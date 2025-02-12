Dört kocadan boşandı ama yorulmadı: Hala aşka koşuyor!

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Ama bazen işler yolunda gitmez. Verilen sözler havada kalır ve yuva dağılır...

Böyle bir deneyimin ardından birçok kişi de bir sonraki adımını daha dikkatli atmaya çalışır. Geçmiş yaşantısından yola çıkıp hayatını ona göre kurar. Bazıları aşktan korkup kaçar. Bazıları da korkularının üstüne gider.

Tıpkı sinema ve müzik dünyasının ünlü yıldızı gibi!

Şaka değil, tam dört kez evlenip boşandı bu ünlü, hatta bir tanesinden çocuk sahibi bile oldu. Ama yarım asırlık ömründe bugüne kadar yaptığı dört evliliği de yürümedi. Üstelik kısa sürelerde bitti.

Yine de ünlü yıldız aşktan korkup kaçmıyor... Tam tersine hayatını paylaşacağı biriyle karşılaşma olasılığına açık tutuyor kalbini.

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KALBİNİN KAPILARINI AŞKA KAPATMADI

Büyük olasılıkla dört evliliği de biten bu ünlünün Jennifer Lopez olduğunu çoktan anladınız.

Büyük aşkı Ben Affleck ile ikinci denemesinde nişanlanmanın ötesine geçip evlenen Lopez'in kurduğu bu dördüncü yuva da uzun ömürlü olmadı.

Sadece iki yılda aile dağıldı. Bu duruma üzüldü belki Lopez ama yakınlarına bakılırsa aşkın peşinden koşmaktan da yorulmadı, tövbe etmedi.

54 yaşındaki Jennifer Lopez'e yakın kaynaklara bakılırsa ünlü yıldız, bu son boşanmanın ardından da kalbinin kapılarını aşka kapatmadı.

Bir yakını "Jennifer her zaman romantik biriydi. Bu durum hiç değişmeyecek" diye konuştu.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELİP EVLENDİLER AMA YİNE YÜRÜMEDİ

Gösteri dünyasında JLo olarak anılan ünlü yıldız ile son kocası Ben Affleck, 2000'lerin başında Gigli filminin setinde tanışıp aşık oldular, hatta nişanlandılar. Ama ilişki yürümedi ayrıldılar.

Tam 17 yıl sonra yolları yeniden kesişti ve bu kez evlendiler. 2022'de başlayan bu evlilik sadece iki yıl sürdü, geçen yaz ayrıldılar. Bu yılın başında da resmen boşandılar.

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Yine de yakınlarının söylediğine göre yaşadığı bu boşanma süreci Lopez'in aşktan uzaklaşmasına neden olmadı.

Tam tersine hayatını paylaşacağı gerçek ruh eşini günün birinde bulacağına inancı tam.

Bu kaynaklara göre Lopez'in şu anda hayattaki tek amacı sevgili bulmak değil elbette.

Son zamanlarda epey tökezleyen kariyerine ve ikiz çocuklarına odaklanmış durumda. Yine de bu durum uzun yıllar sürmeyecek. Çünkü Lopez kalbinin kapılarını aşka kapatmış değil.

'BİR İLİŞKİM OLSUN BERABER YAŞLANALIM İSTİYORDUM'

Diğer yandan Jennifer Lopez, herkes gibi kalıcı bir yuvanın hayalini kurduğunu da Affleck ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği ilk röportajda söylemişti

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Lopez kendini "Biriyle ilişkide olmayı ve onunla birlikte yaşlanmayı hayal eden bir romantik" olarak tanımlamıştı

Röportajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha önce üç kez evlenip boşansa da bu dördüncünün kendisini diğerlerinden farklı etkilediğini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliğin sonuna gelmesinin kendisi için çok sert bir darbe olduğunu anlattı: "Gerçekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuş ya da üzerime bir bina yıkılmış gibi" diye anlattı durumunu.

YİNE DE MUTLULUĞU KENDİ İÇİNDE ARIYOR: Lopez yine o röportajda bunca denemenin ardından artık mutluluğu hayatındaki insanla değil kendi içinde arayacağını söylemeden de geçemedi. Bunu sağladıktan sonra hayatına giren insana mutluluk getireceğini de saklamadı.

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BAŞINDAN DÖRT EVLİLİK VE BİR UZUN NİŞANLILIK DÖNEMİ GEÇTİ

Jennifer Lopez dördüncü kez boşanma duygusunu yaşadı. İlk evliliğini 1997 ile 98 arasında Ojani Noa ile yaptı.

Ardından 2011 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı. Sonra 2004 ile 2014 arasında ikizlerinin babası Marc Anthony ile evlendi. Son kocası Ben Affleck ile evliliği ise 2022'de başladı ve iki yıl sürdü.

Lopez bu evliliklerinin yanı sıra Alex Rodriguez ile de sonu ayrılıkla biten uzun bir nişanlılık dönemi yaşamıştı.