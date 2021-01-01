DÃ¶rt duvar arasÄ±nda: Karantina onlara yaradÄ±

Ã–zetle dÃ¼nyadaki milyonlarca kiÅŸi gibi Ã¼nlÃ¼ler de evlerine kapandÄ±lar uzun sÃ¼re. KÄ±sÄ±tlamalar hafifleyince bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar tekrar baÅŸlasa da yine de eski hareketli yaÅŸamlarÄ±na dÃ¶nemedi Ã¼nlÃ¼ler de. Ã–yle ki bazÄ±larÄ± unutuldu bile. Ama bu krizi fÄ±rsata Ã§eviren yani evlerinde oturduklarÄ± sÄ±rada bile gÃ¼ndem yaratan Ã¼nlÃ¼ler de vardÄ±. Bunun iÃ§in de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak sosyal medyayÄ± kullandÄ±lar. Kimi uzun sÃ¼re konuÅŸulan paylaÅŸÄ±mlara imza attÄ± kimi de yeni sosyal medya akÄ±mlarÄ± baÅŸlattÄ±. Yani bu Ã¼nlÃ¼ler evlerinde otururken bile herkesin dikkatini Ã¼zerlerine Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±lar. Gelin bir bakalÄ±m kimler bu Ã¼nlÃ¼ler ve nasÄ±l gÃ¼ndem yarattÄ±lar.

ESKÄ° Ã‡Ä°FT MERAK UYANDIRDIÂ KoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon sÃ¼recinin ilk dÃ¶neminde en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸiler, bir zamanlar evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'du. 20 yÄ±l Ã¶nce boÅŸanan Ã§ift, bu uzun aranÄ±n ardÄ±ndan Ã¼Ã§ kÄ±zlarÄ± ve onlarÄ±n erkek arkadaÅŸlarÄ± hatta Demi Moore'un ekibinin bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla birlikte Moore'un evinde toplandÄ±. Bir Ã¶rnek pijamalar giyip sosyal medya iÃ§in poz verdiler. Birlikte nasÄ±l vakit geÃ§irdiklerini yine sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±lar. Hatta bir ara Bruce Willis'in genÃ§ eÅŸiyle arasÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ± bu yÃ¼zden eski eÅŸinin evine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bile ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°DDÄ°ALAR BÃ–YLE YALANLANDI Sonra bunun gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Willis'in, yeni eÅŸinden olan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±ndan birinin oyun parkÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kaza yÃ¼zÃ¼nden sÄ±k sÄ±k doktora gitmesi gerektiÄŸi iÃ§in onlarÄ±n Los Angeles'tan ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z iyileÅŸince Willis'in genÃ§ eÅŸi de bu kalabalÄ±k aileye katÄ±ldÄ±. Bu kez de sosyal medyada onun da yer aldÄ±ÄŸÄ± pozlar paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ã–yle ya da bÃ¶yle eski Ã§ift Demi Moore ve Bruce Willis, dÃ¶rt duvar arasÄ±nda bile Ã§ok konuÅŸulmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

SOSYAL MEDYA AKIMI BAÅžLATTI ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz sunucu Amanda Holden ise sosyal medyada bir akÄ±m baÅŸlattÄ±. GelinliÄŸini giyip bahÃ§esindeki Ã§imleri biÃ§erken Ã§ekilen videosunu sosyal medyada paylaÅŸtÄ± 49 yaÅŸÄ±ndaki Holden. Bu paylaÅŸÄ±m o kadar Ã§ok beÄŸeni aldÄ± ki karantinada canÄ± sÄ±kÄ±lan birÃ§ok kadÄ±n tÄ±pkÄ± onun gibi gece kÄ±yafetleri ya da gelinlikleriyle cam sildi, bulaÅŸÄ±k yÄ±kadÄ±, Ã§Ã¶p dÃ¶kmeye Ã§Ä±ktÄ± ve o anlarÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyip sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.

MASALCI TEYZE OLDU Bir zamanlar Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini olan Sarah Ferguson da sosyal izolasyon dÃ¶neminde Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla Ã§ok konuÅŸuldu. Prens Andrew'un eski eÅŸi olmasÄ±na raÄŸmen hala York DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ferguson, Ã¶nce saÃ§Ä± baÅŸÄ± daÄŸÄ±nÄ±k halde evini temizlerken Ã§ekilen bir pozunu sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±m bÃ¼yÃ¼k ilgi uyandÄ±rdÄ±. Sonra da Ã§eÅŸitli ilginÃ§ kÄ±lÄ±klara girip, Ã§evresine de oyuncaklar alÄ±p sesini de deÄŸiÅŸtirirek sosyal medya Ã¼zerinden Ã§ocuklar iÃ§in hikayeler anlatmaya baÅŸladÄ±. Ã–zetle Sarah Ferguson, karantina dÃ¶neminin "masalcÄ± teyzesi" oldu.

YOGA FÄ°GÃœRLERÄ°YLE GÃœNDEM OLDU Karantina sÄ±rasÄ±nda evlerinden Ã§Ä±kamasalar da birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ egzersiz programlarÄ±nÄ± ihmal etmedi. Hatta o anlarda Ã§ekilen video ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±. BunlarÄ±n arasÄ±nda en Ã§ok ilgi gÃ¶renlerden biri de Ä°ngiliz sunuu Fearne Cotton oldu. Evinin arka bahÃ§esine yoga matÄ±nÄ± seren Cotton, takipÃ§ilerine birbirinden ilginÃ§ figÃ¼rlerin nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. DolayÄ±sÄ±yla da sÃ¼recin en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸilerinden biri oldu.

ONUN Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°ÅžEN BÄ°R ÅžEY OLMADI Gelelim bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok konuÅŸulan bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ye: Elizabeth Hurley. 55 yaÅŸÄ±ndaki Hurley, uzun zamandÄ±r hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bikini koleksiyonlarÄ±yla biliniyor. Hatta bunlarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da sosyal medya Ã¼zerinden kendisi yapÄ±yor. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ karantina sÃ¼recinde evde geÃ§irdiÄŸi saatler iÃ§inde giyim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± bile deÄŸiÅŸtirdiÄŸi halde Hurley'in eski hayatÄ± aynÄ± ÅŸekilde devam etti. Yine bikinilerini tanÄ±tmak iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti, sonda pozlarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±. Eskiden tropik bÃ¶lgelerde, kumsallarla veren Elizabeth Hurley, bu kez bunun iÃ§in kendi evini ve evinin bahÃ§esini kullandÄ±.

EN AÅžIK Ã‡Ä°FT Karantina sÃ¼recinin "en aÅŸÄ±k Ã§ifti" olarak konuÅŸulanlar ise sanÄ±lanÄ±n aksine aslÄ±nda sosyal medyada birÃ§ok Ã¼nlÃ¼den daha az aktif davranan Nicole Kidman ile eÅŸi Keith Urban oldu. Her ikisi de 53 yaÅŸÄ±nda olan Ã§iftin Ã¶zellikle de bu pozu sosyal medyada uzun sÃ¼re konuÅŸuldu.

ERÄ°YÄ°P GÄ°TTÄ° Bu sÃ¼recin en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan kiÅŸisi belki de ÅŸarkÄ±cÄ± Adele oldu. BirÃ§ok insan hareket olanaÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kilo alÄ±rken Adele tam tersini yaptÄ±. Herkesin kilolarÄ±na kilo eklediÄŸi bir dÃ¶nemde Adele, kelimenin tam anlamÄ±yla eridi gitti. Ã–zellikle de sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu pozuyla uzun sÃ¼re gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer buldu kendine. Karantina Ã¶ncesinde baÅŸlayan kilo verme sÃ¼reci Adele iÃ§in dÃ¶rt duvar arasÄ±nda da devam etti.

ABARTILI POZLAR AbartÄ±lÄ± pozlarla gÃ¼ndeme gelmek sÃ¶z konusu olduÄŸunda bu sÃ¼reÃ§te Ã¶ne Ã§Ä±kan iki isim vardÄ±. Biri Gwyneth Paltrow diÄŸeri de Madonna. Paltrow 48 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi gÃ¼n Ã§Ä±plak bir pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu poz bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan beÄŸenilse de onun neden bÃ¶yle abartÄ±lÄ± bir davranÄ±ÅŸa girdiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip eleÅŸtirenler de oldu.

MADONNA DA KONUÅžULDU AynÄ± ÅŸekilde 62 yaÅŸÄ±ndaki Madonna'nÄ±n kÃ¼vet pozu da uzun sÃ¼re konuÅŸuldu ve tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

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