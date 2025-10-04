İşsiz kalan oyuncu kendini çiftliğine kapattı... Ne arayan var ne soran... Anladım ki bu piyasada dost yokmuş!

Haberin Devamı

2024'ün ikinci yarısında 14 yıldır rol aldığı Blue Bloods dizisi için final kararı alındığında dünyası başına yıkıldı Selleck'in… Bu konudaki hayal kırıklığını da bıkıp usanmadan dile getirdi. Onun savunduğuna göre dizinin izlenme oranları iyi olduğu halde kanal yönetimi final kararı vermişti.

Üstüne üstlük Blue Bloods'ın devamı niteliğinde Boston Blues dizisi de onu hayal kırıklığına uğrattı. Blue Bloods'ta oğlunu canlandıran ve yıllar boyu aile gibi oldukları Donnie Wahlberg'e çok güveniyordu Selleck.

Ama o umudu da kırıldı. Devam dizisinde de yer bulamadı ünlü oyuncu.

SADECE HAMBURGER YEMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKIYOR

Tam da bu yüzden 80'inci doğum gününü boynu bükük bir şekilde kutladı. Sonra da onu ortalarda gören olmadı.

Sadece yaşadığı California civarında hamburger alıp arabasında aceleyle yerken objektiflere takıldı ünlü oyuncu...

Bu yılın başından beri de hamburger seyahatleri dışında paparazzi bile onu göremedi.

Yakınlarının söylediğine göre sık sık emekliliğe hazır olmadığını söyleyen ünlü oyuncu mecburen köşesine çekildi. Bu arada da düzensiz yediği için kilo aldı.

Tom Selleck, işsiz kalıp bir kenara atıldıktan sonra kendini Magnum dizisinden kazandığı parayla satın aldığı çiftliğine kapattı.

EN BÜYÜK KORKUSU ÇİFTLİĞİNİ KAYBETMEK

En büyük korkusu da işsiz kalıp bu çiftliği elden çıkarmaya mecbur olmasıydı... Her ne kadar yıllar boyunca çalışıp kazandıkları ona yeterli gibi görünse de bu çiftliğin dönmesi için düzenli bir gelir elde etmesi gerektiğini söylüyordu.

Ama yılların oyuncusu Tom Selleck, en çok korktuğuyla yüzleşti. Şimdi elinde tutmak için çabaladığı çiftliğine sarıldı ve onu ayakta tutmaya çalışıyor.

Selleck, 14 yıl boyunca kamera karşısına geçtiği Blue Bloods dizisinin final kararı açıklandığından bu yana uğradığı hayal kırıklığını her fırsatta dile getirdi.

Bir dönem ülkemizde de gösterilen Magnum adlı dizyle yıldızı parlayan Tom Selleck, geçen yılı üzgün bitirdi, bu yıla da üzgün başladı.

Selleck, dizi bitmeden önce bir dizi girişimde bulundu ve kendine iş aradı. Ama sonuçta en azından şimdilik bir iş çıkmadı. Bunun üzerine sadece hamburger yemek için sokağa çıkmaya başladı. Kendini yıllar önce satın aldığı çiftliğine kapattı.

DİZİ BİTİNCE İÇİ KAN AĞLADI

Dizi aslında izleniyor olmasına rağmen kanal yönetiminin aldığı final karanını "hüsran" olarak nitelendirdi. Buna kızgın ve üzgün olduğunu da hiç saklamadı.

Fakat yine de Blue Bloods dizisi geçen yılın aralık ayında final yaptı. Anlatılanlara göre dizinin oyuncuları final bölümünün çekildiği gün son sahnede gözyaşlarına boğuldu.

Bütün bunlar olup biterken Tom Selleck'i çok üzen başka bir gelişme daha oldu... Blue Bloods'ta birlikte oynadığı Donnie Wahlberg, dizinin devamı niteliğindeki Boston Blues'da başrol üstlenmeye başladı.

Ama 14 yıl boyunca babasını canlandıran Tom Selleck'in kadroya alınmasını bile sağlayamadı. O dönemde konuşulanlara göre Selleck, bu gelişme yüzünden kendini ihanete uğramış gibi hissetti.

Tom Selleck, tam 14 yıl boyunca Donnia Wahlberg ile baba ve oğulu canlandırdı Blue Bloods dizisinde. Wahlberg, bu dizi bittikten sonra devamı niteliğindeki Boston Blues'da rol almaya başladı. Herkes Selleck'e de o dizide bir rol ayarlayacağını sandı. Ama öyle olmadı. Selleck bir ara bu durumu "ihanet" diye nitelendirmişti.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN ORAYI ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Tom Selleck, dizinin final kararı açıklandığı ilk dönemde "Eğer çalışıp düzenli para kazanamazsam çiftliğim elimden gider, satmak zorunda kalırım" demişti...

Selleck, Magnum dizisinden kazandığı parayla yıllar önce aldığı çiftliğini satmak zorunda kalmaktan korkuyordu bir başka deyişle.

Ama sonuç olarak bunun doğru olmadığı aslında Selleck'in ömür boyu yetecek kadar parası olduğu yakın dostları tarafından açıklandı. Onlara göre Selleck'i asıl korkutan işsiz kalıp emekli olmaktı.

Zaten ünlü oyuncunun son görüntüleri de bunu doğrular nitelikte... Emekli olmak ona hiç yaramamış.

Ama hiç belli olmaz belki de Selleck, uğraşır didinir ne yapar eder yıllar boyuna edindiği çevrenin de desteğiyle yeni bir proje için kamera karşısına geçebilir.