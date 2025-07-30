Dört evlilik eskitti… Aşkı 70’inden sonra yeniden buldu… ‘Aman bana bir daha yüzük göstermeyin!’

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Bir zamanlar “Bond kızı” olarak beyaz perdede görünen, artık yaşayan bir efsane olarak anılmaya başlayan yıldız ismin böyle genç ve güzel kalmasının en büyük sebebi elbette doğuştan getirdiği genleri yani şansı…

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARIYOR

Ancak o bunula yetinmeyip hâlâ yediğine içtiğine çok dikkat ediyor, egzersiz yapmadan duramıyor ve kendi söylediğine göre genç kızlığında giydiği kıyafetlerine sığabilecek kadar formda…

Yine de tüm bunlar bir yana onu 74 yaşında bile ışıl ışıl parlatan, yüzünden gülümsemesinin eksik olmamasını sağlayan başka bir şey var…

Sinemanın efsane yüzü Jane Seymour son iki yıldır hem doktor hem de aslında tanınmış bir gitarist olan John Zambetti ile büyük bir aşk yaşıyor.

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BU GÜZELLİK VE ENERJİ AŞKTAN GELİYOR

Ünlü yıldız “O ruhumu besliyor ve destekleyici ve aynı zamanda müthiş bir müzisyen. Harika bir doktor ve çok tatlı bir insan. Harika bir baba ve harika bir kocaydı. Yani bir kadının bir erkekte arayabileceği her şeye aslında sahip” diyerek anlattığı sevgilisi John Zambetti ile mutluluğun doruklarında yaşıyor.

Üstelik ikili aşkları başladıktan kısa süre sonra birbirlerini aileleriyle ve çocuklarıyla da tanıştırdı ve herkes bu “sonbahar” aşkından çok memnun ve destekleyici davranıyor.

Hayranları da artık bu mutlu aşıklardan bir müjdeli haber bekliyor ancak anlaşılan Jane Seymour’ın buna pek de niyeti yok… Her şey dört dörtlük olmasına rağmen onu parmağına bir kez daha yüzük takmaktan uzaklaştıransa daha önce yaptığı evlilikler…

Geçmişte dört kez evlenip boşanan ünlü oyuncu yaptığı bu evliliklerden ve bunların bitişinden payını fazlasıyla almış olacak ki ömrünün sonbaharında hayatının aşkını bulmuş olsa da yeniden evlenmeye yanaşmıyor…

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Onun için adeta deli olan ve evlenmeye de çok sıcak bakan sevgilisi John Zambetti’nin bu yüzden kalbi kırılsa da Jane Seymour’ın geri adım atmaya niyeti yok.

AMAN EVLİLİK LAFI ETMEYİN!

Ünlü oyuncunun yakın dostlarından biri konuyla ilgili olarak "Hayatının bu aşamasında aşk karşısına çıktığında şaşkına dönmüştü, ama bu, bir kocaya yer açmak için bu kadar çok çalışarak elde ettiği her şeyi bir kenara itmeye istekli olduğu anlamına gelmiyor” yorumunu yapıyor.

İki aşık birlikte vakit geçirmekten çok mutlular ve ilişkilerinin giderek sağlamlaşması, ailelerin de onların bu mutluluğuna dahil olması çok hoşlarına gidiyor ancak Jane Seymour ve John Zambetti aynı eve taşınmayı bile reddediyor.

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Dedikodulara göre John Zambetti daha önce evlilik konusunu defalarca gündeme getirmiş ancak Jane Seymour bunu her seferinde deyim yerindeyse elinin tersiyle itmiş.

4 KEZ EVLENDİ, HEPSİNİN SONU HÜSRAN OLDU

Jane Seymour ilk evliliği, ünlü yönetmen Richard Attenborough'nun oğlu olan tiyatro yönetmeni Michael Attenborough ile yaptı. Bu evlilik sadece iki yıl sürdü ve 1973'te sona erdi.

Ünlü oyuncu daha sonra ilk kocasının arkadaşı olan Geoffrey Planer ile evlendi ve bir yıl içinde boşandı.

Jane Seymour 1981’de menajeri David Flynn’le evlendi. 11 yıl süren bu evlilik ünlü oyuncunun en uzun süren ilişkilerinden oldu. Bu evlilikten 43 yaşında Katherine ve 40 yaşında Sean adında iki çocuğu oldu.

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SON İKİ KOCASI ONU ALDATMIŞTI

Seymour'ın dördüncü ve en uzun evliliği, aktör ve yönetmen James Keach ile yaptığı evlilikti. 1993'te evlendiler ve tüp bebek tedavisi görerek John ve Kristopher adında ikiz oğulları dünyaya geldi.

Çift, 2013'te ayrıldıklarını duyurdu ve boşanmaları 2015'te resmileşti.

Jane Seymour, son iki evliliğinin de aldatılması yüzünden bittiğini söylemişti.