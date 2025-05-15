DÃ¶rt farklÄ± iliÅŸkisinden dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu var: ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± genÃ§ yaÅŸÄ±nda dede oluyor

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KÄ±zÄ± sayesinde torununu kucaÄŸÄ±na alacak olan bu Ã¼nlÃ¼ Liam Gallagherâ€¦ Yani Oassis grubunun solisti..

FarklÄ± kadÄ±nlarla iliÅŸkilerinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunan Liam Gallagher'Ä±n 27 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Molly, ilk bebeÄŸini beklediÄŸini Instagram hesabÄ±ndan duyurdu.

Futbolcu sevgilisi Nathaniel Phillips ile birlikte ilk kez evlat sahibi olmaya hazÄ±rlanan Molly'nin paylaÅŸÄ±mÄ±nda karnÄ±nÄ±n dikkat Ã§ekecek kadar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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KARNI EPEY BÃœYÃœMÃœÅž

Liam Gallagher'Ä±n kÄ±zÄ± Molly, bebeÄŸi iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± minicik kÄ±yafetlere de paylaÅŸÄ±mÄ±nda yer verdi.

Heyecanla ilk kez anne olmayÄ± bekleyen Molly'ye takipÃ§ilerinin yanÄ± sÄ±ra annesinden ve bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerden de tebrik mesajlarÄ± geldi.

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Molly Gallagher'Ä±n annesi Lisa Moorish bu paylaÅŸÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda bir mutluluk ifadesi bÄ±raktÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu Sadie Frost da "Tebrikler. Bu en gÃ¼zel haber" diye yorum yaptÄ±.

DÃ–RT Ä°LÄ°ÅžKÄ°DEN DÃ–RT Ã‡OCUK

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Liam Gallagher, Lisa ile iliÅŸkisinden 1998 yÄ±lÄ±nda kÄ±zÄ± Lisa'yÄ± kucaÄŸÄ±na aldÄ±. Molly'nin, babasÄ±nÄ±n farklÄ± iliÅŸkilerinden dÃ¼nyaya gelen baÅŸka kardeÅŸleri de var.

Liam Galalgher'Ä±n oyuncu Patsy Kensit ile iliÅŸkisinden 25 yaÅŸÄ±nda Lennon adÄ±nda bir oÄŸlu, All Saints grubunun solisti Nicole Apptelon'dan 23 yaÅŸÄ±nda Gene adÄ±nda baÅŸka bir oÄŸlu bulunuyor.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gazeteci Liza Ghorbani ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiden dÃ¼nyaya gelen 12 yaÅŸÄ±nda Gemma adÄ±nda bir kÄ±zÄ± daha var.

BABASIYLA ARASI PEK Ä°YÄ° DEÄžÄ°LDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Molly'nin babasÄ± Liam Gallagher ile arasÄ± tam 19 yÄ±ldÄ±r hiÃ§ iyi deÄŸildi. Fakat kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce artÄ±k babasÄ±na kÄ±zgÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hatta The Sunday Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "ArtÄ±k kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m yok. AslÄ±nda annemin beni yetiÅŸtirme biÃ§imi ve sahip olduÄŸum hayat iÃ§in minnettarÄ±m" diye konuÅŸtu.

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EÄŸer yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸamasaydÄ± kendisi olamayacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi genÃ§ kadÄ±n.

Bu arada Liam Gallagher, kÄ±zÄ± Molly ile uzun sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi.

Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda onunla buluÅŸtuÄŸunda ise kÄ±zÄ± iÃ§in Now That I Found You adlÄ± bir ÅŸarkÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Gallagher kÄ±zÄ± Molly ile uzun sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi. Fakat ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda onu tanÄ±dÄ±ktan sonra albÃ¼mÃ¼nde de yer alan Now That I Found You adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± yazdÄ±.Â





Molly dÃ¼nyaya geldiÄŸinde Liam Gallagher henÃ¼z 26 yaÅŸÄ±na girmiÅŸti. DÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ sayesinde ÅŸimdi de dede olacak.

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