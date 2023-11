Dört yaşında geçirdiği korkunç kazada kolunu kaybetmişti… Şimdi Hollywood yıldızlarıyla başrolde perdede!

Haberin Devamı

16 yaşındaki Avustralyalı Knox Gibson, dört yaşındayken büyükanne ve büyükbabasının çiftliğinde çimlerin üzerinde oynarken, çim biçme makinesinin altında kalarak sağ kolunun büyük bir kısmını kaybetmişti.

Knox Gibson birkaç yıl önce bir Hollywood yapımında rol alıp ünlü oyuncularla kamera karşısına geçeceğini ve sonradında sonlarla kırmızı halıda pozlar vereceğini hayal bile edemeyeceğini söylüyor

Ayakkabısı mucizevi bir şekilde makinenin bıçağın takılınca duran çim biçme makinesinin altında kalan talihsiz çocuk ölümden döndü. Küçücükken kolunun bir kısmını kaybetmesine rağmen, sekiz yıl sonra cesaretiyle herkesi kendine hayran bırakan genç adam bu sürede adının yanına sayısız başarı ekledi.

Haberin Devamı

Engelli hakları yardım kuruluşu Starting With Julius'un elçisi olan Knox Gibson aynı zamanda azimli çalışması sayesinde bir sporcu olmayı başarmakla kalmadı bir model ve televizyon ünlüsü de oldu. Knox'u bu başarılarında annesi Kate’in payı büyük.

Geçirdiği kazanın ardından çok çalışıp bir yandan başarılı bir sporcu olan 16 yaşındaki genç bir yandan da kısa filmlerde, reklamlarda ve televizyon yapımlarında boy gösteriyor

“Kaza oğlumu öldürebilecek kadar ciddiydi” diye Kate Gibson oğlu hastaneden çıkar çıkmaz onu mümkün olan en kısa sürede normal hayatına döndürdü. Yüzmeden rugby’ye birçok spora yönlendirdi, hobileri olsun diye çabaladı.

Cesareti ve çalışkanlığıyla engel tanımayan bu genç adam azimli çalışmalarının sonunda bir Hollywood filminde birbirinden ünlü yıldızlarla başrol oynamayı ve adını film afişlerine yazdırmayı da başardı. Knox Gibson, Açlık Oyunları (The Hunger Games) film serisinin iki hafta önce gösterime giren son filmi The Ballad of Songbirds and Snakes’te oynuyor.

Haberin Devamı

Hollywood yıldızlarıyla kamera karşısına geçmekten çok mutlu olan 16 yaşındaki genç bu deneyimin muhteşem olduğunu söylüyor. “Setler, prodüksiyon ve geri kalan her şey muazzamdı ve sonra prömiyerler, kırmızı halılar ve tüm bunlar, yani hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım” diyor Knox Gibson.

Genç yıldız “Birkaç yıl önce bile daha 10. sınıftayken böyle bir şey yapacağımı hayal bile edemezdim. Kendimi çimdikliyorum çünkü hâlâ bunu başardığıma inanamıyorum” diyor. Kolunu kaybettiği kazayın hatırladığını söyleyen genç oyuncu popüler medya söz konusu olduğunda engellilerin temsilinin önemli olduğuna inanıyor.

Knox Gibson kendisiyle aynı durumdaki kişilerin sinema ve televizyonda daha çok temsil edilmesi gerektiğini söylüyor

Haberin Devamı

“Temsil edilmek benim için kesinlikle önemli. Küçükken televizyonda kesinlikle benim gibi insanlar görmüyordum. Bu kesinlikle görmek istediğim bir şeydi” diyor ve kendi durumdakilere örnek olup cesaret verebildiği için gurur duyduğunu söylüyor.

Knox Gibson 2018’de Avustralya televizyonu ABC'nin genç muhabiri olarak, Prens Harry’nin kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Invictus Oyunları'nı izlemek üzere seçilmişti. Başarılı genç bir yandan da yaşadığı şehri ülke çapındaki yüzme şampiyonalarında temsil etmeye devam ediyor.

Filmde Knox Gibson'la birlikte 14 yaşındaki down sendromlu oyuncu Sofia Sanchez de rol alıyor