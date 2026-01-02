Haberin DevamÄ±

ÅžÃ¶yle bir magazin sayfalarÄ±nÄ± Ã§evirdiÄŸimizde bunun birÃ§ok Ã¶rneÄŸini gÃ¶rmek de mÃ¼mkÃ¼n zaten. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± basÄ±n da yuvasÄ± yÄ±kÄ±lan Ã§iftin arasÄ±ndaki bu gerilimi kÃ¶rÃ¼kledikÃ§e kÃ¶rÃ¼kler...

Ama bir de bunun tam tersi Ã¶rnekler var. AyrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen birbirleriyle dost kalan eski Ã§iftler yani.Â Bunlara en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rnek de Bruce Willis ile Demi Moore.

BoÅŸansalar da hatta Willis, ikinci karÄ±sÄ± Emma Heming ile yeni bir yuva kurmuÅŸ da olsa dostluklarÄ± hiÃ§ bozulmadÄ±.

Â

BOÅžANDILAR AMA DOST KALDILAR

Bu dostÃ§a ayrÄ±lÄ±klar listesine eklenen bir baÅŸka Ã§ift daha var: Bir dijital platform iÃ§in hazÄ±rladÄ±klarÄ± emlak ve ev yenileme programÄ±yla tanÄ±nan Christina Haack ile eski kocasÄ± ve iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Tarek El Moussa gibi.

2009 ile 2016 arasÄ±nda evli kalan Haack ile El Moussa'nÄ±n yuvasÄ± daÄŸÄ±ldÄ±. Haack, sonrasÄ±nda iki evlilik daha yaptÄ±. Åžimdi de Chris Larocca ile birlikte.

Tarek El Moussa da Heather Rae ile bir evlilik yaptÄ±. Hatta Ã§ift, bir Ã§ocuk sahibi bile oldu.

Her ne kadar artÄ±k evli bir Ã§ift olmasalar da Christina Haack ile Tarek El Moussa, gayet dostane bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu konuda eski Ã§iftin iki Ã§ocuÄŸuna iyi Ã¶rnek olmak istemeleri de etkili elbette.





YENÄ° YILI BÃœYÃœK BÄ°R AÄ°LE OLARAK KARÅžILADILAR

Christina Haack ile Tarek El Moussa, aralarÄ±ndaki dostluÄŸun bir Ã¶rneÄŸini de yeni yÄ±la girerken sergiledi. Bir zamanlar aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren, Haack ile El Moussa, boÅŸanmÄ±ÅŸ olsalar da yeni yÄ±la birlikte girdiler.

Elbette eski Ã§ift o sÄ±rada baÅŸ baÅŸa deÄŸildi. Christina Haack'Ä±n yanÄ±nda sevgilisi Chris Larocca, Tarek El Moussa'nÄ±n yanÄ±nda da karÄ±sÄ± Heather Rae vardÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Christina Haack ile Tarek El Moussa, yeni hayat arkadaÅŸlarÄ±yla bu tÃ¼r buluÅŸmalarÄ± sÄ±k sÄ±k gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Eski Ã§ifte bu yeni yÄ±l karÅŸÄ±lamasÄ±nda evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± Taylor ve Brayden'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Haack'Ä±n Ant Anstead evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Hudson da eÅŸlik etti.

Christina Haack, yeni yÄ±l paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± yaparken eski kocasÄ±ndan ve onun yeni karÄ±sÄ±ndan da "aile" diyerek sÃ¶z etti.

Christina Haack ile eski kocasÄ± Tarek El Moussa'ya yeni yÄ±l partisinde yeni hayat arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dostlarÄ± da eÅŸlik etti.





Eski eÅŸler Haack ile El Moussa, yeni hayat arkadaÅŸlarÄ±yla sÄ±k sÄ±k bir araya gelip yemeÄŸe Ã§Ä±kÄ±yor.Â





ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KOCASINDAN BOÅžANDI AMA DOST KALAMADI

Yeri gelmiÅŸken Christina Haack'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ boÅŸanmasÄ±nÄ±n olaylÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. Tarek El Moussa, Ant Anstead ile yaptÄ±ÄŸÄ± iki evliliÄŸin ardÄ±ndan Haack, Joshua Hall ile bir yuva daha kurdu.

Ama bu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸi, diÄŸer ikisi kadar sakin bitmedi. Hall ile tartÄ±ÅŸmalÄ± bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±. Hatta anlaÅŸma sÄ±rasÄ±nda da ona birkaÃ§ tane arazi, yÃ¼ksek miktarda para ve bir de bazÄ± klasik otomobiller verdi. Hatta Joshua Hall "Bunlar benim hakkÄ±mdÄ±. Daha fazlasÄ±nÄ± istemediÄŸime dua etsin" diye konuÅŸtu.





42 yaÅŸÄ±ndaki Christina Haack, Tarek El Moussa'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci evliliÄŸini Ant Anstead ile yaptÄ±. Bu evlilikten de bir erkek evladÄ± oldu. Ä°lk kocasÄ±ndan da iki tane Ã§ocuÄŸu var.