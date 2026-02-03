Aşk perhizini olabilecek en yanlış kişiyle bozdu... Gerçek sevgi değil bu çıkar ilişkisi! Senin şöhretini kullanıyor

Haberin Devamı

Sonra da ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla da şöhretine şöhret, servetine servet kattı Kardashian.

Aşkları, evlilikleri derken bir anda gösteri dünyasının yıldızı oldu. Son olarak da 2022 yılında Kanye West'ten çok da sakin olmayan bir şekilde boşandı.

O zamandan beri de adı doğru dürüst kimseyle anılmadı aslına bakılırsa. Pete Davidson ile kısa bir ilişki yaşadıktan sonra kendini dört çocuğuna ve işlerine verdi.

BU SEFER ORTAYA BİR AŞK BOMBASI BIRAKILDI

44 yaşındaki Kim Kardashian son birkaç gündür de gerçekten büyük bir aşk bombasıyla gündemde.

Söylentilere göre Formula 1 pistlerinin çapkın pilotu Lewis Hamilton ile yeni bir ilişkiye başladı. Hatta Kardashian ile 41 yaşındaki Hamilton, geçtiğimiz hafta sonunu da birlikte geçirdi.

İkili önce İngiltere'de varlıklı insanların vazgeçemediği bölgelerden biri olan Cotswolds'taki muhteşem ve pahalı bir malikanede kaldı. Ki burası öyle herkesin kapısından geçebileceği bir yer değil.

Hollywood ünlüleri, küresel finansçılar, moda dünyasının üst düzey yöneticileri burada konaklayabiliyor.

Kim Kardashian İngiltere'ye elbette özel jetiyle gitti. Yanında da üç tane koruması vardı.

Farklı yollardan Estelle Malikanesi'ne ulaşan Kardashian ve Lewis, orada bir odada konakladı.

Bu kısa tatil pazar gününe kadar sürdü.

Lewis Hamilton ile Kim Kardashian'ın hafta sonu kaçamağı olay haline geldi.





SONRA AŞK ŞEHRİ PARİS'E GEÇTİLER

Kardashian, pazartesi günü de kendi moda markasının tanıtımı için Paris'teydi. Tabii ki yanında Lewis Hamilton da vardı. Söylentilere göre ikili, Londra'dan özel bir jetle Paris'e geçti.

Elbette bütün bunlar önce yeni bir aşk olarak yorumlandı. Ki zaten hem Kardashian hem de Hamilton bekar olduğuna göre bunda bir sakınca yok.

Ama diğer yandan Kim Kardashian'a yönelik uyarılar da ardı ardına gelmeye başladı.

Bazı magazin yorumcularına göre aslında Lewis Hamilton, Kim Kardashian'ın popülerliğinden faydalanmaya çalışıyor bile olabilir.

Kardashian, son olarak Paris'te görüntülendi. Ama yalnız başınaydı.





Bazı yorumlara gör Hamilton hala şöhrete aç... Bu yüzden de dikkat çekmek için Kardashian ile söylenti çıkması onun da hoşuna gidiyor.

ŞÖHRETE AÇ BİRİ

Bugüne kadar birçok ünlü kadınla aşk yaşayan Hamilton bu yorumlara göre 'şöhrete aç' biri. Kendisinden daha şöhretli kişilerle birlikte olarak da adını daha fazla duyurmaya çalışıyor.

Zaten bu yorumlara bakılırsa Hamilton, özel hayatını bile iş insanı gibi para ve ün odaklı olarak planlıyor.

Lewis Hamilton'ın geçmiş ilişkilerine bakıldığında da kimlerle birlikte olduğu ortada.

Pussycat Dolls grubundan Nicola Scherzinger ile en popüler olduğu dönemde bir ilişki yaşadı.

Gigi Hadid, Rita Ora Sofia Richie, Danielle Lloyd, Barbara Palvin adının birlikte anıldığı diğer ünlüler. Daha geçen yıl da Sofia Vergara ile çıktığı yemekte görüntülendi. Aşk söylentileri çıksa da bunlar bir sonuca ulaşmadı.

Sonuç olarak şimdi herkes Kim Kardashian ile Lewis Hamilton'ın yaşadığı ilişkinin gerçek olup olmadığını sorguluyor.

Diğer yandan aslında sadece Hamilton'ın değil Kardashian'ın da bu tür "reklam aşklarıyla" konuşulmaktan hoşlandığı, bu şekilde ilgiyi hep üzerinde tutmayı başarıp servetine servet katmayı çok iyi bildiği de söylenenler arasında.





