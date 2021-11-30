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Dostları 5. ölüm yıl dönümünde Erdal Tosun'u unutmadı: Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...

#Erdal Tosun#Reha Özcan#Yılmaz Erdoğan
Dostları 5. ölüm yıl dönümünde Erdal Tosunu unutmadı: Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...

2016 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun ölüm yıl dönümünde unutulmadı.

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Sanatçının dostları Erdal Tosun anısına art arda mesajlar yayınladılar.

Oyuncu Reha Özcan, Erdal Tosun ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Özcan fotoğrafın altına "Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti…
Geriye komik bir sızı kaldı, bir de,
'iyi ki yaşamışız a… k…' diyerek gülümseyen bir hatıra…
Anmadığım gün yok hala…." notunu düştü.

Dostları 5. ölüm yıl dönümünde Erdal Tosunu unutmadı: Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...

Erdal Tosun ile samimiyeti bilinen Yılmaz Erdoğan, 'Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz...' mesajını yayınladı.

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Dostları 5. ölüm yıl dönümünde Erdal Tosunu unutmadı: Önce babam gitti, sonra Erdal, sonra 2016 da gitti...

30 Kasım 2016'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine giden sanatçı 53 yaşındaki Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin üstüne düşmüştü...

Erdal Tosun'un cenazesinde Cem Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadıTiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'a veda. 30 Kasım 2016 sabahının erken saatlerinde diyalize girmek üzere evinden çıkan ve Sarıyer'de meydana gelen feci trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Erdal Tosun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. BKM'de yapılan törene bir çok ünlü sanatçı arkadaşı da katıldı. Cenazeye katılan Cem Yılmaz, Tosun ile ilgili eski görüntüleri görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
daha fazla video içinErdal Tosun'un cenazesinde Cem Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı
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#Erdal Tosun#Reha Özcan#Yılmaz Erdoğan

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