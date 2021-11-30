Dostları 5. ölüm yıl dönümünde Erdal Tosun'u unutmadı: Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...

Haberin Devamı

Sanatçının dostları Erdal Tosun anısına art arda mesajlar yayınladılar.

Oyuncu Reha Özcan, Erdal Tosun ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Özcan fotoğrafın altına "Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti…

Geriye komik bir sızı kaldı, bir de,

'iyi ki yaşamışız a… k…' diyerek gülümseyen bir hatıra…

Anmadığım gün yok hala…." notunu düştü.

Erdal Tosun ile samimiyeti bilinen Yılmaz Erdoğan, 'Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...' mesajını yayınladı.

Işın Karaca "Mekanın cennet olsun Erdal…" notunu paylaşırken, Armağan Çağlayan 'Kafa' dergisinin görselini takipçileri ile paylaştı

30 Kasım 2016'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine giden sanatçı 53 yaşındaki Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin üstüne düşmüştü...