Dost acısı başka şeye benzemiyor… Birlikte çekildikleri son fotoğrafı paylaştı… ‘Seni çok özledim arkadaşım!’

Ancak ekran ve sinema dünyasının kimi yıldızları bu sektöre gençlik yıllarında aynı zamanlarda girdiklerinde aralarında öyle dostluklar doğuyor ki bu sevgi ölümün ötesine bile geçebiliyor…

İşte bu bitmez dostlukların en güzel örneklerinden birini yaşayan iki ünlü yıldız John Stamos ve Bob Saget yıllar yılı yan yana durmaktan vazgeçmemiş, ikisi de hem en mutlu hem de en zor zamanlarında birbirlerinin en büyük destekçisi olmuştu.

Usta oyuncu Bob Saget, 9 Ocak 2022'de 65 yaşında, Orlando, Florida'daki Ritz-Carlton otelindeki odasında ölü bulundu ve hiç beklenmedik şekilde bu dünyaya veda etti.

Hiçbir sağlık sorunu olmayan ünlü oyuncunun ani ölümünün uyuşturucu kaynaklı olabileceği düşünülmüş, yapılan otopsi sonrası Bob Saget’in başını bir yere çarptığı, bunu önemsemeden uyduğu ve bir daha uyanamadığı ortaya çıktı.

Aldığı kafa darbesi beyin kanamasına yol açmış, durumun farkında olmayan ünlü oyuncu daldığı derin uykudan uyanamamıştı…

Yolun başında gencecik iki oyuncuyken ülkemizde de yayınlanan ve çok sevilen Full House (Bizim Ev) dizisinde başrolleri paylaşan Bob Saget ve John Stamos ilerleyen yıllarda birbirlerinden hiç ayrılmamış, Hollywood’un gördüğü en güzel arkadaşlıklardan birini yaşamışlardı.

Bob Saget’in zamansız ölümü de en çok John Stamos’u vurmuş, Stamos Bob Saget’i aniden kaybettikten sonra üzüntüden uzun süre kendine gelmemişti.

Bu trajik ölümün üzerinden dört yıl geçti… John Stamos en yakın arkadaşının hayatta olsa 70’inci doğum günün kutlayacağı 18 Mayıs’ta onunla çekilmiş son fotoğrafını paylaşarak herkesi duygulandırdı.

John Stamos, merhum “Full House” rol arkadaşı Bob Saget'in 70. doğum gününü kutlayacağı bu özel ama hüzünlü günde birlikte çekilmiş “son fotoğrafları” olarak tanımladığı bir fotoğraf paylaşarak ona saygı duruşunda bulundu.

Okyanus kıyısında çekilmiş olan fotoğrafta Stamos, eşi Caitlin McHugh ile birlikte Saget ve geride bıraktığı eşi Kelly Rizzo ile birlikte kameraya gülümsüyordu.

Gün batımında çekilen bu tatlı fotoğrafın üstüne 62 yaşındaki Stamos “Son Fotoğraf” yazdı. Bob Saget’la çekilmiş başka fotoğraflarını da paylaşan John Stamos yorumlar kısmına “Birbirimize harika doğum günü partileri düzenlerdik” diye yazdı.

Sözlerine “Bugün 70. yaş gününün kutlaması efsanevi olurdu. Seni çok özlüyorum ve çok seviyorum” diye devam eden John Stamos’un bu paylaşımlarına ünlü dostlarından da yorum yağdı.

John Stamos Bob Saget’in ölümünden sonra adeta perişan olmuş, cenazesinde gözyaşı dökmekle kalmayıp sosyal medya hesabından kendisi de yıkılıp gittiğini paylaşmış ve “Bir daha hiç onun gibi bir arkadaşım olmayacak” diye paylaşım yapmıştı.

Oysa ikili Full House dizisi ilk başladığında çok da iyi anlaşamadıklarını söylüyordu… Ünlü oyuncunun ani ölümünden sonra yapılan anma töreninde John Stamos bunu “Elbette farklı oyunculuk tarzlarımız ve her sahneye farklı yaklaşımımız vardı” diyerek anlatmış, ilerleyen yıllarda çok yakınlaşarak birbirlerinin en yakın dostu olduklarını aktarmıştı.

John Stamos için bu dostluğun böylesine köklenmesi Bob Saget’in bir kötü gün dostu olmasıyla da ilgiliydi. Stamos, Saget'in anne ve babasının ölümünden sonra başka hiç kimsenin olamadığı kadar yanında olduğunu söylemiş ve arkadaşının ölümünün ardından “Boşanmalarda, ölümlerde, umutsuzlukta ve karanlık günlerde yanımdaydı. Aşkta, evlilikte, çocuk sahibi olmada ve parlak zamanlarda yanımdaydı. O benim can simidimdi.” demişti.

Tıpkı şöhrete kavuştuğu Full House dizisindeki gibi üç kız çocuğu babası olan Bob Saget ilk evliliğini henüz şöhret olmadan önce lise aşkı Sherri Kramer’la yapmıştı. 1982’den 1997’ye kadar devam eden bu evliliğin ardından ikinci kez bir yemek ve seyahat blog yazarı olan Kelly Rizzo’yla evlenen Bob Saget 65 yaşında vefat ettiğinde 4 yıllık evliydi.