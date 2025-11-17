Dört evlilik eskitti 70’inden sonra aşkı yeniden buldu… ‘Bizi çocuklarımız tanıştırdı’

Haberin Devamı

Sinema dünyasının yıldız ismi Jane Seymour, 70'lerinde tekrar aşkı bulduğu için "inanılmaz derecede şanslı" hissettiğini söylüyor.

İKİ YILDIR ÇOK MUTLU BİR İLİŞKİSİ VAR

Efsane oyuncu, iki yıldan uzun süredir hem ünlü bir müzisyen hem de acil servis doktoru olan John Zambetti ile büyük bir aşk yaşıyor.

74 yaşındaki oyuncu Hello! dergisine verdiği son röportajda "Hayatımın bu döneminde gerçekten bağlı kalacağım, sağlıklı, güzel ve sevgi dolu bir ilişki bulacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

“BU YAŞTA BU AŞKI BULACAĞIMA HİÇ İNANMAZDIM”

"Bunu bulduğum için inanılmaz derecede şanslıyım” diye itiraf eden Jane Seymour "Zaten 70 yaş yeni 50 yaş" diye de ekledi.

Haberin Devamı

Daha önce 4 kez evlenip boşanan güzel yıldız sevgilisi 76 yaşındaki Zambetti ile "tam da doğru zamanda" tanıştığına inandığını söyledi.

Seymour "Bir hayatın oldu. Birçok hayatın. Ve çocukların, torunların, kariyerlerin, iniş çıkışların oldu. Ne istediğini biliyorsun," dedi hayatının bu aşaması hakkında.

“ÖNCEDEN OLSA BU İLİŞKİ YÜRÜMEZDİ”

"İkimizi de şu anda birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı buluyorum, çünkü bu ilişki daha önce asla yürümezdi” diyen ünlü oyuncu "Onun farklı bir hayatı vardı; onun dünyası tıp ve turneydi, benimki ise dünyayı dolaşıp film çekmekti. Sanırım tam da doğru zamanda tanıştık” diyerek yaşı ilerlemiş olsa da aslında bu aşkın zamanlamasının çok uygun olduğunu dile getirdi.

Jane Seymour sevgilisiyle bir konserde tanışmış, daha sonra oğullarının birbirlerini tanıdığını fark etmişti. Onları daha sonra aslında gerçekten tanıştıran ise gerçekten oğulları oldu.

“BİZİ ÇOCUKLARIMIZ BİR ARAYA GETİRDİ”

Haberin Devamı

Jane Seymour’un eski eşleriyle evliyken annelik yaptığı üvey çocukları da dahil olmak üzere altı çocuğu var. İlk eşiyle 43 yıl evli kalan Zambetti'nin ise iki çocuğu var.

Ünlü oyuncu "Bizi neredeyse çocuklarımız bir araya getirdi. Sevgilim beni gördüğünü ve bekar olup olmadığımı sormuş ve bunu da oğlu duymuştu. Her şey böyle başladı” dedi.

İki yıldır birlikte olan çift geç bir yaşta birlikte olmaya başladıkları için her anın değerini biliyorlar ve tadını sonuna kadar çıkarmaya çalışıyorlar.

ONA HER AY GÜLLER YOLLUYOR

Hatta John Zambetti her ay sevgilisi Jane Seymour’a güller gönderiyormuş.

Aslında birbirlerinden çok farklı olduklarını ama birlikte çok keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Jane Seymour zaman zaman sevgilisinin konserlerinde sürpriz şekilde arka vokal yapıyor, John Zambetti de onunla birlikte setlere gidiyor.

Haberin Devamı





UFUKTA EVLİLİK YOK

Ünlü çift tüm bu mutluluğa rağmen evlenmeyi pek de düşünmüyor. "Hatırladığım kadarıyla uzun yıllardır mutlu olduğumdan çok daha mutluyum. Ailem mutlu, herkes mutlu ve mutluluğu bozmak istemiyorum. Bu yüzden şu anda bulunduğum yer gerçekten iyi” diyor ünlü oyuncu.





"Gençken ateşli bir romantizm ararsınız, sonra olası bir çocuk babası ararsınız, sonra muhtemelen boşanmışsınızdır, bu yüzden şimdi başka birini veya ilk iki bebeği tolere edebilecek birini ararsınız. Ve sonra 'Daha fazla çocuğumuz olacak' diye karar veriyorsun. Sanırım bu durumdan kurtuldum. Artık sadece sevgi ve bağlılık var.”