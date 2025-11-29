Kendisinin milyonluk koleksiyonu var... DÃ¶rt denemeden sonra evliliÄŸe tÃ¶vbe etti ... Åžimdi baÅŸkalarÄ±na niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ satÄ±yor

Haberin DevamÄ±

Ama iÅŸin iÃ§ine gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir Ã¼nlÃ¼sÃ¼ girdiÄŸinde bu kural geÃ§erliliÄŸini kaybeder. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o Ã¼nlÃ¼ sadece ismiyle bile yeteri kadar dikkat Ã§eker.

TÄ±pkÄ± ÅŸu sÄ±ralarda Jennifer Lopez'in olduÄŸu gibi... Bir sÃ¼re Ã¶nce kocasÄ± Ben Affleck'ten boÅŸanan 56 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, bir takÄ± firmasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu...

KOLEKSÄ°YONUNDA BEÅž TANE ESKÄ° NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ VAR

Lopez'in tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± parÃ§alar arasÄ±nda dikkat Ã§ekenler de tek taÅŸ niÅŸan yÃ¼zÃ¼kleri... BugÃ¼ne kadar dÃ¶rt kez evlenip boÅŸanan Lopez'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ tanÄ±tmasÄ± da Ã¶zellikle ABD basÄ±nÄ±nda konu oldu.

Bu arada yeri gelmiÅŸken yine ABD basÄ±nÄ±ndaki iddialara gÃ¶re Lopez'in, tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olmaya 10 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu Lopez iÃ§in aslÄ±nda yÃ¼ksek bir rakam deÄŸil.

Haberin DevamÄ±

Peki ya Lopez'in sonradan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski kocalarÄ± tarafÄ±ndan kendisine verilen niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor musunuz? Bir baÅŸka deyiÅŸle yÄ±ldÄ±zÄ±n bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ koleksiyonu var...

Gelin, bir yakÄ±ndan bakalÄ±m Lopez'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ koleksiyonundaki parÃ§alara... Hangisinin daha mÃ¼tevazÄ± hangisinin diÄŸerlerinden pahalÄ± olduÄŸuna gÃ¶z atalÄ±m.

Bir baÅŸka deliÅŸle sÃ¶ylersek Lopez'in tÄ±pkÄ± geniÅŸ emlak portfÃ¶yÃ¼ gibi deÄŸerli bir niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ koleksiyonu da var.

BÃœTÃœN NÄ°ÅžAN YÃœZÃœKLERÄ°NÄ° KENDÄ°SÄ° SAKLIYOR

Lopez, kendisine evlenme teklif eden niÅŸanlÄ±larÄ±ndan, eÅŸlerinden ayrÄ±lsa da onlarÄ±n hediyesi olan niÅŸan yÃ¼zÃ¼klerini kendisi saklÄ±yor.

BÃ¼tÃ¼n bu yÃ¼zÃ¼klerin de Jennifer Lopez'e, kendisi kadar varlÄ±klÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan verildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek de bu konudaki koleksiyonu da Ã§ok deÄŸerli Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n bu deÄŸerli niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ koleksiyonuna bir gÃ¶z atalÄ±m.

Tabii ki son kocasÄ± Ben Affleck'in verdiÄŸiyle baÅŸlayalÄ±m Ã¶nce.

Haberin DevamÄ±

'BÄ°R YERE GÄ°TMÄ°YORUM' YAZDIRDI AMA..

Bu elmas yÃ¼zÃ¼k, 17 yÄ±l sonra yeniden bir araya gelen Ã§iftin aÅŸkÄ±nÄ±n bir sembolÃ¼ gibiydi.

Lopez'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§ kÄ±smÄ±nda da Affleck'in kendisine ithafen kazÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ± vardÄ±: Merat etme... Bir yere gitmiyorum...

Fakat gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi elmas yÃ¼zÃ¼kler bile bazen aÅŸklarÄ±n sona ermesini engellemiyor.

Bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ben Affleck, Lopez'in Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kerek ona evlenme teklif ettiÄŸi sÄ±rada vermiÅŸti.

O yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§ kÄ±smÄ±nda Affleck'in kazÄ±ttÄ±ÄŸÄ± "Merak etme, bir yere gitmiyorum" yazÄ±sÄ± yer alÄ±yordu. Ama o iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k Ã§iftin mutluluÄŸunu garantileyemedi.





Ä°LK NÄ°ÅžANDA PEMBE TAÅžLI BÄ°R YÃœZÃœK VERMÄ°ÅžTÄ°

Bu arada Lopez'in koleksiyonunda hatÄ±ra olarak kalan ve yine Affleck tarafÄ±ndan verilen bir baÅŸka yÃ¼zÃ¼k daha var. Bu arada Lopez'in koleksiyonunda hatÄ±ra olarak kalan ve yine Affleck tarafÄ±ndan verilen bir baÅŸka yÃ¼zÃ¼k daha var.

Bundan yÄ±llar Ã¶nce Gigli filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra niÅŸanlanÄ±rken Ben Affleck'in verdiÄŸi pembe elmas taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k de Lopez'in mÃ¼cevher dolabÄ±nda duruyor. AyrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen yÄ±ldÄ±z bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de geri vermemiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Â EN DEÄžERLÄ° YÃœZÃœK ÃœÃ‡ÃœNCÃœ ESKÄ° EÅžÄ°NDEN

Lopez'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ koleksiyonundaki en deÄŸerli parÃ§a eski eÅŸi Marc Anthony tarafÄ±ndan kendisine verilen mavi elmas yÃ¼zÃ¼k.

JLo ile 2004 ile 2014 arasÄ±nda evli kalan Antony'nin evlenme teklifi sÄ±rasÄ±nda ona verdiÄŸi bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸeri 6.5 milyon dolar.

Zaten Lopez de Anthony ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan yÄ±llar sonra verdiÄŸi rÃ¶portajda bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n gerÃ§ek bir hazine olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Ä°LK Ä°KÄ° KOCASININ VERDÄ°ÄžÄ° YÃœZÃœKLER EPEY MÃœTEVAZI

Lopez'in ilk kocasÄ± Noah Ojani tarafÄ±ndan kendisine o dÃ¶nemde verilen niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ bu Ã¼Ã§Ã¼ne gÃ¶re biraz daha mÃ¼tevazÄ± sayÄ±lÄ±r,

Haberin DevamÄ±

SarÄ± bir altÄ±n bant Ã¼zerindeki markiz kesim elmas yÃ¼zÃ¼k 1997 yÄ±lÄ±nda Lopez'in parmaÄŸÄ±na takÄ±ldÄ±. YÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n bugÃ¼nkÃ¼ deÄŸeri ise uzmanlara gÃ¶re 130 bin dolar.

Jennifer Lopez'in ikinci eski kocasÄ± Chris Judd ona evlenme teklif ederken zÃ¼mrÃ¼t kesim olarak adlandÄ±rÄ±lan bir elmas yÃ¼zÃ¼k hediye etmiÅŸti. Bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n bugÃ¼nkÃ¼ deÄŸeri de 200 bin dolar deÄŸerinde.

Â

ONUN VERDÄ°ÄžÄ° YÃœZÃœK DE MÄ°LYONLARCA DOLAR

Lopez'in uzun sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± ama Ben Affleck ile yollarÄ± yeniden kesiÅŸince evlenmeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Alex Rodriguez'den aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼k de deÄŸer aÃ§Ä±sÄ±ndan dikkat Ã§ekici.

Haberin DevamÄ±

Platin bir bant Ã¼zerindeki bu elmas yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n bugÃ¼nkÃ¼ deÄŸeri 2 milyon dolar civarÄ±nda.

Alex Rodriguez'in hediyesi olan niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor. O da Lopez'in koleksiyonunda.





NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ HEDÄ°YE KABUL EDÄ°LÄ°YOR... BOÅžANINCA KADINDA KALIYOR

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not...

ABD'nin birÃ§ok eyaletinde kadÄ±na verilen niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ bir tÃ¼r hediye olarak kabul ediliyor. Bu yÃ¼zden ayrÄ±lÄ±ktan sonra da onda kalabiliyor. Tabii eÄŸer evlilik anlaÅŸmasÄ±nda bunun aksi bir koÅŸul belirtilmemiÅŸse.

Lopez ile Affleck'in evlilik anlaÅŸmasÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± da boÅŸanma davasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±ndan sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bu yÃ¼zden de bu yeÅŸil taÅŸlÄ± deÄŸerli yÃ¼zÃ¼k eski kocasÄ±ndan bir hediye olarak Lopez'de kalacak.

Jennifer Lopez'in koleksiyonunda Ben Affleck'ten iki, Marc Anthony, Noa Ojani ve Chris Judd'dan birer tane niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ var. HiÃ§ evlenmediÄŸi eski niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez'in hediyesi olan yÃ¼zÃ¼n de onun koleksiyonunda.

Â