Dört kez boşandı, evliliğe tövbe etti… ‘Artık etrafta namuslu erkek kalmadı’

Geçmişte dört kez evlenip boşanan, bu evliliklerinden de üç yetişkin çocuğu olan ünlü model günümüzde evliliklerin artık eskisi gibi olmadığını söyledi.

71 yaşındaki ünlü model Christie Brinkley, modern evliliklerin sonsuza kadar sürmesi artık pek de mümkün olmadığını itiraf etti.

Christie Brinkley bir dönemin en ünlü süper modellerindendi

"GÜNÜMÜZDE EVLİLİKLER SONSUZA KADAR SÜRMÜYOR"

Katıldığı bir yayında konu evliliklerden açılınca “Anne ve babamın çok geleneksel bir evliliği vardı” diyen Christie Brinkley, günümüzde ise evlilikleri bu şekilde sürdürmenin çok zor olduğunu söyledi.

Dört kez boşanan ünlü model artık evliliklere farklı bir gözle bakıyor

"5 YILDA BİR YENİLEMEK LAZIM"

Evliliklerin belli sürelerle yenilenmesini mantıklı bulduğunu söyleyen yıldız isim konuya “Evlenebilirsiniz. Beş yıl sonra bu evliliği yenileyip yenilememek istediğinize bakarsınız. Her beş yılda bir evliliğiniz yenilenir. Böylece sıkılır ya da başka bir sorun yaşarsanız araya avukatlar girmeden sorununuzu çözersiniz” diye bir öneri getirdi.

71 yaşına gelse de gençlere taş çıkartan ünlü model evliliklerin bu çağda sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkında olduğunu söylüyor

Ünlü model, daha önce hiçbir flört uygulamasına girmediğini söylemişti. Ancak, 27 yaşındaki kendisine çok benzeyen kızı Sailor Brinkley Cook'un haberi olmadan onu bir flört uygulamasına yönlendirmesiyle, aralarındaki 44 yıllık yaş farkına rağmen aynı erkeklerle eşleştiklerini itiraf etmişti.

Ve kızı ona “Anne, oraya gitmemekte haklısın, çünkü bana evet diyen aynı adamlar sana da evet diyor” demişti…

Christie Brinkley son eşi ve iki çocuğunun babası olan Peter Cook tarafından aldatıldığını söylemişti

Ünlü model hiçbiri yürümeyen dört evliliği için "Erkeklere fazla güveniyorum. Aşk konusunda tam bir aptalım. Aşk emek ister. Bazen uzmanlara güvenmek gerekir. Keşke bazılarını kurtarmanın yollarını bulabilseydim; keşke bazılarıyla evlenmeseydim” demişti.

"DOĞRU KOLLARDA SEVİLMEDİM"

Christie Brinkley biten evlilikleri için de "İçinde bulunduğum ilişkiler bana sevilmediğimi hissettirdi. Doğru kollarda sevilebilirim" yorumunu yapmıştı.

Ünlü modelin en çok bilinen evliliği efsane şarkıcı Billy Joel'leydi... Billy Joel'in Christie Brinkley için yazdığı şarkılar hâlâ dillerde

"ETRAFTA NAMUSLU ERKEK KALMADI"

71 yaşındaki Brinkley, kendi anne ve babasının geleneksel bir evliliğe sahip olduğunu ancak son zamanlarda "çok fazla ayartma" olduğunu ve yeterince "namuslu" erkek kalmadığını “Onurlu adamlar giderek nadirleşiyor” sözleriyle açıkladı.

Brinkley dört kez evlendi: 1973-1981 yılları arasında Fransız sanatçı Francois Allaux ile, 1985-1994 yılları arasında şarkıcı Billy Joel ile, 1994-1995 yılları arasında gayrimenkul girişimcisi Richard Taubman ile ve 1996-2008 yılları arasında mimar Peter Cook ile evli kalmıştı.

Ünlü modelin en küçük kızı Sailor da annesinin yolıundan gitti ve aynı mesleği seçti

DÖRT EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Ünlü modelin bu dört evliliğinden üç çocuğu oldu: Billy Joel ile olan evliliğinden 39 yaşındaki kızı Alexa'yı, Cook ile olan evliliğinden ise 30 yaşındaki oğlu Jack ve 27 yaşındaki kızı Sailor'ı dünyaya getirdi.

Christie Brinkley birden fazla evliliğinde aldatıldığını ve bu yüzden boşandığını da itiraf etmişti.