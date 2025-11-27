Vaktiyle tek evladÄ±nÄ± da dostlarÄ±nÄ± da elinin tersiyle itti... HuysuzluÄŸun bedeli aÄŸÄ±r oldu: Efsane oyuncu sokaklarda sÄ±cak bir sohbet arÄ±yor!

Haberin DevamÄ±

Bir de bu iÅŸin diÄŸer tarafÄ± var. Madalyonun diÄŸer yÃ¼zÃ¼ bir baÅŸka deyiÅŸle.

Bazen de hayatÄ±ndaki en deÄŸerli kiÅŸileri bile kendi isteÄŸiyle bir kenara iter insan. Kendince sebeplerle yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lmek ister.

Ama elbette onun da bir sÄ±nÄ±rÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kimse Ã¶yle bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nlerini yalnÄ±z baÅŸÄ±na, kimseyle tek kelime bile etmeden geÃ§irmek Ã¶yle kolay deÄŸil.

BÃ¶yle bir zamanda insan ya tamamen kendi iÃ§ine kapanÄ±r ya da eÄŸer saÄŸlÄ±ÄŸÄ± el verirse kendini sokaklara atar... ArtÄ±k eskisi gibi yÃ¼rÃ¼yemiyor olsa bile dayanacak bir omuz bulduÄŸunda soluÄŸu kafelerde alÄ±r.

HAYATINDA DOÄžRU DÃœRÃœST KÄ°MSE KALMADI

TÄ±pkÄ± sinemanÄ±n efsane yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Shirley MacLaine gibi!

ArtÄ±k 92 yaÅŸÄ±nda olan bir dÃ¶nemin efsane yÄ±ldÄ±zÄ±, sÄ±k sÄ±k olduÄŸu gibi yine Malibu'a bir kafede yemek yiyip bir ÅŸeyler iÃ§erken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Bu arada ona bir asistanÄ± eÅŸlik etti. Onun desteÄŸiyle ayakta duran MacLaine, yemek yediÄŸi sÄ±rada da yanÄ±na gelen kiÅŸilerle sohbet etti.

YemeÄŸini bitirdikten sonra da yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n desteÄŸiyle evinin yolunu tuttu.

Shirley MacLaine, hayatÄ±nda biraz da kendi isteÄŸiyle kimseyi bÄ±rakmadÄ±. Ama Malibu'da yemek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sÄ±k sÄ±k masasÄ±na konuk olanlarla sohbet ediyor.





MAAÅž VERÄ°P DERTLEÅžECEK BÄ°RÄ°NÄ° ARIYORDU

Shirley MacLaine ile ilgili bir haber geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±... Buna gÃ¶re efsane oyuncu, kendisiyle sohbet edecek bir asistana iyi bir maaÅŸ verecekti.

Gezintiye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± her seferinde ona yardÄ±mcÄ± olan bir baÅŸkasÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na bakarsak bu konuda henÃ¼z Ã§ok da baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ gibi deÄŸil.

Shirley MacLaine'in ÅŸu anda ihtiyacÄ± olan tek kiÅŸi bir asistan. Ama onun aradÄ±ÄŸÄ± Ã¶yle sÄ±radan bir asistan deÄŸil.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kendine birlikte 'yarenlik' edecek bir dost arÄ±yor efsane oyuncu.

Asistan olarak iÅŸe alacaÄŸÄ± kiÅŸinin kendisiyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir ÅŸeyler iÃ§mesini ve kariyerinin geÃ§miÅŸte kalan gÃ¼zel gÃ¼nleriyle ilgili sohbet etmesini istiyor Shirley MacLaine.

ÃœnlÃ¼ oyuncu yakÄ±nlarÄ±ndan kendisine bÃ¶yle bir asistan bulmasÄ±nÄ± rica etti. OnlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re efsane oyuncunun asistan olarak iÅŸe alacaÄŸÄ± kiÅŸiden Ã§ok fazla bir beklentisi de yok.

Shirley MacLaine'in Ã¶zellikle hava kararÄ±p herkes evine Ã§ekildikten sonra dertleÅŸecek bir asistana yÃ¼klÃ¼ maaÅŸ vereceÄŸi sÃ¶yleniyordu.





Ama sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±nda hep farklÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±n olmasÄ±na bakÄ±lÄ±rsa henÃ¼z bu arayÄ±ÅŸÄ± bitmemiÅŸ.

TEK KIZIYLA BÄ°LE GÃ–RÃœÅžMEYÄ° KESTÄ°

Shirley MacLaine hakkÄ±nda sÃ¶ylenen en Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±, oyuncunun yalnÄ±zlÄ±ktan fazlasÄ±yla bunaldÄ±ÄŸÄ±

Ama diÄŸer yandan bu biraz da onun tercihi.

Her ne kadar Ã¶zellikle de hava kararÄ±p herkes evine Ã§ekildikten sonra dertleÅŸecek birini arÄ±yor olsa da sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Ã§ok da kolay bir insan deÄŸil MacLaineâ€¦ Biraz hÄ±rÃ§Ä±n ve sabÄ±rsÄ±z... Ãœstelik de inatÃ§Ä±.

Bu arada her ne kadar yalnÄ±zlÄ±ktan yakÄ±nsa da MacLaine'in bu yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± biraz da kendisinin istediÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m...

Daha yÄ±llar Ã¶nce eski kocasÄ± Steve Parker'Ä± ve hayattaki tek evladÄ±nÄ± yani kÄ±zÄ±nÄ± hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±. YakÄ±n dostlarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu da yine yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l Ã¶nce arayÄ±p sormaz oldu. SonuÃ§ olarak da yalnÄ±z kaldÄ±.

BOYU FAZLA UZAYINCA BALEYE VEDA ETTÄ°

Neredeyse Ã§ocuk yaÅŸÄ±ndan beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan MacLaine, 1983 yÄ±lÄ±nda Terms of Endearment (Sevgi SÃ¶zcÃ¼leri) adlÄ± filmle Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

Kariyeri boyunca bunun yarÄ± sÄ±ra Emmy, BAFTA ve AltÄ±n KÃ¼re gibi Ã§ok sayÄ±da saygÄ±n Ã¶dÃ¼lÃ¼ de koleksiyonuna kattÄ±.

Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken ayak bilekleri zayÄ±f olduÄŸu iÃ§in annesi onu baleye yÃ¶nlendirdi. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndayken bale okulunda Ã¶ÄŸrenciydi. Bu sanatÄ± Ã¶yle sevdi ki tek bir dersi bile kaÃ§Ä±rmadÄ± MacLaine.

Hatta sahneye Ã§Ä±kacaÄŸÄ± Cinderella oyunundan Ã¶nce ayak bileÄŸini kÄ±rmasÄ±na raÄŸmen bale ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n baÄŸcÄ±klarÄ±yla bunu gizledi ve performansÄ±n ardÄ±ndan ambulans Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

Ama bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e boyu fazla uzadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in baleye veda etmek zorunda kaldÄ±.

ALTIN Ã‡AÄžIN SON DÃ–NEMLERÄ°NE YETÄ°ÅžTÄ°

Yine de sinemaya geÃ§tiÄŸinde bu sevgisini ve eÄŸitimini Ã§ok kullandÄ±.

Shirley MacLaine, Hollywood'u altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ±n son dÃ¶nemine yetiÅŸti. ArdÄ± ardÄ±na filmlerde oynadÄ±. Ä°lk sinema deneyimini Alfred Hitchcock'un The Trouble With Harry adlÄ± filmiyle yaptÄ±. Bu ona AltÄ±n KÃ¼re'de yÄ±lÄ±n yeni yÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ getirdi

Sonra da baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyer sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BuÄŸulu gÃ¶zleriyle dÃ¶neminin en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak kabul edilen Shirley MacLaine aynÄ± zamanda bir yazar ve aktivist.

Hatta kitaplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± dilimize de Ã§evrildi.

SÃ¶zÃ¼n son noktasÄ±nda Shirley MacLaine'in Hollywood'un bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Warren Beatty'nin ablasÄ± olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim.





Orta kuÅŸaklar, Shirley MacLaine'in Jack Nicholson, Debra Winger, Dann, DeVito gibi Ã¼nlÃ¼lerle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Sevgi SÃ¶zcÃ¼kleri (Terms of Endearment) adlÄ± filmi iyi hatÄ±rlar bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Ä°ÅŸte bu filmdeki performansÄ± MacLaine'e Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ getirdi.





Efsane oyuncu tek evliliÄŸini 1954 ile 1982 arasÄ±nda Steve Parker ile yaptÄ±. Bu evlilikten ÅŸu anda 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olan Sachi adÄ±nda bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi.

