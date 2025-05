DÃ¶rt farklÄ± iliÅŸkisinden dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu var: ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± genÃ§ yaÅŸÄ±nda dede oluyor

Haberin Devamı

Kızı sayesinde torununu kucağına alacak olan bu ünlü Liam Gallagher… Yani Oassis grubunun solisti..

Farklı kadınlarla ilişkilerinden dört tane çocuğu bulunan Liam Gallagher'ın 27 yaşındaki kızı Molly, ilk bebeğini beklediğini Instagram hesabından duyurdu.

Futbolcu sevgilisi Nathaniel Phillips ile birlikte ilk kez evlat sahibi olmaya hazırlanan Molly'nin paylaşımında karnının dikkat çekecek kadar büyümüş olduğu görüldü.



KARNI EPEY BÜYÜMÜŞ

Liam Gallagher'ın kızı Molly, bebeği için hazırladığı minicik kıyafetlere de paylaşımında yer verdi.

Heyecanla ilk kez anne olmayı bekleyen Molly'ye takipçilerinin yanı sıra annesinden ve bazı ünlülerden de tebrik mesajları geldi.

Molly Gallagher'ın annesi Lisa Moorish bu paylaşım karşısında bir mutluluk ifadesi bıraktı.

Ünlü oyuncu Sadie Frost da "Tebrikler. Bu en güzel haber" diye yorum yaptı.

DÖRT İLİŞKİDEN DÖRT ÇOCUK

Ünlü şarkıcı Liam Gallagher, Lisa ile ilişkisinden 1998 yılında kızı Lisa'yı kucağına aldı. Molly'nin, babasının farklı ilişkilerinden dünyaya gelen başka kardeşleri de var.

Liam Galalgher'ın oyuncu Patsy Kensit ile ilişkisinden 25 yaşında Lennon adında bir oğlu, All Saints grubunun solisti Nicole Apptelon'dan 23 yaşında Gene adında başka bir oğlu bulunuyor.

Ünlü şarkıcının gazeteci Liza Ghorbani ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen 12 yaşında Gemma adında bir kızı daha var.

BABASIYLA ARASI PEK İYİ DEĞİLDİ

Aslına bakılırsa Molly'nin babası Liam Gallagher ile arası tam 19 yıldır hiç iyi değildi. Fakat kısa bir süre önce artık babasına kızgın olmadığını açıkladı.

Hatta The Sunday Times'a verdiği röportajda "Artık kızgınlığım yok. Aslında annemin beni yetiştirme biçimi ve sahip olduğum hayat için minnettarım" diye konuştu.

Eğer yaşadıklarını yaşamasaydı kendisi olamayacağını da sözlerine ekledi genç kadın.

Bu arada Liam Gallagher, kızı Molly ile uzun süre görüşmedi.

İlk gençlik yıllarında onunla buluştuğunda ise kızı için Now That I Found You adlı bir şarkı yazdığını da hatırlatalım.

Molly dünyaya geldiğinde Liam Gallagher henüz 26 yaşına girmişti. Dört çocuğunun en büyüğü sayesinde şimdi de dede olacak.