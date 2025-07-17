Dört kez evlendi, dört kez boşandı… Kırık kalbi öyle yorgun ki... 'Ben o defteri artık kapadım!'

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Müzik dünyasının yeni yıldızı olarak sahnelere adım attığı ilk günden beri dünya çapında bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı uzun yıllardır sadece kariyeriyle değil hareketli aşk hayatıyla da konuşuluyor.

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ AMA…

Ben Affleck’le aşklarının bitip nişan atmalarından 20 yıl sonra bir araya gelerek evlenen Jennifer Lopez’in mutluluğu sadece 2 sene sürdü. Ünlü çift birbirlerini sevseler de bu evliliği yürütemeyip boşandılar.

Artık kendini tamamen işine ve çocuklarına adayacağını söyleyen Jennifer Lopez de Ben Affleck’ten bu ayrılığın intikamını aldığı söylenen yeni şarkısıyla ortaya çıktı ve konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

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HAYRANI SAHNEYE SESLENDİ: BENİMLE EVLENİR MİSİN!

Geçtiğimiz akşam konser verdiği sırada bir hayranının sahnede kendisine “Benimle evlenir misin!” diye bağırmasıyla şakına dönen Jennifer Lopez bu soruya “Ben artık o defteri kapattım” diyerek cevap verdi.

Jennifer Lopez müzik piyasasında adını duyurduğu ilk günlerden bugüne kadar tam dört kez evlendi ve boşandı. Bunların yanında iki kez de nişanlanıp evlilikten dönen yıldız isim artık belli ki bu konuda tövbeli.

AŞKTAN VAZGEÇMEDİ AMA EVLİLİĞE ARTIK “HAYIR” DİYOR

Kendini işine ve çocuklarına vereceğini söylese de aşka kapıyı kapatmadığının altını çizen ünlü şarkıcı bir kez daha böyle büyük bir karar verip hayal kırıklığına uğramak istemiyor…





İLK EVLİLİĞİ BİR YIL BİLE SÜRMEMİŞTİ

Jennifer Lopez'in ilk evliliğini Kübalı garson Ojani Noa ile yaptı. Sadece 11 ay süren bu evlilik, Lopez'in şöhret basamaklarını hızla tırmandığı döneme denk geldi. Şubat 1997’de evlenen çift Ocak 1998’de ayrıldı. Boşanmalarının ardından Noa, Lopez'le ilgili özel bilgileri içeren bir kitap yazmaya çalıştı ve bu Jennifer Lopez’in yıllarca süren yasal mücadeleler vermesine neden oldu.

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İKİNCİ KOCASI EVLİLİKLERİ İÇİN “SİRK GÖSTERİSİ” DEMİŞTİ

Lopez ikinci evliliğini "Love Don't Cost a Thing" adlı müzik videosunun setinde tanıştığı dansçı Cris Judd ile yaptı. Bu evlilik de oldukça kısa sürdü ve yaklaşık dokuz ay sonra sona erdi. Eylül 2001’de evlendiği Jennifer Lopez’den Haziran 2002’de ayrılan Judd, evliliklerinin çok fazla medya ilgisi çektiğini ve "sirk gösterisine" benzediğini söylemişti.





İKİZLERİ EN UZUN EVLİLİĞİNDEN DOĞMUŞTU

Jennifer Lopez'in en uzun süreli evliliği, kendisi gibi Latin kökenli olan ünlü şarkıcı Marc Anthony ileydi. Çiftin bu evlilikten Max ve Emme adında ikizleri oldu. (Haziran 2004’te evlenen çift yollarını Temmuz 2011’de ayırsa da boşanma davaları 2014’te bitti. Bu ayrılığın üzerinden yıllar geçse de Lopez ve Marc Anthony hâlâ dostluklarını sürdürüyor.

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BÜYÜK AŞKINI YILLAR SONRA YENİDEN BULDU AMA HAYALLERİ YİNE YARIM KALDI

Hayranlarının "Bennifer" olarak isim taktığı Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk olarak 2000'li yılların başında bir araya gelmiş, hatta nişanlanmıştı. Bu aşk medyanın yoğun ilgilisini kaldıramadı ve ayrılıkla sonuçlandı.

Yıllar sonra, 2021'de yeniden bir araya gelen çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle evlendi. Bu evliliğin ardından Georgia'da gösterişli bir düğün de yaptılar. Ancak, bu ikinci deneme de uzun sürmedi.

Jennifer Lopez, 20 Ağustos 2024'te Ben Affleck'ten boşanma davası açtı ve yaklaşık altı ay süren sürecin ardından 21 Şubat 2025'te resmen boşandılar. Lopez, soyadını "Affleck"ten tekrar "Lopez"e çevirdi.

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ARADA BİR DE NİŞAN ATMIŞTI

Jennifer Lopez Ben Affleck’le yeniden bir araya gelmeden önce uzun süre eski spor yıldızı Alex Rodriguez’le büyük bir aşk yaşamıştı. Çift, Mart 2019'da Bahamalar'da tatildeyken nişanlandıklarını duyurdu. Alex Rodriguez, Instagram'da Jennifer Lopez'in parmağındaki büyük nişan yüzüğünü gösteren bir fotoğraf paylaşarak ve "Evet dedi" yazarak sevincini göstermişti.

Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başladı ve Nisan 2021'de, dört yıllık birlikteliklerinin ardından ayrıldıklarını açıkladılar.