Ben evli kadÄ±nÄ±m, artÄ±k oyunculuk yapamam demiÅŸti... GeÃ§im derdine yarÄ± emekli hayata veda edip kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti

Haberin DevamÄ±

Ana tema olarak da kocasÄ±nÄ±n ailesinin yÄ±llardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± zeytin yetiÅŸtiriciliÄŸini seÃ§tiler... Bir yandan kÄ±rsal hayata alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama diÄŸer yandan da radyo sunuculuÄŸu iÅŸini bÄ±rakmadÄ±.

Bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zla ilgili son geliÅŸme ise verdiÄŸi sÃ¶zlerin en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±... GeÃ§en yÄ±lÄ± 'Ruh eÅŸim.. Bu piyasada onun gibisi bulunmaz' diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kocasÄ±yla geÃ§iren yÄ±ldÄ±z yeniden kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Her ne kadar tam anlamÄ±yla oyuncu olarak deÄŸilse de yine ekranlara dÃ¶ndÃ¼... Hem de bir yarÄ±ÅŸma programÄ±yla. Ãœstelik de orta karar bir Ã¼crete bile razÄ± olarak....Â

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Kelly Brook... Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z, 2022 yÄ±lÄ±nda Ä°talyan kÃ¶kenli Jeremy Parisi ile evlendi. Onun uÄŸruna oyunculuÄŸu bile bÄ±raktÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ± da biraz Ä°talya'da, Jeremy'nin Arpino adlÄ± kÃ¶yÃ¼nde, biraz da dÃ¼nyaya gezerek geÃ§irdiler.

Haberin DevamÄ±

Ama Kelly Brook, kamera karÅŸÄ±sÄ±ndan fazla uzak kalamadÄ±. YakÄ±nda Ä°ngiltere'de ekrana gelecek olan ve Ã¼nlÃ¼lerin zorlu doÄŸa koÅŸullarÄ±nda yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± I'm A Celebrity (Ben ÃœnlÃ¼yÃ¼m) adlÄ± programda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±.

ONUN DA PARA KAZANMASI GEREK

Kelly Brook iki yÄ±l Ã¶nce artÄ±k evlendiÄŸini belirtip oyunculuÄŸu bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±...

Brook o dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "ArtÄ±k evli bir kadÄ±nÄ±m. Senaryo gereÄŸi de olsa baÅŸka birine aÅŸÄ±k gibi davranamam. Zaten iyi bir oyuncu da deÄŸilim" diyerek mesleÄŸinin bu kÄ±smÄ±na veda etti.

Brook, uzun bir sÃ¼re de radyodaki iÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse yarÄ± emekli gibi yaÅŸadÄ±. Bazen Ä°ngiltere'de bazen Ä°talya'da kocasÄ±yla kurduÄŸu aile iÅŸinin baÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re insan onun gibi bir yÄ±ldÄ±z bile olsa bir ÅŸekilde para kazanmak zorunda.Â

ORTA KARAR BÄ°R ÃœCRETE YARIÅžMAYA KATILDI

Bu yÃ¼zden de I'm A Celebrity adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±nda yer almayÄ± kabul etti. Ãœstelik de bazÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larla kÄ±yaslanÄ±nca Ã§ok da yÃ¼ksek olmayan bir Ã¼crete anlaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ngiliz The Sun gazetesinin sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re Kelly Brook, yarÄ±ÅŸma iÃ§in 80 bin sterline anlaÅŸtÄ±.

Ä°lk bakÄ±ÅŸta fena bir rakam gibi gÃ¶rÃ¼nmese de diÄŸer bazÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lardan daha dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼creti alacak. Hatta en dÃ¼ÅŸÃ¼k ikinci Ã¼cret desek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lanlardan Eddie Kadi, en dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼creti alan kiÅŸi. Onun anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakam 75 bin sterlir.

MÃ¼zisyen Martin Kemp ile Emmerdale dizisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Lisa Riley, 95'er bin sterlin alÄ±yor. Onlarla aynÄ± Ã¼creti alan bir baÅŸta katÄ±lÄ±mcÄ± ise EastEnders ile tanÄ±nan Shona McGarty.

Futbol influenser'Ä± Morgan Burtwistle 100 bin sterlin, eski futbolcu Alex Scott 100 bin, Jack Osbourne 200 bin sterlin alÄ±yor.

Rekortmen ise rapÃ§i Aitchâ€¦ O yarÄ±ÅŸma iÃ§in 250 bin sterline anlaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Kelly Brook, geÃ§en yÄ±lÄ± bazen kocasÄ± Jeremy'nin Ä°talya'daki kÃ¶yÃ¼ndeÂ bazen de dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nÄ± gezerek geÃ§irdi. Sonunda yine kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.Â

Â

BU MUTLULUÄžU BULANA KADAR Ã‡OK GÃ–ZYAÅžI DÃ–KTÃœ

Kelly Brook, bugÃ¼n uzun sÃ¼reli bir beraberliÄŸin ardÄ±ndan evlendiÄŸi Jeremy Parisi'de aÅŸk ve huzur adÄ±na aradÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi buldu.Â Â

45 yaÅŸÄ±ndaki Brook, 2022 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Ä°talyan kocasÄ± Jeremy Parisi'yi bu kez evde bÄ±rakan Brook, yine de onun verdiÄŸi mutluluÄŸu gittiÄŸi her yere taÅŸÄ±yor.

Durum bÃ¶yle olunca da Kelly Brook'un geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve hep boynu bÃ¼kÃ¼k ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski niÅŸanlÄ±larÄ± akÄ±llara geldi.

Haberin DevamÄ±

DÃ–RT KEZ NÄ°ÅžANLANIP AYRILDI

"Eski niÅŸanlÄ±sÄ±" deÄŸil "eski niÅŸanlÄ±larÄ±" dedik Ã§Ã¼nkÃ¼ Kelly Brook, Jeremy Parisi ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar dÃ¶rt kez evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ± ama her biri kendi alanÄ±nda Ã¼nlÃ¼ olan niÅŸanlÄ±larÄ±yla iliÅŸkisi hiÃ§ tamamÄ±na ermedi.

Kelly Brook, her zaman Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemde oldu. Kariyerinin ilk dÃ¶neminde oyuncu Jason Statham ile birlikteydi.

Brook ile ilk niÅŸanlÄ±sÄ± Statham, 2004'te ayrÄ±lana kadar yedi yÄ±l birlikte kaldÄ±lar. Jason Statham, Kelly Brook'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile niÅŸanlandÄ±. Ã‡iftin iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ°NCÄ° NÄ°ÅžANLISI ZANE

Kelly Brook'un ikinci niÅŸanlÄ±sÄ± da yine bir oyuncu Billy zane. Ã‡ift, birlikte rol aldÄ±klarÄ± Survival Island adlÄ± yapÄ±mÄ±n setinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerine aÅŸÄ±k olan Kelly Brook ile Billy Zane'in 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iliÅŸkisi 2008'de bitti.

HAMÄ°LE KALDI AMAÂ BEBEÄžÄ°NÄ° DÃœÅžÃœRDÃœ

Brook'un Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ise Ä°skoÃ§ rugby oyuncusu Thom Evans oldu. 2010 ile 2013 arasÄ±nda Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±lar.

Bir ara ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan Ã§iftin iliÅŸkisi ayrÄ±lÄ±kla sonuÃ§landÄ±.Thom Evans ÅŸimdi Pussycat Doll adlÄ± mÃ¼zik grubuyla Ã¼nlenen Nicole Scherzinger ile birlikte.

11 HAFTADA EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte olduÄŸu dÃ¶nemde de Kelly Brook basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmiyordu. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gladiator adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±yla tanÄ±nanÂ ile bir yÄ±ldan daha kÄ±sa bir sÃ¼re flÃ¶rt etti Brook.

Ä°liÅŸkileri Ã§ok hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. McIntosh, Ã§Ä±kmaya baÅŸlamalarÄ±ndan 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etti.

Fakat bu iliÅŸki de kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ ve yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Brook ile David McIntosh'un iliÅŸkisi 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ± ve bitti. Brook ondan sonra da ÅŸu anda birlikte olduÄŸu Jeremy Parisi ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, 2018 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±.

Â

ONUN UÄžRUNA OYUNCULUÄžU BIRAKTI

Kelly Brook ile Jeremy Parisi, Brook'un Ä°ngiltere'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ yer olan Kent'te Billy Zane ile niÅŸanlÄ±yken satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Tudor tarzÄ± Ã§iftlik evinde yaÅŸÄ±yordu kÄ±sa sÃ¼re Ã¶ncesine kadar. Brook, eski niÅŸanlÄ±larÄ±ndan biri olan Billy Zane ile burada evlenmeyi planlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o dÃ¼ÄŸÃ¼n gerÃ§ekleÅŸmedi.

Kelly Brook, "Ruh eÅŸim" dediÄŸi kocasÄ± Jeremy Parisi uÄŸruna bu evi de elden Ã§Ä±kardÄ±.

Hatta "Ben evli bir kadÄ±nÄ±m. Ã–yle baÅŸkasÄ±na aÅŸÄ±kmÄ±ÅŸ gibi yapamam" diyerek oyunculuÄŸu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±kladÄ±.

Brook, ÅŸimdi bir ayaÄŸÄ± Jeremy'nin Ä°talya'daki kÃ¶yÃ¼ Arpino'da yaÅŸÄ±yor. Hatta kocasÄ±yla birlikte bir yaÅŸam tarzÄ± markasÄ± bile kurdular. Yani hem aÅŸkta hem de iÅŸte ortak oldular.

YÃ¼zÃ¼nÃ¼n hep gÃ¼lmesine bakÄ±lÄ±rsa Kelly Brook, bu yaptÄ±ÄŸÄ± tercihlerden dolayÄ± gayet mutlu ve