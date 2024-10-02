Kardeşiyle doğurma yarışına girdi... Doya doya düğün bile yapamamışlardı: Kızlarına kardeş geliyor

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Bundan dört yıl önce çok da sönük bir törenle evlenen Prenses Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi ikinci bebeklerini bekliyor.

Bu şekilde hem Beatrice'in kızı Sienna'ya hem de kocasının eski sevgilisinden dünyaya gelen üvey oğlu Wolfie'ye bir kardeş daha geliyor.

SARAYDAN RESMİ DUYURU YAPILDI

Kraliçe'nin durmadan sorun yaratan ortanca oğlu Prens Andrew ile eski karısı Sarah Ferguson'ın büyük kızı olan 36 yaşındaki Beatrice ile 40 yaşındaki kocası Edoardo Mapelli Mozzi' ile ilgili bu mutlu haber dün duyuruldu.

Bu yeni bebek, Beatrice ile Mapelli Mozzi'nin evliliğinden dünyaya gelen ikinci çocuk olacak. Çiftin 3 yaşında Sieanna adında bir kızı bulunuyor.

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Edordo Mapelli Mozzi'nin, eski sevgilisi Dara Huang'dan da sekiz yaşında Wolfie adında bir oğlu bulunuyor.

İkinci bebeğin 2025 yılında dünyaya geleceğini de buraya not düşelim.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada "Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi, gelecek yılın ilkbahar aylarında ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmaktan mutluluk duyarlar" denildi."

Bu arada Kral Charles'ın da bu mutlu gelişmeden haberdar edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Beatrice ile Edoardo'nun ikinci bebeklerinin dünyaya geleceği İngiliz kraliyet ailesinin resmi sosyal medya sayfasından da duyuruldu. Duyuruda çiftin üç yaşındaki kızı Sienna ve Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisinden dünyaya gelen sekiz yaşındaki Wolfie'nin babalarıyla çekilen bir pozuna yer verildi.





Beatrice'in üvey oğlu annesi Dara Huang'ın da isteğiyle çiftle birlikte yaşıyor. Zaman zaman tüm kraliyet ailesinin yer aldığı etkinliklere de katılıyor.

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HİÇ KRALİYET DÜĞÜNÜNE BENZEMİYORDU: Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin bundan dört yıl önceki evliliği de alışılmış kraliyet düğünlerinden çok farklı olmuştu... O dönemde dünyayı etkisi altına alan pandemi yüzünden çift, Kraliçe 2. Elizabeth kocası Prens Philip başta olmak üzere çok kısıtlı sayıda bir davetli topluluğunun tanıklığında hayatını birleştirmişti.





KRALİÇE HEM TACINI HEM ELBİSESİNİ ONA VERDİ

Daha önce 2020 yılının 29 Mayıs günü nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti.

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Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu.

İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti.

Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.

Bu, kraliyet ailesinde 235 yıl sonra gerçekleşen ilk "gizli düğün" oldu...

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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu.

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O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti.

Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı.

Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

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BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI: Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

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KARDEŞİNİN İKİ OĞLU VAR: Bu arada, sosyal medyada Prenses Beatrice ile kendisinden daha önce evlenen kardeşi Prenses Eugenie'nin "bebek yarışına girdiğine" dair esprili yorumlar da dolaşıyor. 2018 yılında Jack Brooksbank ile evlenen Eugenie, önce oğlu August'u dünyaya getirdi. Ardından da ikinci oğulları Ernest dünyaya gözlerini açtı.