdem Ergüney, Ali Poyrazoğlu, Pelin Batu, Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Ercan Saatçi gibi isimlerle birlikte rol aldı.



2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.



Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. Beş yıl süren ilk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında kendisinden 10 yal küçük Eray Sünbül ile hayatını birleştirdi.

SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

• Popstop (TRT) (1990)• Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

• ATV'de Pazar (Atv) 1996)

• Seç Bakalım (Atv) (1998)

• Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

• Aşk Olsun (Atv) (2002)

• Kripton (Show TV) (2002)

• Popstar (Kanal D) (2004)

• Turkstar (Kanal D) (2004)

• Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005

)• Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

• Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

• Sabahın Körü (Atv) (2007)

• Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

• Gel Konuşalım (2019-)