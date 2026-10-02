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DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#Tom Cruise
DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 08:45

PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyaya aÅŸinaysanÄ±z Tom Cruise'u tanÄ±rsÄ±nÄ±z... Neredeyse yarÄ±m asÄ±rdÄ±r Hollywood'un yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri.

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Ä°lgi alanÄ±nÄ±z olsun ya da olmasÄ±n Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'Ä± da tanÄ±rsÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.Â 

GeleceÄŸin kralÄ± Prens William ile evlenip kraliÃ§e olma yolunda adÄ±m adÄ±m ilerleyen Galler Prensesi Catherine ya da resmi adÄ±yla.

Tabii ondan Ã¶nce kocasÄ± Prens William'Ä± tanÄ±mÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r zaten.Â Â

DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
Ä°ÅŸte Hollywood'un yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Cruise ile kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Kate Middleton, bir film galasÄ±nda bir kez daha buluÅŸtu.

Bir baÅŸka deyiÅŸle dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken Ã¼Ã§ insanÄ± bir etkinlikte bir araya geldi.

Bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce yine Cruise'un baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± Top Gun: Maverick filminin Londra galasÄ±nda yaÅŸanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir kez daha tekrarlandÄ±.

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DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
Bu kez Cruise'un Ã¶nemli rol Ã¼stlendiÄŸi Digger filminin dÃ¼nyadaki ilk gÃ¶sterisi Londra'da yapÄ±ldÄ±. Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William da galanÄ±n onur konuÄŸuydu.

Ama bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±lar bir yana geceye damgasÄ±nÄ± vuran kiÅŸi Ã¼zerindeki mor elbisesiyle Kate Middleton oldu.

Tom Cruise, hayranÄ± olduÄŸunu hiÃ§ saklamadÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bu iki gÃ¶zde Ã¼yesiyle yine Ã¶zel olarak ilgilendi.

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DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
Hemen ardÄ±ndan da verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Galler Ã§iftine Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Bu Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerini Kate ile William arasÄ±nda eÅŸit ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±rdÄ± Tom Cruise.

GeÃ§tiÄŸimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ Digger'Ä±n Los Angeles galasÄ±nda verdiÄŸi rÃ¶portajda Kate ve William ile geÃ§irdiÄŸi keyifli anlarÄ± anlattÄ±.

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DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
Kate hakkÄ±nda "Ã‡ok zeki ve eÄŸlenceli.... GiydiÄŸi o elbise mi? BÃ¼yÃ¼leyiciydi... Tek kelimeyle bÃ¼yÃ¼leyici" diye konuÅŸtu.

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Kendisi Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile Ã¼Ã§ kez evlilik yapan 64 yaÅŸÄ±ndaki Cruise, William'Ä± da eÅŸ seÃ§iminden dolayÄ± tebrik etti.

Cruise, Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± William'Ä±n, kendine eÅŸ olarak Kate Middleton'Ä± seÃ§mesi hakkÄ±nda "William iyi iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±. Helal olsun! AkÄ±llÄ±ca bir seÃ§im" diye konuÅŸtu.

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DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
Digger filminin dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki ilk gÃ¶sterimi geÃ§tiÄŸimiz hafta Luxe Leicester Square'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O gala gecesinde her ikisi de 44 yaÅŸÄ±nda olan Kate ve William ile birlikte olmanÄ±n ne kadar eÄŸlenceli olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi Tom Cruise.
DÃ¶rt yÄ±l sonra yine elini tuttu, yine bÃ¼yÃ¼lendi... KocasÄ±na helal olsun, nasÄ±l da doÄŸru eÅŸ seÃ§miÅŸ
Kate, William ve Tom Cruise, 2022 yÄ±lÄ±nda da bu kez Top Gun: Maverick filminin Londra galasÄ±nda bir araya gelmiÅŸti.Â O galada da Cruise, Kate Middleton'Ä±n elinden zarifÃ§e tutup merdivenleri Ã§Ä±kmasÄ±na destek olmuÅŸtu.

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#Kate Middleton#Prens William#Tom Cruise

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