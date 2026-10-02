DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ!

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Ä°lgi alanÄ±nÄ±z olsun ya da olmasÄ±n Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'Ä± da tanÄ±rsÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.Â
GeleceÄŸin kralÄ± Prens William ile evlenip kraliÃ§e olma yolunda adÄ±m adÄ±m ilerleyen Galler Prensesi Catherine ya da resmi adÄ±yla.
Tabii ondan Ã¶nce kocasÄ± Prens William'Ä± tanÄ±mÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r zaten.Â Â
Bir baÅŸka deyiÅŸle dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken Ã¼Ã§ insanÄ± bir etkinlikte bir araya geldi.
Bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce yine Cruise'un baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± Top Gun: Maverick filminin Londra galasÄ±nda yaÅŸanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir kez daha tekrarlandÄ±.
Ama bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar bir yana geceye damgasÄ±nÄ± vuran kiÅŸi Ã¼zerindeki mor elbisesiyle Kate Middleton oldu.
Tom Cruise, hayranÄ± olduÄŸunu hiÃ§ saklamadÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bu iki gÃ¶zde Ã¼yesiyle yine Ã¶zel olarak ilgilendi.
Bu Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerini Kate ile William arasÄ±nda eÅŸit ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±rdÄ± Tom Cruise.
GeÃ§tiÄŸimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ Digger'Ä±n Los Angeles galasÄ±nda verdiÄŸi rÃ¶portajda Kate ve William ile geÃ§irdiÄŸi keyifli anlarÄ± anlattÄ±.
Kendisi Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile Ã¼Ã§ kez evlilik yapan 64 yaÅŸÄ±ndaki Cruise, William'Ä± da eÅŸ seÃ§iminden dolayÄ± tebrik etti.
Cruise, Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± William'Ä±n, kendine eÅŸ olarak Kate Middleton'Ä± seÃ§mesi hakkÄ±nda "William iyi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Helal olsun! AkÄ±llÄ±ca bir seÃ§im" diye konuÅŸtu.