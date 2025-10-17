Evde karısı, dışarıda birkaç sevgilisi vardı... Dört yıl süren evliliğinin üç yılında aldatılmıştı... En acı ihanetin intikamını dünyanın gözleri önünde alacak!

Haberin Devamı

Aşkla ve şevkle başlayan evliliğin bir noktasında yuvanın çatırdayıp yıkılması da bunlardan biri... Kimi zaman çiftin ortak kararıyla olur bu. Böyle bir durumda da insanın içi yanar ama sonuçta kötü giden bir evliliği sürdürmenin de anlamı yoktur.

Bazen de bu ayrılık çok daha acı verici bir şekilde gelir. İşin içine başka bir kadın hatta başka kadınlar girer...

Tıpkı ünlü şarkıcı Lily Allen'ın başına geldiği gibi...

EVLİYKEN DURMAKSIZIN ALDATILDIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİ

40 yaşındaki şarkıcı, 2020 yılında gayet sade ama mutluluktan ayakları yerden kesilir bir şekilde oyuncu David Harbour ile evlenmişti.

Haberin Devamı

İlk evliliği boşanmayla biten Allen bu kez geleceğinden umutluydu. Ama yine olmadı...

Canını verecek kadar sevdiği, gözlerine bakarken içinin titrediği kocasının kendisine ihanet ettiğini öğrendi. Hem de dört yıl süren evliliğin üç yılında!

Tabii ki David Harbour ile yollarını ayırdı.





ACISINI ŞARKILARA DÖKTÜ

Şimdi de ikinci kez yaşadığı bu acı olayın kendisi üzerindeki etkilerini anlatan şarkılardan oluşan bir albüm hazırlıyor.

Bir başka deyişle son albümünü 2018 yılında çıkaran Lily Allen, ihanete uğramanın kalbinde ve ruhunda yarattığı acıları müziğe döktü.

Şarkılarıyla kısa süre sonra müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Söylenenlere göre Lily Allen, albümünde yer alan şarkılarında İngiltere'den ABD'ye, New York'a taşınmasının ve David Harbour ile boşanmasının hikayesini anlatacak.

Üstelik Lily Allen, albümünde yer alan şarkıların sözlerini sadece 10 günde yazdı.





DUYGU SELİ: Bir kaynak "Lily'nin yeni albümündeki şarkılarda gerçekten yoğun bir duygu seli var. Kolay zamanlardan geçmedi ve ruhunu açığa vurmaya hazır" diye konuştu. Lily Allen'in ile David Harbour'ın yuvasının yıkılmasının nedeni ihanet. Ama öyle böyle bir ihanet değil bu.

Haberin Devamı





ÖNCE İHANETİN BOYUTUNU ANLAMADI

O ilk dönemde konuşulanlara göre Lily Allen, kocası David Harbour'ın cep telefonunda ünlülerin rağbet ettiği bir flört uygulamasını bulduğu için ayrılık kararı aldı.

Ama bu ihanet işi daha derindi sonradan ortaya çıktığına göre.

Aradan geçen aylar sonunda ortaya çıktı ki David Harbour, 2020 yılında başlayan evliliğinin son üç yılında yani büyük bir bölümünde evde karısı varken dışarıda da başka biriyle yasak aşk yaşadı.





SETTE TANIŞTIĞI KOSTÜM TASARIMCISIYLA KARISINA İHANET ETTİ

David Harbour'ı yakından tanıyan bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre ünlü oyuncu bir filmin setinde tanıştığı bir kostüm tasarımcısıyla yasak aşk yaşıyordu.

Haberin Devamı

Ayrıca yine onun söylediğine göre ilişkilerini öyle çok da gizli tutmamaya çalışmıyordu ikili.

Hatta söylenenlere göre David Harbour, geçen yıl bir dijital platform için çektiği dizide çalışırken onun setine sevgilisini de çağırdı.

Adı gizli tutulan kostüm tasarımcısı da kilometrelerce yol kat edip Harbour'ın yanına gitti.





ONLAR DA AYNI UYGULAMADA TANIŞMIŞLARDI

Bu arada işin ilginci Lily Allen da David Harbour ile söz konusu flört uygulaması üzerinden tanışmıştı. Çift, 2020 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Törende Allen'ın ilk kocası Sam Cooper'dan dünyaya gelen iki kızı da çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Haberin Devamı

Ayrılığın duyulduğu ilk dönemlerde konuşulanlara göre Lily Allen, kocasının söz konusu uygulamada sevgili aradığını keşfettikten sonra ondan ayrılmaya karar vermişti. Fakat görünüşe göre olay bu kadar da basit değilmiş.

Lily Allen ilk evliliğini 2011 ile 2018 yılları arasında Sam Cooper ile yaptı... Bu evlilikten iki tane çocuğu bulunuyor.